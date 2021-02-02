Чебоксары, , 17:07 — REGNUM Первое послание главы Чувашии Олега Николаева отличается «чёткой структурой», включающей не только задачи и ключевые проекты, но и конкретные сроки выполнения. Но в его выступлении не хватило «яркости», так как это не рабочая планёрка правительства, а собрание с участием «разных людей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Игорь Моляков («Справедливая Россия»).

Депутат Госдумы Игорь Моляков ИА REGNUM

Парламентарий отметил, что ему «понравилось появление в послании чёткой структуры» подачи.

«Это означает, что Олег Алексеевич не уходил от проблем и недостатков, он честно их называл — к примеру, не скрывал проблемы, которые проявились в условиях пандемии коронавируса, что по обеспечению жильём детей-сирот федеральная и республиканская программы выполнены недостаточно. И он ставил задачи по их решению, но самое главное — назвал конкретные даты, когда они будут решены.

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Глава Чувашии касался темы Сурского рубежа, трижды возвращаясь к этой теме. Говорил о подвиге тружеников тыла. И я почувствовал, что будут произнесены очень важные слова по болезненной теме — по детям войны. Так и получилось: в этом году уже при первом уточнении будут предусмотрены материальные льготы в части расходов на жилищно-коммунальные услуги. Они позволят облегчить участь этих людей, которые действительно в своё время на своих плечах вытянули нашу Великую Победу», — сказал Игорь Моляков.

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По его мнению, «огромным плюсом» стало «отсутствие перекосов» в межнациональной политике. «Достаточно разумным» политик назвал подход к организации предстоящих выборов:

«Да, Олег Николаев остаётся членом «Справедливой России». Но как глава Чувашии он ясно и чётко сказал, что у него ровное и равное отношение ко всем политическим силам, что будет обеспечена прозрачность выборов и конкурентная борьба. И это очень важно для сохранения политической стабильности в нашей республике».

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Игорь Моляков также обратил внимание на критику муниципальных органов власти в части работы контрольных органов при администрациях. Депутат полагает, что «это был прямой намёк главам», что они продолжат работу на посту, если выполняют все свои функции — в частности, привлекают инвесторов, «в силу возможностей материальных стремятся облегчить положение людей, не допускают коррупционных проявлений»:

«Олег Алексеевич — мой старый товарищ. И я хотел бы пожелать ему больше яркости в выступлении. Он вёл себя очень скромно, как на планёрке. И некоторым моментам можно было придать яркости. Всё-таки здесь разные люди, а не планёрка Кабинета министров».