1 апреля вступил в силу федеральный закон, который изменил правила государственных закупок. Их можно проводить у единственного поставщика. Отменены проверки, а жалобы будут рассматриваться дистанционно. Потому что коронавирусная инфекция признана форс-мажором или обстоятельством непреодолимой силы. Это — с одной стороны. С другой стороны, правительство выделило фантастическую сумму бюджетных и внебюджетных денег в триллион рублей для обеспечения форс-мажорных расходов.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

И то, и другое сошлось в одной точке — в госаукционах, которые стали проходить каждый день и при этом чуть ли не день в день с размещением извещения об их проведении. Иначе говоря, перестали быть аукционами в полном смысле этого слова, но кое-какие рудименты всё равно сохранили. Сейчас это не важно. Главное, как это поможет фронту и как отразилось на ценах и соответственно на расходах госбюджета?

Брянская областная больница №1 израсходовала 130 340 000,00 рубля на закупку семидесяти аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» за 1 862 000,00 каждый у московского акционерного общества «Концерн радиоэлектронные технологии». В Хабаровском крае аппарат ИВЛ был куплен за 1,3 млн рублей. Для Жуковской межрайонной больницы Брянской области он обойдется в 1,6 млн рублей, для больниц Иркутской области — в 1,88 млн рублей. В Республике Алтай на приобретение наркозно-дыхательного аппарата с различными режимами искусственной вентиляции легких с тем же кодом ОКПД2 — 32.50.21.121 , что и у «Авенты-М», выделено 3,35 млн рублей. Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области закупит на 22 407 000,00 руб. семь аппаратов по 3,2 млн рублей, как и Ростовская областная клиническая больница.

Аппарат ИВЛ

Другим лотом (№32 009 053 328) Брянская облбольница №1 выделила 68,7 млн рублей для закупки магнитно-резонансного томографа, хотя расчет начальной цены начинался с цифры в 97,2 млн рублей. Ростовская областная клиническая больница рассчитывает прикупить томограф за 73,4 млн рублей, а Новгородская областная клиническая больница — за 60,2 млн рублей, включая стоимость оборудования и услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей. Смоленская областная клиническая больница планирует купить томограф за 58 млн рублей, а в Тверской области хотят уложиться в 54 миллиона рублей.

Имел ли в виду В. Путин Госдуму, Совет Федерации и их орган парламентского контроля — Счетную палату, сказав, что сейчас «необходим постоянный анализ того, что происходит и делается по стране, постоянный. И как результат — быстрая профессиональная реакция на всё, что происходит»? Конечно. И дальше, как сказал президент,

Владимир Путин «если не будет что‑то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В этом аспекте депутаты и сенаторы неподсудны. Их штабные планы на фронте неизвестны, хотя можно было бы им обсудить в срочном порядке преобразование части минпромторга в государственный комитет по обеспечению больниц оборудованием и расходными материалами, рассредоточено производимыми в нашей стране. Потому что исполнение заключаемых сейчас аукционных договоров рассчитано на весь 2020 год. А контракты, заключенные по новому законодательству, конструируются кто во что горазд. Могут подписываться 9 апреля со стартом исполнения месяцем раньше даты подписания. В ряде случаев — на основании 100%-ной предоплаты, поскольку производителям надо самим предоплатить стоимость конструктивных материалов и комплектующих приборов. В большинстве других случаев — производитель должен сам внести 5−10−15 процентную сумму от общей цены контракта как гарантию на случай его неисполнения. Плюс штрафные санкции за каждый день неисполнения. Иди потом, судись.

Возможно, Счетная палата имеет всё это в виду или сейчас ей не до этого. Она сама только что разместила заказ на 9 144 938,67 рубля на оказание консультационных услуг по подготовке своих сотрудников к внешней ревизии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Конкурс завершится до 27 апреля. Тогда, когда деньги, выделенные из федерального бюджета в срочном порядке для закупки медицинского оборудования, региональные минздравы и больницы уже оприходуют. И тогда, когда мы будем отмечать победу над коронавирусом, некоторые организаторы здравоохранения будут вынуждены отвечать на вопросы о правомерности расходов. Даже у победы есть своя цена. Надо сегодня помочь главным врачам избежать завтрашних претензий из-за того, что они вынуждены делать сегодня потому, что недодумано наверху.