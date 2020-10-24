Республика Сербская не сдастся до тех пор, пока не сдастся Сербия
Препятствием для продвижения переговоров о будущем Косово и Метохии в настоящее время является отказ Приштины выполнить обязательства по Брюссельскому соглашению и сформировать Сообщество сербских муниципалитетов. Посредник Евросоюза в переговорах по Косово Мирослав Лайчак недавно посетил и Приштину, и Белград. Президент Сербии Александр Вучич согласился с тем, что переговоры надо продолжить, но при этом напомнил о необходимости формирования ассоциации сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии. Тем временем в Президиуме Боснии и Герцеговины прошло голосование о признании независимости Косово. Благодаря голосу представителя сербов Милорада Додика предложение было отвергнуто.
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Как связаны между собой вопросы признания Косово Белградом и дальнейшей судьбы Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, ИА REGNUM рассказывает сербский политолог, экс-советник президента Республики Сербской Биляны Плавшич Александр Павич.
Президиум Боснии и Герцеговины недавно провёл голосование по поводу признания Косово, и результат был отрицательным. При каких условиях БиГ могла бы признать Косово? Насколько важен в Президиуме этой страны голос Милорада Додика, если мы знаем, что кроме него в этом коллективном органе управления состоят еще один представитель хорватов и один — бошняков?
Республика Сербская препятствует признанию сепаратистского Косово Боснией и Герцеговиной. Решения в Президиуме БиГ принимаются на основании консенсуса, и если нужно, можно задействовать клаузулу под названием «Насущный национальный интерес». Этой клаузулой Додик как раз и угрожал двум другим членам Президиума. Он требовал повторить голосование. Если бы он во второй раз проголосовал против признания Косово, тогда этот вопрос был бы вынесен на голосование в парламенте Республики Сербской, который, скорее всего, тоже был бы против.
По этой причине член Президиума БиГ от бошняков Шефик Джаферович и не захотел повторно вынести вопрос признания Косово на повестку дня — он знал, что Додик опять проголосует против, и что парламент Республики Сербской поддержит его. Додик настаивал на повторном голосовании, потому что он хотел, чтобы Босния и Герцеговина заняла позицию официального непризнания Косово, и он в итоге этого добился. И пока позиция сербского члена Президиума отражает общественное мнение в Республике Сербской, которое против признания лжегосударства Косово, нет никаких шансов на то, что Босния и Герцеговина признает это сепаратистское образование.
При каких условиях Республика Сербская могла бы поменять позицию по поводу статуса Косово и Метохии?
Это могло бы произойти, только если бы к власти в Республике Сербской пришла какая-нибудь оппозиция, готовая к сотрудничеству с Западом. Хотя там сложно найти политика, который был бы готов признать так называемое Косово. Такой человек может появиться только после какого-то сильного потрясения. Фактически в Президиум Боснии и Герцеговины от сербов должен был бы войти открытый предатель.
Пока президент Сербии Александр Вучич повторяет, что его страна не отдаст Косово, не получив ничего взамен. Тем не менее, кажется, что Евросоюз и США в последнее время предпринимают усиленные попытки окончательно закрыть косовский вопрос. Об этом свидетельствуют и итоги недавнего визита спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака в Белград и Приштину. Как разные варианты решения косовской проблемы могут повлиять на судьбу Республики Сербской, так как сам Додик неоднократно говорил о том, что эти два вопроса нельзя рассматривать по отдельности?
Додик не поддержит решение по Косово и Метохии, которое не подразумевало бы решения по Республике Сербской. Но проблема в том, что Республика Сербская, к сожалению, не суверенное государство — она приговорена к тому, чтобы во всем следовать за позицией официального Белграда. Баня-Лука не всегда так поступала: в 1990-е годы она противилась давлению Белграда — в частности, она не захотела подписать некоторые мирные соглашения, которые для нее были менее выгодны, чем Дейтонское. Республика Сербская выстояла, но был и период, когда она находилась под санкциями Белграда. Это был просто позор. Так что возможно все, но какой ценой.
Для неё очень важно, чтобы сербы с обеих сторон реки Дрины были едины во всем. Но тем не менее власти в Баня-Луке не могут просто так согласиться с решением косовского вопроса, которое не подразумевает какое-то решение для Республики Сербской.
А насколько близко это решение?
Я не думаю, что решения косовского вопроса можно достичь в ближайшем будущем. Если бы это было решение по модели, задуманной Западом, — Белград просто признает независимость Косово без каких бы то ни было уступок — тогда в Сербии сложилась бы такая же ситуация, как в Черногории. В итоге и в Сербии тоже произошла бы смена власти. Мне кажется, что каждый политик в Сербии хорошо знает, почему он все еще не признал Косово.
