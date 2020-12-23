Грозный, , 14:35 — REGNUM Чечне на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции выделено федеральным центром почти 2,768 млрд рублей. Из них, согласно представленным главными распорядителями средств республиканского бюджета документам, в настоящее время профинансировано 2 415 205 686 рублей, сообщил министр финансов республики Султан Тагаев в своем Instagram.

По его словам, на устранение последствий пандемии коронавируса из региональной казны выделено почти 1,022 млрд рублей. Из них более 90 млн рублей пошли на поддержку предприятий сельского хозяйства и оказание помощи населению в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

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