Волгоград, , 12:16 — REGNUM Гранитные трибуны на площади Павших Борцов начали сносить в Волгограде. Историческое сооружение оказалось лишним при благоустройстве территории вокруг нового кафедрального собора Александра Невского.

На этих трибунах в Волгограде принимались парады и демонстрации. По мнению администрации города, гранитные ступени не вписываются в концепцию благоустройства площади Павших Борцов и мешают проходу к новому православному храму.

Жители города высказались против подобного разрушения. Так, диверсией против исторической памяти назвал происходящее активист, специалист по госзакупкам Эдгар Петросян, тем более, что демонтажные работы начали за неделю до проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Решили сровнять с землёй трибуны, которые были возведены теми самыми победителями, в честь которых устраивают парад. Это какой-то сюрреализм, когда проводят парады в честь славных победителей и одновременно уничтожают символы, созданные этими же победителями», — негодует общественник.

Поддерживал строительство собора волгоградский краевед Роман Шкода. Но он не согласен с тем, что трибуны помешали новому сооружению.

«В Волгограде сегодня произошло совершенно бессмысленное уничтожение трибун на площади Павших Борцов. Строящемуся собору трибуны совершенно не мешали. Какое-то нелепое, бесцельное уничтожение истории. Очень жаль», — написал историк.

Против сноса трибун выступают журналисты, краеведы, общественники, сообщает «V1.ru».