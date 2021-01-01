Кабардино-Балкария вместе со всей страной пережила трудный 2020 год. Несмотря на все вызовы, которые он поставил перед населением и органами власти, республика справилась с ними, и помогло в этом единение общества. Такое мнение высказал глава республики Казбек Коков, подводя итоги ушедшего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

«Год необычный, трудный, в котором столкнулись с небывалой в современной истории угрозой, вызовом, подвергающим опасности здоровье и жизнь человека — пандемией новой коронавирусной инфекции. <…> Сегодня победить эти вызовы нам позволило единение общества. Это единение власти и общества, общества и бизнеса. Я уверен, пока мы вместе, пока мы едины, мы сумеем преодолеть все невзгоды, которые будут возникать на нашем совместном пути. Я хотел бы, чтобы мы приложили все усилия для того, чтобы вселить веру нашему народу в то, что дальше будет лучше», — об этом заявил Коков в ходе завершающей 2020 год сессии парламента региона.

О коронавирусе и борьбе с ним

На обеспечение стабильной работы медицинских учреждений (госпиталей) в период пандемии коронавируса в Кабардино-Балкарии направлено почти 2,8 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей из федерального бюджета и 747 млн рублей — из республиканского.

В республике развернуто более 1800 коек, подготовлено лабораторное и диагностическое оборудование, закуплены аппараты ИВЛ на 40,2 млн рублей, средства индивидуальной защиты — на 19 млн рублей.

Читайте также: Кабардино-Балкарии на противодействие коронавирусу дали 700 млн рублей

Приобретены около 1000 единиц медицинского оборудования на сумму 748 млн рублей, в том числе десять рентгеновских аппаратов, 15 аппаратов УЗИ, два компьютерных томографа и другая техника, которая будет использоваться для лечения населения и после пандемии. Существенным подспорьем отрасли здравоохранения стали 28 новых автомобилей скорой помощи, в том числе 11 реанимобилей, а также 24 легковых автомобиля для доставки врачей поликлиник на дом.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

«Эпидемия пройдет, оборудование будет работать на благо наших граждан», — отметил Коков.

По его словам, на стимулирование врачей республика направила из средств бюджета полмиллиарда рублей.

К концу 2020 года в Кабардино-Балкарии насчитывалось почти 16 тыс. заразившихся коронавирусом. Число выздоровевших составило более 13,5 тыс. человек. Потеряла республика в пандемию более 260 граждан, не справившихся с осложнениями после болезни.

Поддержка граждан в период пандемии

Существенную поддержку в 2020 году в Кабардино-Балкарии получили граждане, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса. На выплаты семьям с детьми от трех до семи лет было направлено более4,5 млрд рублей. Их получили родители на 63 тыс. детей.

В связи с рождением первого ребенка было выплачено 1,2 млн рублей, 265 млн рублей получили семьи при рождении второго и третьего ребенка. Многодетным семьям оказана поддержка из республиканского бюджета на общую сумму 241 млн рублей.

«Всего в 2020 году осуществлены социальные выплаты гражданам — для понимания масштаба — на сумму более 15 млрд рублей, это почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году. При этом 1,7 млрд рублей выплачено из республиканского бюджета», — подвел итоги Казбек Коков.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Главы КБР Казбек Коков

Читайте также: В Кабардино-Балкарии на поддержку населения в пандемию направили 6 млрд руб

Стремительный рост безработицы

В Кабардино-Балкарии в связи с пандемией коронавируса резко выросло число безработных. Показатели зарегистрированной безработицы в республике в августе 2020 года в 10,9 раза превысили показатели за аналогичный месяц 2019 года.

Гражданам, потерявшим работу из-за остановки предприятий, была многократно увеличена поддержка через выплату пособий по безработице. Выплаты по 5 тыс. рублей получили 14 900 граждан, признанных безработными с 1 марта по 30 апреля 2020 года и получающих пособие по безработице в минимальном размере. Общая сумма выплат из республиканского бюджета составила 75,2 млн рублей.

Всего на социальные выплаты безработным жителям Кабардино-Балкарии было направлено свыше 2 млрд рублей, что почти в семь раз превышает прежние годовые показатели.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии уровень безработицы превысил 16%

Экономический рост вопреки пандемии

Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса и принятием серьезных ограничительных мер, в Кабардино-Балкарии удалось достичь позитивных результатов в экономике. Так, объем валового регионального продукта по итогам 2020 года ожидается в размере 154,8 млрд рублей, или 101,5% к уровню 2019 года.

В Кабардино-Балкарии средний размер заработной платы в 2020 году составил 29 390 рублей. По сравнению с предыдущим годом ее рост составил 7%. При этом реальная заработная плата с учётом роста потребительских цен увеличилась на 3,2%.

Evgeny Зарплата

Читайте также: В Кабардино-Балкарии повысят зарплаты бюджетникам

В течение 2020 года в Кабардино-Балкарии было построено два образовательные школы на 750 мест и 31 детский сад на 2 тыс. мест. Кроме того, были открыты четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, создано 25 многофункциональных игровых площадок.

«Без остановки работали такие важные для экономики республики отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, строительство. Несмотря на все трудности этого года, удалось отформатировать работу органов власти под решение вопросов, связанных с пандемией, и при этом не допустить серьезных срывов и провалов в социально-экономическом развитии, сохранить положительную динамику по основным направлениям», — заявил глава республики.

По его словам, большую роль сыграла для поддержания субъектов малого и среднего бизнеса финансовая поддержка из региональной и федеральной казны на общую сумму свыше 252,9 млн рублей. Кроме того, 126,6 млн рублей получили в виде налоговых преференций почти 8000 субъектов малого и среднего предпринимательства.