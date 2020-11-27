Волгоград, , 13:26 — REGNUM Установлены все соучастники конфликта в школьном родительском чате, после которого погиб отец-одиночка в Волгограде. Обвинения будут предъявлены женщине, за которую «вступился» брат, и её супругу, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи установили все обстоятельства совершённого преступления и разграничили роль и степень участия каждого сообщника. Основному фигуранту уголовного дела, 30-летнему мужчине, предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его сестре, которую якобы оскорбил разговор в школьном родительском чате, подозревают в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённому группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Супругу женщины предъявят обвинение в покушении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

«Следствием получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику — днём 23 октября 2020 года он приехал к месту работы риелтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке», — раскрыли подробности в СК.

Следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете определённых действий женщине, принимая во внимание то, что у неё на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых год. Её супруга просят заключить под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2020 года отец-одиночка был жестоко избит в отделении банка в центре Волгограда. Через неделю мужчина скончался в реанимации не приходя в сознание.

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