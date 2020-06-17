Волгоград, 17 июня 2020, 17:38 — REGNUM Праздничный концерт, который запланирован на 24 июня и пройдёт на Мамаевом Кургане в Волгограде, покажут в прямом телеэфире. В двухчасовой программе прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне в исполнении звёзд российского кино и музыкантов.
На концерте выступят Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Александр Петров, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. На Мамаевом Кургане возвели специальные декорации, в том числе для светового шоу.
Вместе с тем выбор площадки вызывает удивление у многих горожан. Волгоградцы считают, что место захоронения защитников Сталинграда нельзя использовать для концертов. В компании, которая занимается организацией мероприятия, заверили об уникальной подготовке.
Внук скульптора Евгения Вучетича подчеркнул, что его дед не воспринимал Мамаев Курган, как кладбище. Он создавал архитектурно-строительный комплекс в честь Победы и хотел, чтобы там звучала «и музыка, и голос Левитана, чтобы было максимальное воздействие на чувства посетителей». Однозначно, музыка не должна быть развлекательной.
До сих пор не решён вопрос со зрителями на этом мероприятии. Из-за пандемии коронавируса в регионе ещё не разрешены массовые мероприятия. Из неофициальных источников известно, что подготовлено 100 пригласительных билетов, сообщает издание «V1.ru»