Грозный, , 20:05 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова председателя правительства Михаила Мишустина, который раскритиковал глав субъектов Федерации, закрывших границы своих регионов для передвижения людей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение Кадыров опубликовал сегодня, 6 апреля, на своем телеграм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Мишустин прямо заявил, что у властей регионов нет права закрывать границы своих субъектов для передвижения граждан.

«Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — сказал Мишустин.

При этом Чечня была одним из первых регионов, который запретил любым гражданам России, у которых нет регистрации на территории республики, въезд в Чеченскую Республику.

Кадыров считает, что если Мишустин в своем заявлении имел в виду и Чечню, то его ввели в заблуждение и предоставили неверную информацию.

«Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — заверил Кадыров.

Он также недоволен тем, что никто из представителей федеральных властей — ни сам Мишустин, ни федеральное руководство правоохранительных органов не связались с руководством Чечни и не уточнили информацию о тех мерах противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которые принимает руководство республики.

Далее Кадыров рассказывает о том, что ему звонил полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Юрий Чайка и со ссылкой на главу Северной Осетии Вяячеслава Битарова сказал, что в Моздоке скопились жители Чечни, которых не впускают на территорию республики. Но Кадыров утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Затем Кадыров подчеркивает, что в Чечне подготовили значительное количество койко-мест в медицинских учреждениях на случай роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Также Кадыров рассказывает о случаях занесения коронавируса в Чечню.

«Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга», — пишет глава Чечни.

И напоследок Кадыров заявляет, что он не будет пускать в республику тех, у кого нет местной регистрации.

«Поэтому еще раз прошу все возникающие вопросы задавать Главе ЧР и оперативному штабу. Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — написал Кадыров.