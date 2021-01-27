Казань, , 08:23 — REGNUM Компания, которая выступала оператором скандально известного проекта по строительству мусоросжигательного завода в Татарии, фактически перешла под контроль госкорпорации «Ростех», директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова и члена совета директоров ПАО «АвтоВаз» Сергея Скворцова. Подобная трансформация в составе собственников произошла в январе 2021 года после того, как у владельца 50,01% доли в ООО «Альтернативная генерирующая компания-2» (АГК-2) — ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» — вместо ООО «УК «Роснано» владельцем 50% стала фирма из дивизиона Ростеха. До этого «ПЭФ» наполовину уже принадлежал другой компании, частично подконтрольной госкорпорации, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ», учреждённое для инвестирования в сентябре 2017 года, базируется в Красногорском районе Московской области. До 15 января 2021 года 50% доли в ней принадлежало ООО «Управляющая компания «Роснано», которое ранее возглавлял Анатолия Чубайс, имевший там же 1% доли. Основной владелец УК — госкорпорация «Роснано».

С середины января 2021 года доля УК «Роснано» перешла к ООО «РТ-Инвест Финанс», которое на 25% принадлежит второму владельцу «ПЭФ» — АО «РТ-Инвест», на 35% — Андрею Шипелову (директору «РТ-Инвест»). Третьим владельцем «РТ-Инвест Финанс» с 8 декабря 2020 года является Сергей Скворцов — крупный акционер АО «РТ-Инвест» с долей 39,99%. На начало декабря 2020 года через ООО «Царицын капитал» 35% доли в АО контролировал и Шипелов. Оставшаяся часть в компании — 25,01% у госкорпорации «Ростех».

ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» — совладелец компаний-операторов крупных мусорных проектов в Московской области и Татарии.

Напомним, планы по строительству мусоросжигательных заводов в Татарии и Подмосковье вызвали протесты экологов и активистов из числа местных жителей. В Казани на фоне этого даже требовали отставки главы республики Рустама Минниханова.

ООО «АГК-2» и аналогичная, но созданная в Подмосковье, «АГК-1» были выбраны операторами проектов по строительству заводов в 2017 году. Проект в Татарии оценивали в 30 млрд рублей.