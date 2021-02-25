Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд еще на предварительном заседании прекратил производство по коллективному иску в отношении губернатора Александру Беглову по поводу пользования им дачей в Комарово, которая не указана в его декларации о доходах и имуществе. Об этом сообщает 25 февраля Объединенная пресс-служба судов города.

Александр Беглов ИА REGNUM

Иск подписали сто заявителей. Они просили установить факт нарушения Бегловым городского законодательства. Поводом для иска стало лишение мандатов нескольких оппозиционных муниципальных депутатов после письма Беглова, где тот ссылался на некие нарушения в декларациях депутатов. В частности, среди нарушений оказались неупомянутый пустой банковский счет или разница в доходах в 700 рублей.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров решил инициировать иск к Беглову, когда заметил, что в сведениях о доходах и имуществе в 2019 году губернатор не указал загородную резиденцию на берегу Финского залива, которая находится у него в пользовании.

В итоге Александр Беглов сообщил в своем отзыве, что ничего из вышесказанного не может быть поводом для отзыва губернатора, хотя истцы об этом и не просили, а требовали лишь установить факт нарушения.

Сторона ответчика также указала, что отчитывался Беглов вовсе не как должностное лицо, а как частное, а значит, этот процесс не затрагивает интересов ста недовольных истцов, и только управление президента по противодействию коррупции может контролировать достоверность сведений в декларации, но не петербуржцы. Сам факт использования дачи в Комарово не отрицался.

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