Нальчик, , 09:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отмечается резкий рост числа безработных. За девять месяцев 2020 года 75 тыс. человек обратились в органы службы занятости населения с целью поиска работы. Эта информация прозвучала 29 октября в ходе заседания правительства региона, на котором были подведены итоги работы за девять месяцев текущего года.

Из всех обратившихся безработными были признаны около 70 тыс. человек. При этом отмечается, что основной поток потерявших работу и обратившихся за помощью в трудоустройстве был зафиксирован с марта текущего года. Так, если на 1 марта 2020 года уровень безработицы в Кабардино-Балкарии составлял 1,6%, то уже к концу сентября этот показатель достиг 16,1%. Рост безработицы в 10 раз был вызван пандемией коронавируса и большой поддержкой федеральных и местных властей в виде увеличения пособий по безработице, считают в правительстве КБР.

«Это связано в том числе с введением в период пандемии федеральных и региональных мер социальной поддержки жителям республики, признанным безработными, и снижением доли теневого сектора экономики», — отметил глава правительства Алий Мусуков в своем докладе о ситуации в экономике региона.

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