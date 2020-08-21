Волгоград, , 09:46 — REGNUM Привлечь к ответственности за негативные высказывания по поводу монумента «Родина-мать зовёт!» дизайнера Артемия Лебедева требуют депутаты Волгоградской областной думы. Парламентарии просят правоохранительные органы дать правовую оценку блогеру, нелестно отозвавшемуся о главном символе Сталинградской победы, сообщает пресс-служба облдумы.

На внеплановом заседании областной думы депутаты обсудили высказывание дизайнера о самой известной волгоградской монументальной скульптуре.

«Это оскорбительно не только для жителей Волгоградской области, но и для всех, кто дорожит памятью о подвиге нашего народа, совершённом в годы Великой Отечественной войны. Областные депутаты единодушно осуждают подобные высказывания и поручают профильному парламентскому комитету подготовить обращение к правоохранительным органам с просьбой дать юридическую оценку этому факту», — заявил председатель регионального законодательного собрания Александр Блошкин.

Руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Струк отметил, что лет 20 назад никому бы и в голову не пришла мысль обсуждать подобную тему. Однако «сегодняшняя политическая ситуация, в том числе в мире, даёт определенные ростки этим высказываниям». Именно поэтому сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне нуждается в системной заботе и в законодательном сопровождении.

«Сообщение Лебедева взорвало всю волгоградскую общественность. Одна только его фраза о том, что война — всего лишь эпизод в жизни тех, кто выжил, уже говорит сама за себя и не требует комментариев. Мы должны выйти с инициативой о привлечении к ответственности блогеров и публичных персон, которые сегодня в буквальном смысле не знают ни правил, ни принципов морали. И, гуляя по интернет-пространству, в попытках пропиариться оскверняют нашу историю», — сказала руководитель фракции КПРФ Тамара Головачева.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников подчеркнул, что негативное высказывание принадлежит 45-летнему мужчине, рождённому в СССР и закончившему МГУ. К сожалению, «даже у этого поколения нет прививки от безнаказанности и хамства по отношению к подвигу и памяти наших предков». Поддержал обращение в правоохранительные органы руководитель фракции ЛДПР Алексей Логинов: «Мы считаем, абсолютно правомерным попросить следственные органы провести соответствующую проверку высказывания дизайнера Артемия Лебедева».

"Трудно даже выразить, насколько оскорбительными и унизительными стали слова Лебедева для волгоградцев и, уверен, для большинства наших соотечественников. Это неуважение ко всем, кто отстоял нашу сталинградскую землю в годы войны, и многим поколениям россиян, которые хранят память о своих героях. Подобные высказывания однозначно должны пресекаться», — добавил руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Евгений Кареликов.

Ранее дизайнер на своём YouTube-канале в грубой форме отозвался о символе Победы, заявив, в частности, что единственное достоинство этого «ужаснейшего произведения советского монументального скульптурного искусства» — вид сверху со смотровой площадки головы скульптуры.