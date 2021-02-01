Российский бизнесмен, занимающий 36-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020», Аркадий Ротенберг сделал заявление. Он назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике, на мысе Идокопас, который попал в федеральную медиаповестку через скандальный фильм. ИА REGNUM проанализировало видимые вершины айсберга капиталов семьи Ротенберг, три члена которой фигурируют в списке Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Аркадий Ротенберг

Напомним, Аркадий Ротенберг заявил, что ему удалось стать бенефициаром этого сложного объекта, у которого «было много кредиторов». Он также уточнил, что «дворец» в Геленджике, на мысе Идокопас — будущий апарт-отель и он пока в процессе строительства.

Аркадий Ротенберг: активы

По данным журнала Forbes, в 2020 году состояние Аркадия Ротенберга оценивалось в $2800 млн. Издание упоминает его в качестве владельца 94,2% «Мостотреста», 80% «Минудобрений» и 35% доли в компании TPS Avia, которая в свою очередь контролирует международный аэропорт «Шереметьево».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Шереметьево

Также за Ротенбергом указали 50% доли в АО «СМП Банк» («Северный морской путь банк»), в совет директоров которого входит брат Аркадия Ротенберга — Борис. На сайте банка указано, что основные акционеры — братья Ротенберги, а сам банк — часть банковской группы, включающей в себя, помимо санируемого ПАО «Мособлбанк», ещё и страховую компанию ООО «СМП-Страхование» и ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», к которому в октябре 2020 года присоединились «Мособлбанк».

Kremlin.ru Аркадий Ротенберг на церемонии вручения золотой звезды Героя Труда Российской Федерации

Остановимся подробнее на активах самого Аркадия Ротенберга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СМП-Страхование», учреждённое в Москве в ноябре 2003 года, принадлежит на 3,48% доли Аркадию Ротенбергу, на 3,48% — Борису Ротенбергу, на 1,74% — Елене Рузяк (имеет активы в Москве и Вологодской области) и на 91,29% — «Мособлбанку». Директор актива с 2018 года — Оксана Оболенская. Уставный капитал компании, которая специализируется на страховании, — более 2,1 млрд рублей.

В активе Аркадия Ротенберга — доли ещё в 12 действующих ООО. К примеру, в июне 2020 года им учреждено ООО «Зелёный край». Компания занимается управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе в Санкт-Петербурге. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Александр Тихонов. Он же возглавляет и другой актив братьев в Петербурге — ООО «Атриум», которое работает в той же сфере с октября 2006 года. Братьям Ротенбергам принадлежат по 33,33% доли в фирме. Ещё столько же у Оксаны Голубничей — единственного владельца ООО «Нефтегазовая инвестиционная компания», которое работает в сфере розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах с 2017 года.

В бизнес-портфеле миллиардера также московское ООО «СГМ-Мост», созданное в феврале 2015 года для строительства автодорог, ООО «Сфера леса» из Алтайского края, учреждённое для строительства объектов в октябре 2015 года (владеет 100% доли с 2019 года, из состава владельцев вышел Тихонов и ООО «Стройгазмонтаж»), строительное ООО «СКД «Явара-Нева» (учреждено в Санкт-Петербурге в июле 2008 года), рекламное агентство «Изюм» (создано в августе 2008 года), ООО «Красный квадрат» (деятельность в области телевизионного вещания, создано в июле 2007 года).

Компания «Красный квадрат» в свою очередь в 2018 году учредила благотворительный фонд имени Владислава Листьева «Герои экрана», а также является совладельцем ресторанной компании «Технологии питания в квадрате» (владелец 75% доли — Алексей Дергунов), 90% доли в ООО «Медиа-дом «Красный квадрат» (издание журналов и периодических изданий). Оставшейся долей в медиа-доме владеет другая фирма Ротенберга — ООО «Мандарин», созданное как рекламное агентство в декабре 2007 года.

Также в активе фигуранта списка Forbes — ООО «Творческая студия «Новый взгляд», которое работает в Новгородской области в сфере управления недвижимостью с марта 2005 года, 100% доли в ООО «Стройпроектхолдинг», созданном для вложений в ценные бумаги в марте 2014 года, ООО «Гранат» *, которое работает в сфере разработки программного обеспечения с октября 2007 года.

В компании «Петроинстрой» из Санкт-Петербурга Ротенбергу принадлежит 50%. Оставшаяся часть в строительной фирме — собственность Максима Кулибанова.

Аркадий Ротенберг, помимо этого, был соучредителем НП «Общество спортивных единоборств «Отечество», которое возглавляет Борис Романович Ротенберг. НП совместно с Евгением Селивановым — учредители фонда «Спортивный клуб единоборств «Отечество-Волга», который возглавляет Селиванов.

Глава семьи Ротенберг также является учредителем АНО по развитию и поддержке спорта «Спорт Аккорд», которое создано в январе 2014 года. Его президентом является Роман Борисович Ротенберг (возможно, племянник учредителя).

