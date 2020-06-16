Волгоград, 16 июня 2020, 12:16 — REGNUM Гранитные трибуны на площади Павших Борцов начали сносить в Волгограде. Историческое сооружение оказалось лишним при благоустройстве территории вокруг нового кафедрального собора Александра Невского.
На этих трибунах в Волгограде принимались парады и демонстрации. По мнению администрации города, гранитные ступени не вписываются в концепцию благоустройства площади Павших Борцов и мешают проходу к новому православному храму.
Жители города высказались против подобного разрушения. Так, диверсией против исторической памяти назвал происходящее активист, специалист по госзакупкам Эдгар Петросян, тем более, что демонтажные работы начали за неделю до проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Поддерживал строительство собора волгоградский краевед Роман Шкода. Но он не согласен с тем, что трибуны помешали новому сооружению.
Против сноса трибун выступают журналисты, краеведы, общественники, сообщает «V1.ru».