В Чебоксарах глава Чувашии Олег Николаев впервые обратился с посланием к Государственному совету республики. Как и ранее, оно прошло в театре оперы и балета, при этом отличалось демократичностью: не было кордонов из чиновников, а у гостей не требовали даже приглашения. Само послание выделялось максимально прикладным характером: одно поручение сменялось другим.

ИА REGNUM Перед началом мероприятия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

С учётом пандемии и ограничительных мер зал театра оперы и балета «поредел» наполовину — до 400 приглашённых гостей, а десятки журналистов с пониманием вынуждены были наблюдать за происходящим на театральной сцене «за кулисами» — в многофункциональном зале. Однако к большому удивлению к своей главной функции зал оказался не готов: трансляция периодически подвисала, а акустический эффект эха только усугублял ситуацию. Понегодовав на «Ростелеком», журналисты нашли спасение в мобильном интернете.

Читайте также: Депутату Госдумы в послании главы Чувашии не хватило «яркости»

Между тем в зале руководитель республики Олег Николаев сыпал со сцены задачами и многочисленными поручениями. Они были конкретными, предметными, со сроками решения. Была дана лавина поручений: если исходить из статистики самых часто употребляемых слов, то в своём послании глава республики поставил около 30 задач, дал порядка 20 поручений и ещё около 15 раз обращался к чиновникам и депутатам с призывом о том, что «необходимо сделать». Для сравнения: отсылку к президенту Владимиру Путину и его поручениям Олег Николаев использовал девять раз.

Лавина поручений

Данное послание можно назвать, пожалуй, самым детализированным в части определения задач на ближайший год. В частности, в сфере здравоохранения акцент был сделан на ремонте и строительстве новых учреждений, в образовании — на начале строительства пяти новых школ и ликвидации очередей для ясельных групп в детсадах, в социальной сфере поставлена задача индексации «всех действующих мер поддержки» и мониторинга их влияния на «социальное самочувствие людей».

Читайте также:Инфекционную больницу в Чувашии начнут строить в 2021 году

В 2021 году в Чувашии категории граждан, которые относятся к «детям войны», получат материальную поддержку: им компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги. Это может коснуться 70 тыс. жителей. Правда, размер компенсации пока не определён.

Подробнее:Детям войны в Чувашии компенсируют расходы за ЖКУ

Министерству культуры поручено организовать разработку нового учебника по чувашскому языку и литературе, развивать школу чувашской вышивки, выработать единые стандарты и подходы деятельности учреждений культуры, в том числе в вопросах кадрового обеспечения, завершить реконструкцию филармонии и представить стратегию развития театра оперы и балета.

Минэкономразвития займётся расширением возможностей ТОСЭР «Канаш», определит статус преференциальной зоны в Новочебоксарске, создаст центр кластерного развития, разработает механизм поддержки инвестиционного процесса в рамках закона содействия и защиты при капитальных вложениях. Также ведомству поручено завершить работу по формированию единого института поддержки бизнеса под условным названием «Агентство инвестиционного развития» и «организовать работу по созданию условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Читайте также:В Чувашии определят районы для развития хмелеводства

А также:Новочебоксарск в Чувашии может стать особой экономической зоной

Сельское хозяйство планируют развивать за счёт наращивания объёмов глубокой переработки продукции, восстановления лидерства в хмелеводстве и картофелеводстве. Перед строителями поставлена задача увеличения к 2030 году объёмов строительства в два раза, в том числе за счёт комплексного развития сельских территорий.

Подробнее:Развивать село в Чувашии будут строители

Читайте также:Глава Чувашии провёл «работу над ошибками»

«Появилась проблема нехватки жилья в сельской местности. Поручаю провести анализ земель, которые выделены для строительства. Выработать план по развитию», — сказал Олег Николаев, также поставив задачу выработки единого стандарта развития инфраструктуры и комплексного благоустройства сельских населённых пунктов.

Особое внимание было уделено цифровизации: глава Чувашии поручил «разработать стратегию цифровой трансформации как минимум на ближайшие три года» по всем ключевым отраслям, перевести к 2022 году не менее 25% государственных и муниципальных услуг в дистанционный формат, создать собственную информационно-коммуникационную инфраструктуру и вырабатывать единые подходы с данными.

Муниципальные образования должны завершить формирование инвестиционных паспортов и задуматься об эффективности работы контрольных органов при администрациях. В преддверии предстоящих сентябрьских выборов были поставлены задачи по обеспечению «прозрачности и демократичности избирательного процесса», в том числе за счёт организации интернет-трансляции из избирательных участков в день голосования.

Подробнее:На выборах в Чувашии запустят онлайн-трансляции из участков

Одним из целевых индикаторов исполнения поручений в среднесрочной перспективе является снижение уровня бедности населения до 14,3% к 2025 году (в 2017 году показатель составил 18,4%, в 2020 году — 17,4%).

Память о подвиге

В завершение послания глава Чувашии напомнил, что в республике проходят мероприятия, посвящённые Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И стоит задача увековечить народный подвиг в тылу не только в произведениях искусства, но и «сделать всё, чтобы в учебники истории вошла эта страница трудового величия и подвига чувашского и советского народа».

Подробнее:Глава Чувашии: история о Сурском рубеже должна войти в учебники

Олег Николаев напомнил, что «если вздохнуть всем народом — ветер будет», и эта пословица «ярко передаёт чувства строителей Сурского и Казанского рубежей», когда женщины, подростки «смогли решить сложнейшую государственную задачу», проявив силу воли и духа.