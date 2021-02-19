Западные друзья Украины этого и не скрывают. Еще 30 ноября 2020 года Андреас Ослунд, старший научный сотрудник Атлантического совета (а это американские демократы и МВФ в одном стакане) без особых церемоний заявил, что «МВФ не будет финансировать Украину, пока Зеленский не заработает доверие». И с удовольствием опустил украинских переговорщиков «ниже плинтуса», сравнив их с администрацией президента Януковича, которая «дважды в год отправляла полдюжины высокопоставленных чиновников в Вашингтон для переговоров с МВФ и правительством США, но, поскольку они не беспокоились о реформах, их принимали только на низком уровне. Затем они наняли дорогие лоббистские компании, но тоже безрезультатно. Зеленские страдают той же проблемой».

Украина

Практика показала, что Ослунд не шутит. В мае 2020 года МВФ заключил с Украиной 18-месячное резервное соглашение на сумму 5 миллиардов долларов США с немедленной выплатой 2,1 млрд долларов США. «Вторая выплата, — вспоминал Ослунд, — была запланирована на сентябрь, но не состоялась, потому что Украина не выполнила необходимые предварительные действия». С тех пор все миссии МВФ, что «живые», что «виртуальные», покидали Украину без результата.

Все рассказы украинского руководства о том, что «все структурные ориентиры, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены» и «вот-вот, сейчас-сейчас», являются либо формой изощренного самоудовлетворения, либо, «к сожалению, это просто неправда» (А. Ослунд). Еще тогда, в конце года, финансовые доноры настаивали на выполнении Киевом трех приоритетных заданий:

независимость Национального банка Украины (НБУ);

продолжение реформы антикоррупционных органов;

судебная реформа.

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Тогда, в конце 2020 года, в МВФ считали, что «Зеленский, похоже, не понимает, что МВФ серьезно относится к своим условиям и не хочет, чтобы к нему относились только как к источнику дешевых кредитов». Потому что украинский президент вместо независимости НБУ «принудил к отставке уважаемого председателя НБУ Якова Смолия»; вместо, м-м-м, «развития антикоррупционных органов» допустил и не купировал скандальное решение Конституционного суда от 27 октября прошлого года, осложняющее контроль западных кураторов над полутора миллионами украинских чиновников; к судебной же реформе украинские керманичи еще даже толком не прикасались.

Все это привело Ослунда к выводу, что «Зеленские… не слушают того, что на самом деле говорит МВФ. Вместо этого они только как бы слышат, что чиновники МВФ очень вежливы по отношению к ним и внимательны к Украине. Это приводит их к совершенно неправильному выводу, что Украина получит дешевые кредиты. Мне часто хочется, чтобы сотрудники МВФ повысили свой голос, чтобы меня лучше понимали». Реплика, конечно, обидная, но никто из украинских «патриотов» на нее внимания почему-то не обратил.

(сс)Mykola Swarnyk Андреас Ослунд. Старший научный сотрудник Атлантического совета

Как любой западный чиновник, «патронирующий» восточных дикарей, Ослунд хотел бы всего и сразу. Поэтому он неправ. Зеленский старается: он пробивает назначение послом Украины в США Оксаны Маркаровой, абсолютно удовлетворяющей Фонд и ставящей себе в заслугу в бытность министром финансов Украины именно «высокий уровень бюджетной политики правительства и сотрудничества с МВФ».

Он более чем нервно отреагировал на действия Конституционного суда и уже в декабре прошлого года пошел на явно неадекватные меры: провел чрезвычайное заседание Совбеза Украины, по итогам которого внес в Раду проект закона о полной перезагрузке состава КС. То есть всех уволить и назначить новых судей. Но даже Верховная рада тогда не пошла на такой безумный шаг. Но тем не менее Зеленскому удалось заблокировать работу КС. Управление государственной охраны просто не пускает председателя суда на рабочее место. В результате КС с января месяца не вынес ни одного решения.

А 15 февраля 2021 года в Верховной раде появились тексты президентских законопроектов № 5068 и № 5069, которыми президент пытался реформировать Высший совет правосудия (ВРП). Ударным моментом этой реформы является создание Этического совета, члены которого будут устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВРП критериям профессиональной этики и добродетели. В Совет будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, которых выберут международные организации, «с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия и предотвращения коррупции или в сфере судебной реформы, согласно заключенным международным договорам». В состав Совета могут входить и украинские граждане, и иностранцы, причем для того, чтобы Этический совет начал работу, в его состав достаточно назначить четырех человек.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада

В течение трех месяцев после утверждения состава этот Совет должен провести процедуру оценки всех членов Высшего совета правосудия Украины, кроме главы Верховного суда. Иными словами, в руки «международных организаций» отдается кадровый контроль (следовательно — управление) над «коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского управления, действующий на Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добродетельного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров». Во всяком случае так — судя по первой статье Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

То есть те пожелания МВФ, что были обнародованы Андреасом Ослундом, Зеленский дисциплинированно исполняет. Достаточно ли этого будет, что бы МВФ сменил гнев на милость? Не уверен…

В МВФ считают, что «если украинское правительство не пересмотрит коренным образом свою текущую экономическую политику и политическую траекторию, оно вряд ли получит какие-либо средства МВФ, Всемирного банка или Европейского союза, пока Владимир Зеленский остается президентом». Потому что «текучесть» означает «изменчивость». Поэтому требования «западных партнеров» постоянно не то чтобы изменяются, но постоянно дополняются. Что гораздо хуже…

imf.org Международный валютный фонд

Эти изменения могут быть бесконечно объемными и стратегическими. Как, например, 140 требований, которые Европарламент поставил перед Украиной своей «Резолюцией о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной».

А есть и вялотекущие, тактические. Например, не прошло и двух месяцев с демарша Ослунда, как временная поверенная США на Украине Кристина Квин на встрече с Зеленским передала список требований от Госдепа США, который должны выполнить украинские власти для начала коммуникации с новой администрацией Байдена. В их числе:

исключение депутата Александра Дубинского из фракции «Слуга народа»;

санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич»;

законопроект о СБУ;

судебная реформа;

создание Бюро экономической безопасности по принципу НАБУ.

И ведь, если присмотреться, то все эти пять требований команда Зеленского УЖЕ выполнила или приступила к безусловному исполнению. Подействует ли это на администрацию Байдена? Конечно да, ведь Украина ныне — это основное оружие США в Центральной Европе.

Но повторюсь, за каждую скормленную Зеленскому витаминку с него и его команды международные доноры потребуют множество мелких услуг. Их список составлен давно, верифицирован практикой, и поэтому действия украинского президента будут регулироваться именно принципом «НАЗАД! В будущее». И этот кондуит будет постоянно пополняться. Наверно, чтобы нескучно было…