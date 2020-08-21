Волгоград, 21 августа 2020, 09:46 — REGNUM Привлечь к ответственности за негативные высказывания по поводу монумента «Родина-мать зовёт!» дизайнера Артемия Лебедева требуют депутаты Волгоградской областной думы. Парламентарии просят правоохранительные органы дать правовую оценку блогеру, нелестно отозвавшемуся о главном символе Сталинградской победы, сообщает пресс-служба облдумы.
На внеплановом заседании областной думы депутаты обсудили высказывание дизайнера о самой известной волгоградской монументальной скульптуре.
Руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Струк отметил, что лет 20 назад никому бы и в голову не пришла мысль обсуждать подобную тему. Однако «сегодняшняя политическая ситуация, в том числе в мире, даёт определенные ростки этим высказываниям». Именно поэтому сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне нуждается в системной заботе и в законодательном сопровождении.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников подчеркнул, что негативное высказывание принадлежит 45-летнему мужчине, рождённому в СССР и закончившему МГУ. К сожалению, «даже у этого поколения нет прививки от безнаказанности и хамства по отношению к подвигу и памяти наших предков». Поддержал обращение в правоохранительные органы руководитель фракции ЛДПР Алексей Логинов: «Мы считаем, абсолютно правомерным попросить следственные органы провести соответствующую проверку высказывания дизайнера Артемия Лебедева».
Ранее дизайнер на своём YouTube-канале в грубой форме отозвался о символе Победы, заявив, в частности, что единственное достоинство этого «ужаснейшего произведения советского монументального скульптурного искусства» — вид сверху со смотровой площадки головы скульптуры.