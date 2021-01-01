В конце 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2020 год Годом туризма. Власти региона планировали привлечь в республику значительно большее число туристов, чем в предыдущем году, когда Чечню посетили более 160 тыс. гостей. По словам министра ЧР по туризму Муслима Байтазиева, в планах на 2020 год было довести этот показатель до 350−400 тыс. туристов.

Yarichev Abdurakhman Грозный, Чеченская Республика

Однако этим планам не суждено было сбыться из-за неожиданно возникшего препятствия в виде пандемии коронавируса. Курорты Чечни были закрыты в течение нескольких месяцев после объявления режима повышенной готовности из-за угрозы распространения опасной инфекции. Глава региона Рамзан Кадыров призвал туристов не приезжать пока в Чечню.

«Мы всегда просили посетить нашу республику, а сейчас обращаемся с просьбой чуть перенести визит», —заявил чеченский лидер.

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Между тем Год туризма нельзя назвать вовсе уж провальным. Еще до снятия ограничений количество туристов, побывавших на курортах региона, увеличилось на 65%. Среди них были гости из 78 стран. Чечня стала второй в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставрополья по приросту иностранного туризма, сообщили в минтуризме республики.

Alexxx1979 Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

«За достаточно короткое время Чеченской Республике удалось стать привлекательной для туристов. Это дает возможность предполагать рост турпотока после пандемии», — заметил глава ведомства Муслим Байтазиев.

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Закрытые границы

С 5 апреля в Чечне был введен режим полной изоляции. Объявляя об этом решении, глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что будет временно приостановлено движение через границу ЧР автотранспорта, поездов и самолётов.

«Этот вопрос имеет очень важное значение, так как речь идёт о безопасности нашего народа. Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до пятого апреля. После этой даты границы временно закроются», — заявил Кадыров.

Однако такое решение вызвало критику со стороны федеральных властей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал «не путать региональные полномочия с федеральными» и «устанавливать ограничения, адекватные реальной ситуации и мерам, которые введены президентом и федеральным правительством».

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Помощь в пандемию

В период пандемии Чечня неоднократно получала помощь федерального центра. Только первый транш на закупку медоборудования, средств индивидуальной защиты и создание мест в ковидных госпиталях составил 328 млн рублей. Всего Чечне на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, выделено федеральным центром почти 2,768 млрд рублей. Из республиканской казны на устранение последствий пандемии коронавируса выделено почти 1,022 млрд рублей. Из них более 90 млн рублей пошло на поддержку предприятий сельского хозяйства и оказание помощи населению в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в 2020 году оказал помощь жителям республики и других регионов и стран на сумму более 780 млн рублей.

«Свыше 40 тысяч семей и более 500 тысяч детей получили финансовую помощь на общую сумму 27,4 млрд рублей. Кроме того, нуждающимся семьям передан от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 2 268 321 продуктовый набор. Также благотворительной организацией оказана финансовая помощь на общую сумму более 780 млн рублей в период пандемии», — рассказал Кадыров, подводя итоги года.

Yarichev Abdurakhman Грозный, Чеченская Республика

Строительство жилья, дороги и рекорды в сельском хозяйстве

В 2020 году в Чечне были запланированы строительство и реконструкция 216 объектов на общую сумму более 8,787 млн рублей. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов, составил свыше 16 млрд рублей. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией коронавируса, эти планы исполнялись. Возводились в том числе 11 школ и шесть детских дошкольных учреждений, четыре дома культуры, шесть фельдшерско-акушерских пунктов, велись работы по реконструкции 70 участков автомобильных дорог, а также благоустройству 92 общественных пространств, парков и скверов. ⠀

В Чечне в 2020 году планировалось построить 700 тыс. кв. метров жилья, в эксплуатацию должны были ввести 16 домов площадью 125,7 тыс. кв. м. Предоставили новое жилье 24 семьям, вошедшим в число участников подпрограммы переселения граждан из оползневых зон. За счет выделенных средств по соглашению с Минстроем РФ региону удалось сократить количество проживающих на таких территориях людей до 23 тыс. человек. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в новое комфортное жилье переселили 757 человек, проживавших в аварийных домах.

