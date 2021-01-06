Волгоградская область прожила 2020 год в непростой ситуации с COVID-19. По данным властей, общие затраты на подготовку и модернизацию системы здравоохранения, внедрение дополнительных мер поддержки предприятиям и жителям в условиях пандемии коронавируса составили свыше 16 млрд рублей из бюджетов всех уровней. ИА REGNUM напоминает, какие ещё события оставили заметный след в регионе в ушедшем году.

Иван Шилов ИА REGNUM «Родина-мать»

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«Родина-мать» обновлённая

В 2020 году в Волгограде завершилась масштабная реконструкция монумента «Родина-мать зовёт!». За три года реставраторы выявили и устранили в общей сложности порядка 180 тысяч дефектов, вручную расчистили и заполнили специальными смесями 14 километров трещин на скульптуре, заменили канаты, удерживающие бетонный каркас, обновили систему пожаротушения и сигнализацию.

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Обновлённый символ Волгограда представили всей России 24 июня на праздничном концерте. На Мамаевом кургане установили специальные декорации, в том числе для светового шоу, расставили кресла для зрителей. Двухчасовое представление, посвящённое Великой Отечественной войне, с участием звёзд российского кино и музыкантов транслировалось в прямом телеэфире. Организаторы пообещали создать уникальную концертную программу и уникальную сценографию, которые бы абсолютно соответствовали месту с исторической, с эмоциональной точки зрения и с точки зрения монументализма самого комплекса, созданного Евгением Вучетичем.

«Разработка концепции и программы концерта ведётся больше года. Заранее были проведены все изыскательные и оценочные работы, чтобы ни в коем случае не навредить мемориальному комплексу. Сам смысл возводимых декораций — вписать их в комплекс, не только не повредив, а, скорее, дополнив чем-то, с учётом очень особенного концерта», — сказал генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Volgograd.ru «Свет Великой Победы» в Сталинграде. 9 мая 2020 года

Мнения жителей Волгограда относительно выбора площадки проведения концерта разделились: одни согласились с предлагаемой концепцией, другие восприняли идею просветительного, но развлекательное мероприятие на месте захоронения защитников Сталинграда сочли недопустимым. Внук скульптора и его тёзка Евгений Вучетич уточнил, что дед мечтал, чтобы на Мамаевом кургане звучала музыка.

«Это — не кладбище! Если люди воспринимают это место как кладбище, то скульптор Евгений Вучетич воспринимал его как архитектурно-строительный комплекс. Это наша история, история нашей Победы, на которую было потрачено огромное количество человеческих жизней. Но, видимо, в итоге всё съехало в сторону кладбища. Дед предполагал, что там будет играть красивая немецкая музыка. Музыка — вне национальностей. Лично я — за музыку. Она должна была всё сопровождать, чтобы скучные скульптуры не стояли одни. Всё должно оживляться», — сказал внук скульптора.

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Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко Артемий Лебедев

Через два месяца монумент снова оказался в центре информационной повестки дня — на этот раз общественное мнение решил потревожить дизайнер Артемий Лебедев. На своём YouTube-канале художник заявил, что «Родина-мать» «ужаснейшее» произведение советского монументального скульптурного искусства, единственное достоинство которого — вид сверху со смотровой площадки головы скульптуры. Высказывания Лебедева единодушно осудили депутаты всех фракций Волгоградской областной думы. Парламентарии обратились в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку словам блогера. «Это оскорбительно не только для жителей Волгоградской области, но и для всех, кто дорожит памятью о подвиге нашего народа, совершённом в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул председатель регионального законодательного собрания Александр Блошкин.

«Сообщение Лебедева взорвало всю волгоградскую общественность. Одна только его фраза о том, что война — всего лишь эпизод в жизни тех, кто выжил, уже говорит сама за себя и не требует комментариев. Мы должны выйти с инициативой о привлечении к ответственности блогеров и публичных персон, которые сегодня в буквальном смысле не знают ни правил, ни принципов морали. И, гуляя по интернет-пространству, в попытках пропиариться оскверняют нашу историю», — сказала руководитель фракции КПРФ Тамара Головачева.

