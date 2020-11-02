Москва, , 14:16 — REGNUM Правительство РФ выделило Кабардино-Балкарии еще 700 млн рублей борьбу с коронавирусом. О предоставлении субсидии республики сообщил 2 ноября в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин.

Денежные средства, по его словам, будут направлены на обеспечения работы семи ковидных госпиталей.

«Это позволит открыть дополнительные койко-места в медицинских учреждениях. Закупить оборудование для диагностики коронавируса», — отметил Мишустин.

Помимо этого, денежные средства из предоставленной субсидии пойдут на разработку проектов новых фельдшерско-акушерских пунктов и других социально значимых объектов.