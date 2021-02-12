12 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

«Стыд не дым, глаза не выест», говорили наши предки и были неправы. Потому что порой стыд именно это и делает, порой вместе с мозгом. Проигрывать не постыдно, если делать это как спартанцы под Фермопилами, готы при Везувии или советские в Брестской крепости. О таких поражениях слагаются оды. Но добровольно потерять все, включая суверенность, а потом с трогательным видом котенка сидеть перед хозяином в ожидании то ли конфетки, то ли наказания — это, действительно, выедает глаза.

Андрей Ганжа, , 18:45 — REGNUM 11 февраля Европарламент подтвердил право Украины подать заявку на членство в Евросоюзе, обнародовав свою «Резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной» (2019/2202 (INI)). Украинская власть — что нынешняя, что прошлая — рванула в триумфальный перезвон. Заместитель руководителя Офиса нынешнего президента Игорь Жовква радуется «одной из самых высоких точек в истории евро-украинских отношений», а экс-президент Порошенко с упорством маньяка озвучивает очередной пошаговый план евроатлантической интеграции Украины.

Выхлоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь без эмоций… Следует понимать, что в отношении «Украинского случая» Европа всегда будет придерживаться трех постулатов:

Публичного признания отдаленных перспектив вхождения Украины в Евросоюз — в ином случае сама программа подконтрольной территории «от Сяна до Дона» теряет смысл и каких-бы то ни было союзников на этой территории; «Антироссийского компонента» в риторике: поскольку сам «случай» является специализированной антироссийской программой, в основе которой лежат многовековые цивилизационные противоречия; Защиты сексуальных свобод, поскольку Fiat homosexualis et pereat mundus (Да свершится гомосексуальность, даже если погибнет мир) становится все более основополагающей ценностью западной цивилизации;

Простите меня, император Фердинанд I с Вашим «Fiat iustitia, et pereat mundus», ведь Вы в XVI веке говорили о «Справедливости».

Достижения Майдана (сс) OSKAR IANSONS

Все эти три общетеоретических постулата в полной мере использованы в Резолюции Европарламента. Но в ней речь идет о конкретной стране, которая все свои проблемы норовит взвалить на хрупкие плечи старушки-Европы. И «старушка» прекрасно понимает и «принимает во внимание», что в списке «восприятия коррупции Transparency International за 2019 год, в котором Украина заняла 126-е место из 180 оцененных стран и территорий» (преамбула Резолюции). А дальше приводится длинный, побуквенный список грехов, с которыми Украина не имеет шансов стать частью европейского организма. Хотя бы из инстинкта самосохранения этого организма:

G. поскольку Избирательный кодекс был принят непосредственно перед избирательным процессом;

H. поскольку введение нисходящих механизмов контроля, закрепляющих принцип императивного мандата, а также привязка партийных списков к минимальному количеству избирателей в 10 000 ослабляют демократический характер выборов;

I. поскольку гражданское общество подвергло критике решение не проводить выборы в 18 местных сообществах в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей без четкого обоснования этого решения военно-гражданской администрацией, которая фактически лишила избирательных прав около 475 000 избирателей, проживающих в этих районах сообществ;

J. поскольку, особенно во второй половине 2019 года, чтобы быстро реализовать реформу, обещанную во время избирательных кампаний, темпы законодательной деятельности были особенно устойчивыми, иногда в ущерб парламентской проверке, прозрачности и качеству законодательства;

L. поскольку весь потенциал принятых реформ не реализуется из-за динамики процесса реформ и связанных с ними институциональных проблем…, а также отсутствием политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов и недопущение избирательного использования правосудия;

M. в то время как Совместное заявление Комиссии НАТО — Украина от 31 октября 2019 года призывает Украину соблюдать международные обязательства и обязательства уважать права человека и меньшинств и полностью выполнять рекомендации и выводы Венецианской комиссии по Закону об образовании;

И так далее…

Европарламент (сс) European Parliament

Украине уже семь лет не привыкать к «заданиям», которые без особых церемоний ставят перед суверенной властью Европа, Соединенные Штаты и международные финансовые организации. Последняя Резолюция даже на этом фоне отличается двумя новациями. Во-первых — беспрецедентным количеством таких «задач». Их сто сорок. Но среди них есть такие, которые ставят украинскую власть в беспрецедентную «растяжку». Такие, на исполнение которых она никогда не сможет пойти из опасения эту власть потерять.

Например, «просьба» (№ 62) к властям Украины применять языковые законы в «соответствии с международными обязательствами и рекомендациями, содержащимися в заключении № 960/2019 Венецианской комиссии, то есть уважать право сообществ развивать и полностью использовать свой собственный язык, и действовать с высочайшей степенью внимания и баланса в отношении национальных меньшинств, их языков и их прав на образование». Напомню, что это заключение оценивает закон о государственном языке как создающий основания для дискриминации национальных меньшинств и рекомендует отменить «дифференцированное отношение к языкам коренных народов, языков национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, и языков национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».

Или 73-я «просьба», точнее, «сожаление» «о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как Миротворец, которые разжигают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств». Помилуй Бог, сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года, и никакое европейское недовольство не заставило Киев пойти на ликвидацию «Миротворца».

Понимает ли Европарламент, что выполнение подобных требований тотчас выведет на улицу опытных и хорошо мотивированных «разрушителей» из числа национал-радикалов, чего до судорог боялся и боится и прошлый, и нынешний режимы? Полагаю, что да…

Но тогда остается предположить, что подобного рода «просьбы-приказы» Евросоюза — это не более чем популизм, если под «популизмом» понимать нечто, к исполнению не предназначенное. Или того хуже: подготовка будущих объяснений отсутствия динамики в исполнении украинской, простите, «мечты» — приеме в Евросоюз.

Майдан 2014 года spoilt.exile

Читали ли украинские политики и «медиаэксперты» все 140 задач Евросоюза? Полагаю, что нет. Потому что основная реакция там — это УРА, Евросоюз признал, что «Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 TEU и может подать заявку на вступление». Похоже, даже, что и этот пункт «В» документа не дочитывается до конца. А там вырублено, как топором: «…при условии, что она соблюдает все Копенгагенские критерии и принципы демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает верховенство закона». И в дальнейшем почти все сто сорок пунктов убедительно доказывают, что от Украины до Копенгагенских критериев — дистанция огромного размера.

И это даже если не присматриваться к правовому содержанию недавнего уничтожения левооппозиционных телеканалов или прокламациям нового кумира украинской юридической мысли, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова: «Санкции продолжат вводить против определенных категорий лиц — и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной раде». Да, уж! Внесудебные санкции государства против граждан своего государства — это как раз именно то, что Европарламент и его Резолюция понимают под «новыми инструментами в области верховенства закона и надлежащего управления» (задача № 46).

Хотя есть люди, бери выше — политики, для которых