В Чечне в ушедшем году было запланировано отремонтировать 66 дорог протяженностью 86,7 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» ремонтные работы прошли на трех объектах региональных дорог общей протяженностью 22,4 км: на участках автодороги Ищерская — Червленная и автодороги Ищерская — Грозный. На территории Грозненской городской агломерации в 2020 году отремонтировано 64 км улично-дорожной сети (49,5 км в Грозном и 14,5 км в Аргуне). Чеченская Республика вошла в десятку регионов РФ по качеству ремонта дорог.

Аграриям Чечни удалось в 2020 году собрать рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор с убранной площади составил 488,8 тыс. тонн, что в три раза превышает показатель предыдущего года за аналогичный период. Средняя урожайность по агропромышленному комплексу составила 28,2 ц/г, что на 63% больше прошлогодних показателей за тот же период, сообщили в минсельхозе республики. Агропром Чечни поставил на экспорт продукцию на 10,6 млн долл. США, что составляет 208,4% по сравнению с 2019 годом. А объем продукции в три раза превысил уровень прошлого года, составив 51 тыс. тонн.

(сс) Alexxx Malev Грозный

Ликвидация «трехсменки»

В Чечне в настоящее время ведется обучение в три смены в 73 образовательных организациях. Для ликвидации «трехсменки» к 2023 году в Чечне планируют построить 40 школ более чем на 26 тыс. мест.

В октябре 2020 года правительство РФ приняло решение помочь Чечне в вопросе ликвидации трехсменного обучения. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субъекту в 2020—2022 годах 14,611 млрд рублей.

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Первая по рождаемости

Чечня вновь подтвердила статус субъекта РФ в смой высокой рождаемостью. По итогам первого полугодия уровень рождаемости составил 19,2 на тысячу человек населения, что оказалось самым высоким показателем в России.

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Самый спокойный регион в России

В 2020 году Чечня подтвердила статус самого спокойного региона в России. За девять месяцев года темпы прироста преступности составили минус 20,7%, что является самым низким показателем в РФ, по данным Министерства внутренних дел России.

Удар по рынку труда

В Чечне из-за пандемии коронавируса вновь начались проблемы на рынке труда. По данным, которые привел Кадыров, подводя итоги года, в период первой волны безработица достигла отметки 27%. Однако в настоящее время ситуация несколько стабилизировалась, показатель уровня безработицы снизился до 20,2%.

В целях поддержки бизнеса были предоставлены льготы и преференции на федеральном и региональном уровнях. Ими воспользовались более семи тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято около 11,2 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Готов оставить должность, защищая ислам

В ноябре 2020 года главу Чечни упрекнули в том, что он допускает высказывания по международной проблематике. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, внешнюю политику России определяет глава государства, в то время как дело регионального лидера — заниматься проблемами своего субъекта.

Напомним, Кадыров резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, осудив поддержку им террористов после убийства французского учителя и обвинив его в религиозном экстремизме. Он потребовал от Макрона прекратить нападки на ислам, пригрозив, что в противном случае мусульмане ему этого не простят.

В ответ на упреки во вмешательстве во внешнеполитические вопросы Кадыров заметил, что будет отстаивать свою позицию до конца и за неё «готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь».

«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик», — подчеркнул чеченский лидер.

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В декабре 2020 года США вновь дали понять, что Кадыров является для них персоной, деятельность которой они не одобряют. В отношении ряда компаний и организаций, связанных с чеченским лидером, были введены санкции. Так, в списки запрещенных попали Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный и бойцовский клубы «Ахмат», промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, компании «Чеченские минеральные воды» и Мегастройинвест». Кадыров назвал эти санкции абсурдными и позорными и отметил, что они еще «аукнутся США».

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Несмотря на трудности 2020 года, глава Чечни высоко оценил работу органов власти региона в период пандемии коронавируса. Вместе с командой профессионалов республике удастся достичь новых высот в будущем году, считает чеченский лидер.

«В грядущем году перед нами много амбициозных целей. И мы полны уверенности, что достигнем их», — пообещал Кадыров.