Чебоксары, 2 февраля 2021, 17:07 — REGNUM Первое послание главы Чувашии Олега Николаева отличается «чёткой структурой», включающей не только задачи и ключевые проекты, но и конкретные сроки выполнения. Но в его выступлении не хватило «яркости», так как это не рабочая планёрка правительства, а собрание с участием «разных людей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Игорь Моляков («Справедливая Россия»).

Депутат Госдумы Игорь Моляков
Депутат Госдумы Игорь Моляков
ИА REGNUM

Парламентарий отметил, что ему «понравилось появление в послании чёткой структуры» подачи.

«Это означает, что Олег Алексеевич не уходил от проблем и недостатков, он честно их называл — к примеру, не скрывал проблемы, которые проявились в условиях пандемии коронавируса, что по обеспечению жильём детей-сирот федеральная и республиканская программы выполнены недостаточно. И он ставил задачи по их решению, но самое главное — назвал конкретные даты, когда они будут решены.

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Глава Чувашии касался темы Сурского рубежа, трижды возвращаясь к этой теме. Говорил о подвиге тружеников тыла. И я почувствовал, что будут произнесены очень важные слова по болезненной теме — по детям войны. Так и получилось: в этом году уже при первом уточнении будут предусмотрены материальные льготы в части расходов на жилищно-коммунальные услуги. Они позволят облегчить участь этих людей, которые действительно в своё время на своих плечах вытянули нашу Великую Победу», — сказал Игорь Моляков.

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По его мнению, «огромным плюсом» стало «отсутствие перекосов» в межнациональной политике. «Достаточно разумным» политик назвал подход к организации предстоящих выборов:

«Да, Олег Николаев остаётся членом «Справедливой России». Но как глава Чувашии он ясно и чётко сказал, что у него ровное и равное отношение ко всем политическим силам, что будет обеспечена прозрачность выборов и конкурентная борьба. И это очень важно для сохранения политической стабильности в нашей республике».

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Игорь Моляков также обратил внимание на критику муниципальных органов власти в части работы контрольных органов при администрациях. Депутат полагает, что «это был прямой намёк главам», что они продолжат работу на посту, если выполняют все свои функции — в частности, привлекают инвесторов, «в силу возможностей материальных стремятся облегчить положение людей, не допускают коррупционных проявлений»:

«Олег Алексеевич — мой старый товарищ. И я хотел бы пожелать ему больше яркости в выступлении. Он вёл себя очень скромно, как на планёрке. И некоторым моментам можно было придать яркости. Всё-таки здесь разные люди, а не планёрка Кабинета министров».