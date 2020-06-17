Волгоград, , 17:38 — REGNUM Праздничный концерт, который запланирован на 24 июня и пройдёт на Мамаевом Кургане в Волгограде, покажут в прямом телеэфире. В двухчасовой программе прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне в исполнении звёзд российского кино и музыкантов.

На концерте выступят Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Александр Петров, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. На Мамаевом Кургане возвели специальные декорации, в том числе для светового шоу.

Вместе с тем выбор площадки вызывает удивление у многих горожан. Волгоградцы считают, что место захоронения защитников Сталинграда нельзя использовать для концертов. В компании, которая занимается организацией мероприятия, заверили об уникальной подготовке.

«Разработка концепции и программы концерта ведётся больше года. Главной задачей был создать уникальную концертную программу и уникальную сценографию, которые бы абсолютно соответствовали месту, с исторической, с эмоциональной точки зрения и с точки зрения монументализма самого комплекса, созданного Евгением Вучетичем. Заранее были проведены все изыскательные и оценочные работы, чтобы ни в коем случае не навредить мемориальному комплексу. Сам смысл возводимых декораций — вписать их в комплекс не только не повредив, а скорее дополнив чем-то, с учетом очень особенного концерта», — сказал генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Внук скульптора Евгения Вучетича подчеркнул, что его дед не воспринимал Мамаев Курган, как кладбище. Он создавал архитектурно-строительный комплекс в честь Победы и хотел, чтобы там звучала «и музыка, и голос Левитана, чтобы было максимальное воздействие на чувства посетителей». Однозначно, музыка не должна быть развлекательной.

«Это — не кладбище! Если люди воспринимают это место, как кладбище, то скульптор Евгений Вучетич воспринимал его, как архитектурно-строительный комплекс. Это наша история, история нашей Победы, на которую было потрачено огромное количество человеческих жизней. Но, видимо, в итоге всё съехало в сторону кладбища. Дед предполагал, что там будет играть красивая немецкая музыка. Музыка — вне национальностей. Лично я — за музыку. Она должна была всё сопровождать, чтобы скучные скульптуры не стояли одни. Всё должно оживляться», — уточнил тёзка и внук скульптора Евгений Вучетич.

До сих пор не решён вопрос со зрителями на этом мероприятии. Из-за пандемии коронавируса в регионе ещё не разрешены массовые мероприятия. Из неофициальных источников известно, что подготовлено 100 пригласительных билетов, сообщает издание «V1.ru»