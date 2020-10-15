Белград, , 22:44 — REGNUM Все пункты, которые были оговорены во время переговоров между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, в итоге должны быть реализованы, и нельзя допустить, чтобы в конце процесса «нормализации отношений» остался хоть один открытый вопрос. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 15 октября в Белграде после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Лайчак напомнил, что до приезда в Белград он нанес двухдневный визит в Приштину. По его словам, в Приштине он провел «двадцать пять встреч», и ни один из его собеседников «не сказал, что не желает выполнять обязательства» в рамках Брюссельского соглашения, в том числе и тот пункт, который относится к формированию Сообщества сербских муниципалитетов, на котором настаивает Белград.

«На всех встречах было сказано, что необходимо выполнить все взятые на себя обязательства», — процитировало информационное агентство «Бета» слова Лайчака.

Европейский дипломат добавил, что вопрос статуса Сообщества должен обсуждаться на одном из будущих раундов переговоров в Брюсселе.

Лайчак добавил, что переговоры, которые он вел в Приштине, были «настолько серьезными», что обсуждаемые решения повлекут за собой изменение конституции сепаратистского Косово.

«Никто мне не сказал, что это невозможно — конституция не Библия. Если мы договариваемся о серьезных вещах, тогда они должны найти отражение и в конституции», — отметил спецпредставитель ЕС.

Напомним, что ранее делегация Приштины отказалась от участия в запланированном раунде переговоров в Брюсселе, потому что сербская сторона настаивала на обсуждении вопроса создания на территории Косово и Метохии Сообщества сербских муниципалитетов. Соответствующее обязательство косовские сепаратисты в Приштине взяли на себя в 2013 году, при подписании Брюссельского соглашения.