Roscongress.org Роман Борисович Ротенберг

Помимо этого, в биографии миллиардера было участие в создании благотворительного фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского, среди соучредителей которого отметился Андрей Молчанов (глава ПАО «Группа ЛСР»), Василий Анисимов (глава Федерации дзюдо России), Виталий Игнатенко (соучредитель «Движения Моя Москва», в создании которого участвовали Валентина Терешкова, Леонид Рошаль, Вячеслав Фетисов, Зураб Церетели, Иосиф Кобзон).

Совместно с Григорием Баевским братья Ротенберги учредили кооператив «Отечество». Аркадий Ротенберг к тому же ещё и учредитель Фонда поддержки национального спорта, культуры и образования. В апреле 2019 года фонд совместно с Банком ВТБ стал владельцем хоккейного клуба «Динамо».

Сын миллиардера тоже миллиардер

В списке Forbes фигурирует также и сын Аркадия Ротенберга — Игорь. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» он занимает 154-е место с состоянием $650 млн. В его активе называют пакеты акций «ТЭК-Мосэнерго», «Газпром бурение» и долю в ТРЦ «Авиапарк».

Roscongress.org Игорь Ротенберг

По данным ЕГРЮЛ, Игорю Ротенбергу с 2017 года в ООО «Газпром бурение» принадлежит доля в 78,71% при уставном капитале фирмы 2 073 433 556 рублей. Компания создана для предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа в мае 1997 года. Ещё 5% в фирме за Александром Замятиным и 16,29% — за закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Оскар». Последним управляет ООО «УК «Эвокорп».

Директор ООО «Газпром бурение» — Дамир Валеев. Обществу принадлежат доли в трёх ООО — 100% в созданном в ноябре 2020 года ООО «Бургаз» (деятельность головных офисов), 75,18% в ООО «Национальный буровой сервис» (совладельцы — Инна Баженова, Дмитрий Саморуков, уставный капитал фирмы более 2,6 млрд рублей) и 51% в ООО «Управление технологического транспорта и специальной техники — Бурсервис», созданном в декабре 2011 года для перевозки грузов специализированным автотранспортом. Уставный капитал последней фирмы превышает 1,13 млрд рублей. 49% в ней принадлежит ООО «Русгазбурение» (владелец — компания «Дриллинг менеджмент солюшнз лимитед» из Гонконга).

Ещё один актив Игоря Ротенберга — 23,5% доли в ООО «РТ-Инвест транспортные системы», которое является оператором системы взимания платы «Платон». На сайте компании уточняется, что она реализует концессионное соглашение с Росавтодором.

Фирма учреждена в июле 2014 года, уставный капитал — более 1,65 млн рублей. Владельцы — директор ООО Антон Замков (7,5% доли), АО «РТ-Инвест» с долей 50% и Андрей Шипелов.

В активе «РТ-Инвест транспортные системы» — доли в четырех компаниях, созданных в 2018—2019 годы. В их числе — 100% в ООО «Центр развития цифровых платформ», 15% в ООО «Современные технологии пассажирского комплекса» (Технопасс, совладельцы — ООО «Автопасс» Анны Боевой и ООО «Онэлия» Рафаэля Мухаметшина), 1% в ООО «Единый оператор центральной кольцевой автомобильной дороги» (основной владелец — ООО «Автодор-Инфраструктурные инвестиции» Росавтодора) и 75% в ООО «ГЛОНАСС-ТМ», где 25% доли принадлежит АО «ГЛОНАСС».

В апреле 2018 года стало известно, что Игорь Ротенберг, который находился в санкционном списке Минфина США, передал свою долю в девелоперской компании TPS Real Estate сестре — Лилии Ротенберг. РБК тогда сообщало, что контрольный пакет в «ТПС Недвижимость» — у траста семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга.

Активы Бориса Ротенберга

Третий фигурант списка Forbes из семьи Ротенберг — это Борис, родной брат Аркадия. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» ему досталось 81-е место с состоянием $1200 млн.

Помимо вышеперечисленных совместных активов с другими членами семьи, у него в бизнес-портфеле — доли в восьми компаниях, а также участие в создании ряда некоммерческих организаций из гоночной сферы.

Так, Борису Ротенбергу принадлежит спортивная компания «СМП Сочи», созданная в марте 2015 года, строительное ООО «Трансепт Групп» из Санкт-Петербурга (создано в 2006 году), спортивное ООО «Сочи-Развитие» из Краснодарского края (создано в 2015 году), спортивное «СМП Рэйсинг», ООО «БР Инжиниринг» (производство легковых автомобилей), спортивное ООО «СМП менеджмент Сочи», а также 67,43% в ООО «Развитие-строй» (деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, совладельцы — ЗАО «Управляющая компания «Развитие» и Артём Оболенский) и 85% в ООО «Центр творческого развития республика кидс КРБ» (образование дополнительное детей и взрослых, совладелец — Валерия Перфилова).

Журнал Forbes в одной из последних публикаций также уточнял, что бизнесмен — президент и владелец футбольного клуба «Сочи», вице-президент Федерации дзюдо России, руководитель гоночной программы SMP Racing.