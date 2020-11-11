Волгоград, , 09:53 — REGNUM Семья мужчины, подозреваемого в убийстве жителя Волгограда после словесной ссоры в родительском школьном чате, несколько недель не живёт дома. Соседи рассказали о нескольких конфликтах с семьёй.

По словам жильцов многоквартирного дома в Дзержинском районе, после трагедии с отцом-одиночкой они не видели своих соседей. В обычно шумной квартире стоит тишина, закрыт гараж, принадлежащий подозреваемому в убийстве. Его сестра, с которой вступил в словесную перепалку погибший, приходила на допрос к следователям, и заявила, что «опасается за свою жизнь и поэтому живёт у родственников». Один из соседей рассказал о конфликте между ним и подозреваемым — в гараже мужчины до поздней ночи работает автомастерская, на просьбы не шуметь работники, а потом и сам владелец ответили агрессивно, дважды разбили стёкла в квартире, в полиции не стали задерживать мужчину, сообщает издание «V1.ru».

Подозреваемый по делу об убийстве арестован до 24 декабря 2020 года.

Трагедия произошла в офисе банка 23 октября. Злоумышленник подкараулил отца-одиночку и жестоко избил. Поводом стал словесный конфликт в школьном родительском чате, в котором брат одной из участниц усмотрел оскорбления. Избитый мужчина скончался в реанимации спустя неделю не приходя в сознание.

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