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Volgograd.ru Строительство Александро-Невского собора в Волгограде

Потерянное и обретённое

В июне в Волгограде начали сносить гранитные трибуны на площади Павших Борцов. По мнению властей, историческое сооружение не вписывается в концепцию благоустройства земельного участка в центре города и мешает проходу к новому кафедральному собору Александра Невского, построенному взамен уничтоженного храма в 1932 году. На этих трибунах несколько десятилетий принимались парады и демонстрации, теперь на месте гранитных ступеней размещается плитка и газон. Волгоградская область в 2021 году станет одним из основных центров празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В соборе практически уже полностью расписана верхняя часть храма, а в ближайшие месяцы строители смонтируют из мрамора центральный иконостас и полы.

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В 2020 году в региональном Следственном комитете на основании изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности, возбудили уголовное дело по статье «Геноцид». На местах массового истребления фашистскими оккупантами мирного населения в период с 17 июля 1942 года по февраль 1943 года начались поисковые работы. Следователи намерены допросить более тысячи ныне живущих бывших узников концентрационных лагерей. Однако формулировка повесток, направленных очевидцам, вызвала вопросы у родственников пожилых свидетелей — бывшим узникам надлежало явиться на допросы «для проведения следственных действий». Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн посчитал «подобные формы коммуникаций с ветеранами неуважительными и некорректными». В СК уточнили, что это стандартная практика расследования уголовного дела и в случае, если ветеран не в состоянии сам прийти к следователю, сотрудники ведомства приедут к нему для уточнения деталей по месту жительства.

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Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Неосторожное слово?

Переписка в школьном родительском чате привела к шокирующему убийству 30-летнего отца ученицы школы № 96 Волгограда. Сначала родители шестиклассников не сошлись во мнении по поводу времени выполнения домашнего задания, а затем одна из сторон перешла к оскорблениям и угрозам. Итогом словесной перепалки стало то, что спустя несколько часов на глазах у десятка свидетелей в офисе банка в Центральном районе Волгограда на отца-одиночку напал родственник «обиженной» участницы группового чата. В бессознательном состоянии мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации спустя неделю.

После того как историю предали широкой огласке, оказалось, что семья предполагаемых преступников ранее неоднократно конфликтовала со своими соседями. Ссора в школьном чате вызвала большой общественный резонанс, многие волгоградцы переживали, что наказание понесёт только один человек — непосредственно напавший на отца-одиночку. Следователи восстановили ход событий и предъявили обвинения трём подозреваемым. Основному фигуранту уголовного дела, 30-летнему мужчине, предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его 33-летней сестре, которую якобы и оскорбил разговор в чате, подозревают в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённому группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. 32-летнего супруга женщины обвиняют в покушении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

«Следствием получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику: днём 23 октября 2020 года он приехал к месту работы риелтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке», — раскрыли подробности в СК.

Мужчины заключены под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, который она попыталась обжаловать, но Волгоградский областной суд отклонил апелляцию. В конце декабря 2020 года расследование уголовного дела было завершено, материалы направлены в суд.

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Volgograd.ru Совет Волгоградской областной думы

Стрелки назад

В октябре 2018 года в Волгоградской области прошёл референдум о смене часового пояса. Его итогом стал переход региона в третью зону. Однако весной 2020 года бизнес-сообщество предложило властям провести новый опрос общественного мнения. В голосовании с 25 июня по 1 июля приняли участие 1,3 млн человек, или почти 74% избирателей. Более 65% волгоградцев высказались за перевод стрелок обратно. На основании этого опроса депутаты областного парламента внесли в Госдуму РФ проект федерального закона, по которому Волгоградская область исключается из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс один час, UTC+4) и переводится во вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). Противники перехода обратились в суд, посчитав это нарушением своих прав на комфортную среду проживания. Центральный районный суд Волгограда прекратил производство по административному исковому заявлению, посчитав, что оспариваемый акт «непосредственно не нарушает либо иным образом не затрагивает права административных истцов». В ночь на 27 декабря жители региона перевели стрелки часов назад и встретили Новый год по старому «новому» времени.

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