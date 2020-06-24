Волгоград, , 20:40 — REGNUM Церемония открытия монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде после масштабной реставрации состоялась 24 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В церемонии приняли участие министр культуры Ольга Любимова и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Монумент «Родина-мать зовёт!» Пресс-служба правительства Волгоградской области

«Ежегодно на Мамаев курган приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории. Работы проводились фактически в круглосуточном режиме, что позволило опередить график и представить обновленную скульптуру уже к празднованию 75-летия Великой Победы. Огромное спасибо скульпторам, реставраторам, сотрудникам музея и руководству региона за слаженную и кропотливую работу по восстановлению монумента», — сказала на открытии Ольга Любимова.

Также сегодня почётные грамоты и благодарности Министерства культуры РФ были вручены сотрудникам музея-заповедника «Сталинградская битва» и представителям строительно-монтажных организаций, принимавшие участие в реставрации скульптуры «Родина-мать зовет!».

Как сообщало ИА REGNUM, реставрация легендарного монумента Евгения Вучетича началась в 2017 году. Реставраторы выявили и устранили в общей сложности порядка 180 тысяч дефектов, 14 километров трещин.