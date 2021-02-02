Чебоксары, 2 февраля 2021, 15:59 — REGNUM В Чувашии при первом уточнении бюджета будут предусмотрены средства на оказание финансовой помощи лицам, которые относят к категории «дети войны». Им компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 февраля, заявил в своём послании глава Чувашии Олег Николаев.
В Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии усилят поддержку детей войны. Это коснётся свыше 70 тыс. жителей республики, которые пережили «все тяготы военных лет».
Он поручил предусмотреть соответствующие средства в республиканском бюджете при его первом уточнении.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года депутаты Госсовета Чувашии поддержали закон о поддержке категории граждан, которых относят к детям войны. Введены нефинансовые меры поддержки: внеочередное обслуживание в социальных учреждениях республики, обслуживание на дому социальными работниками и внеочередной прием в медицинских организациях.
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