С другой стороны, Мирослав Лайчак во время последнего визита показал, что у Евросоюза нет рычагов, которые он мог бы задействовать, чтобы надавить на Приштину. Правда, Евросоюз за все годы косовского кризиса и не оказывал какого-то решающего давления на Приштину ни по какому вопросу.
Лайчак не в состоянии заставить Приштину сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, и Белград за это схватился как за спасительную соломинку. Дай Бог, чтобы Вучич остался в этом непоколебим — это могло бы быть поводом для нового замораживания переговоров, хотя бы до конца этого года. А потом вопрос, что будет дальше, учитывая выборы в США. Но это уже отдельная тема.
Вы говорили о том, что Республика Сербская против вступления БиГ в НАТО. Сможет ли признание Косово повлиять на то, чтобы Сербия, а потом и Республика Сербская поменяли свою позицию по поводу членства в НАТО?
По моему мнению, если бы Сербия признала Косово и если бы оно вошло в ООН, не пришлось бы долго ждать его вступления в НАТО. Косово даже могло бы избежать всей процедуры присоединения к альянсу — оно могло бы просто объединиться с Албанией.
Пока Белград не признает лжегосударство Косово, Баня-Лука находит силы сопротивляться централизации Боснии и Герцеговины. Пока там у власти находятся те политические силы, которые выступают за суверенную Республику Сербскую, а это прежде всего Милорад Додик, процесс централизации БиГ не будет развиваться. К тому же очевидно, что теперь существует взаимопонимание между сербами и хорватами в БиГ, поэтому Сараево в данный момент не может навязывать концепт централизации государства. Додик и Драган Чович (член президиума БиГ от хорватов — ИА REGNUM) усилили сотрудничество как раз на почве сопротивления этому процессу и заручились при этом поддержкой Белграда и даже Загреба. Но все это будет функционировать, только если позиция Сербии по поводу Косово останется твёрдой.
Вы говорите о твёрдой позиции Белграда по поводу признания Косово. Но тем не менее, хотя Лайчак заявил о том, что Сообщество сербских муниципалитетов будет сформировано только после подписания окончательного соглашения, Вучич упорно продолжает участвовать в переговорах на условиях ЕС. Можно ли его позицию по поводу непризнания Косово действительно называть твёрдой?
Позиция Белграда по поводу Косово и Метохии при Вучиче твёрдая только в том смысле, что у него пока нет храбрости признать сепаратистское Косово. С другой стороны, его позиция весьма нестабильна, так как он постоянно говорит, что Сербия должна получить что-то в обмен на Косово, и этим отрицает резолюцию 1244 СБ ООН.
Я внимательно слушал, о чем он говорил после последнего визита Мирослава Лайчака в Белград. Вучич настаивал на том, что сначала необходимо сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, а Лайчак, со своей стороны, сказал, что вопрос устава этой ассоциации окажется на повестке дня следующего раунда переговоров в Брюсселе. Я понял позицию Вучича по этому конкретному вопросу следующим образом: Белград готов вести переговоры, но для того, чтобы обсуждать окончательное соглашение, необходимо сначала реализовать пункт о создании Сообщества сербских муниципалитетов.
Не секрет, что за него голосуют те, кто когда-то голосовал за Сербскую радикальную партию, и они считают, что он тоже радикал, который переиграл Запад. Если бы он открыл карты и заявил о том, что Сербия признает Косово, это уничтожило бы его позицию, какой бы сильной она сейчас ни казалась. Это же произошло и с Мило Джукановичем в Черногории в тот момент, когда он пошел на конфликт с Сербской православной церковью.
Во время последнего визита в Белград Лайчак заявил о том, что конституция отдельно взятой страны не Библия и что ее нужно менять. Намекает ли европейский посредник в том числе и на то, что преамбулу конституции Сербии, в которой говорится, что Косово является неотъемлемой частью Сербии, тоже следует изменить?
Если Лайчак говорит, что конституция не является Библией для одной стороны, это относится и к другой. Для Запада важно лишь то, чтобы Сербия признала независимость Косово. Им все равно, что написано в нашей конституции. Но для нас в защите Косово и Метохии главные козыри — конституция Сербии и Резолюция 1244 СБ ООН. Пока мы придерживаемся этих документов, и пока у нас есть поддержка России, сепаратистское Косово не сможет получить место в ООН. Это фундамент защиты Косово и Метохии в составе Сербии. Что бы ни говорил Лайчак про нашу конституцию, это наше дело — решать, как мы будем относиться к Основному закону нашей страны и является ли он для нас Библией или нет.
К сожалению, Вучич почти никогда не упоминает Резолюцию 1244, и это большое упущение, так как это подрывает сербскую позицию в переговорах вокруг Косово. Если Сербия не ссылается на этот документ, тогда тем более этого не будет делать Мирослав Лайчак.
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