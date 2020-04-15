15 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Андрей Маленький, , 12:20 — REGNUM 1 апреля вступил в силу федеральный закон, который изменил правила государственных закупок. Их можно проводить у единственного поставщика. Отменены проверки, а жалобы будут рассматриваться дистанционно. Потому что коронавирусная инфекция признана форс-мажором или обстоятельством непреодолимой силы. Это — с одной стороны. С другой стороны, правительство выделило фантастическую сумму бюджетных и внебюджетных денег в триллион рублей для обеспечения форс-мажорных расходов.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

И то, и другое сошлось в одной точке — в госаукционах, которые стали проходить каждый день и чуть ли не в один и тот же день с размещением извещения об их проведении. Иначе говоря, перестали быть аукционами в полном смысле этого слова, но кое-какие рудименты всё равно сохранили. Сейчас это не важно. Главное, как это поможет фронту и как отразилось на ценах и соответственно на расходах госбюджета?

Брянская областная больница №1 израсходовала 130 340 000,00 рубля на закупку семидесяти аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» за 1 862 000,00 каждый у московского акционерного общества «Концерн радиоэлектронные технологии». В Хабаровском крае аппарат ИВЛ был куплен за 1,3 млн рублей. Для Жуковской межрайонной больницы Брянской области он обойдется в 1,6 млн рублей, для больниц Иркутской области — в 1,88 млн рублей. В Республике Алтай на приобретение наркозно-дыхательного аппарата с различными режимами искусственной вентиляции легких с тем же кодом ОКПД2 — 32.50.21.121 , что и у «Авенты-М», выделено 3,35 млн рублей. Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области закупит на 22 407 000,00 руб. семь аппаратов по 3,2 млн рублей, как и Ростовская областная клиническая больница. Для сведения: в сентябре 2019 года Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Федорова купил один аппарат за 1,2 млн рублей. Томская областная клиническая больница купила семь тех же самых приборов, что и Брянская больница, но по 1,4 млн рублей. В октябре 2019 года.

Аппарат ИВЛ

Другим лотом (№32 009 053 328) Брянская облбольница №1 выделила 68,7 млн рублей для закупки магнитно-резонансного томографа, хотя расчет начальной цены начинался с цифры в 97,2 млн рублей. Ростовская областная клиническая больница рассчитывает прикупить томограф за 73,4 млн рублей, а Новгородская областная клиническая больница — за 60,2 млн рублей, включая стоимость оборудования и услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей. Смоленская областная клиническая больница планирует купить томограф за 58 млн рублей, а в Тверской области хотят уложиться в 54 миллиона рублей. Для сведения: 15 ноября 2018 года был проведен проведен аукцион Минобороны (№0173100004518001805) по закупке восьми томографов рентгеновских компьютерных (16 срезов) по 28,5 млн рублей каждый. А томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии, приобретен в 2019 году комитетом по здравоохранению Ленинградской области за 37,6 млн рублей.

Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях в 2019 году был куплен Минздравом Республики Татарстан за 42 млн рублей, а в апреле этого года Республика Башкортостан запланировала купить этот аппарат за 56 млн рублей, Ростовская область — за 53 млн рублей, Ульяновская область — за 54,9 млн рублей, Нижегородская область — за 50 млн рублей.

Имел ли в виду В. Путин Госдуму, Совет Федерации и их орган парламентского контроля — Счетную палату, сказав, что сейчас «необходим постоянный анализ того, что происходит и делается по стране, постоянный. И как результат — быстрая профессиональная реакция на всё, что происходит»? Конечно. И дальше, как сказал президент, «если не будет что‑то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера».

Государственная Дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом аспекте депутаты и сенаторы неподсудны. Их штабные планы на фронте неизвестны, хотя можно было бы им обсудить в срочном порядке преобразование части минпромторга в государственный комитет по обеспечению больниц оборудованием и расходными материалами, рассредоточено производимыми в нашей стране. Потому что исполнение заключаемых сейчас аукционных договоров рассчитано на весь 2020 год. А контракты, заключенные по новому законодательству, конструируются кто во что горазд. Могут подписываться 9 апреля со стартом исполнения месяцем раньше даты подписания. В ряде случаев — на основании 100%-ной предоплаты, поскольку производителям надо самим предоплатить стоимость конструктивных материалов и комплектующих приборов. В большинстве других случаев — производитель должен сам внести 5−10−15 процентную сумму от общей цены контракта как гарантию на случай его неисполнения. Плюс штрафные санкции за каждый день неисполнения. Иди потом, судись.

Возможно, Счетная палата имеет всё это в виду или сейчас ей не до этого. Она сама только что разместила заказ на 9 144 938,67 рубля на оказание консультационных услуг по подготовке своих сотрудников к внешней ревизии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Конкурс завершится до 27 апреля. Тогда, когда деньги, выделенные из федерального бюджета в срочном порядке для закупки медицинского оборудования, региональные минздравы и больницы уже оприходуют. И тогда, когда мы будем отмечать победу над коронавирусом, некоторые организаторы здравоохранения будут вынуждены отвечать на вопросы о правомерности расходов. Даже у победы есть своя цена. Надо сегодня помочь главным врачам избежать завтрашних претензий из-за того, что они вынуждены делать сегодня потому, что недодумано наверху.