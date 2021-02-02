Чебоксары, , 15:59 — REGNUM В Чувашии при первом уточнении бюджета будут предусмотрены средства на оказание финансовой помощи лицам, которые относят к категории «дети войны». Им компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 февраля, заявил в своём послании глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

В Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии усилят поддержку детей войны. Это коснётся свыше 70 тыс. жителей республики, которые пережили «все тяготы военных лет».

«В прошлом году они приобрели право на дополнительные льготы нефинансового характера. Принимая закон, мы договорились, что меры поддержки этой категории граждан будут дополняться по мере появления возможностей. Поручаю правительству завершить те наработки, которые есть, и реализовать механизм компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей, имеющих статус детей войны», — сказал Олег Николаев.

Он поручил предусмотреть соответствующие средства в республиканском бюджете при его первом уточнении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года депутаты Госсовета Чувашии поддержали закон о поддержке категории граждан, которых относят к детям войны. Введены нефинансовые меры поддержки: внеочередное обслуживание в социальных учреждениях республики, обслуживание на дому социальными работниками и внеочередной прием в медицинских организациях.

Читайте ранее в этом сюжете: Дети войны в Чувашии получат коммунальные льготы