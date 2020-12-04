На Сахалине в городе Макарове сложилась сложная обстановка из-за распространения коронавируса. COVID-19 оставил станцию скорой помощи без персонала. Медики ушли на больничный один за другим. Как выяснилось, произошло это из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Читайте также: Умоляю, помогите: на Сахалине COVID-19 оставил город без медиков

Распространение коронавирусной инфекции, по мнению медицинского работника, началось после выезда бригады скорой помощи в дом престарелых.

«В дом интернат нас стали вызывать числа 14 ноября. Сначала коллеги привезли оттуда для госпитализации двух человек. С подозрением на пневмонию в наше инфекционное отделение (тогда ещё работающее и внезапно закрывшееся в самый разгар вызовов с температурами. Оно давно аварийное, но почему-то закрыли только сейчас). 14 числа, когда привезли первых больных оттуда, сообщили руководству, что там не один человек болеет. На что было сказано с возмущением, что зачем вы привезли здоровых людей», — рассказала собеседница агентства.

У больных из дома престарелых буквально на следующий день после КТ диагностировали пневмонию и их отвезли в госпиталь в Аниву.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

Следующий вызов в пансионат был 16 ноября. К этому времени на больничном уже был врач дома престарелых. Приехавших сотрудников скорой помощи попросили осмотреть всех постояльцев с температурой.

«Температура за 38 была у одного, сатурация низкая. Его мы с пневмонией также привезли. Но перед этим осматривали всех, вместе с тремя сотрудниками, потому что они жаловались на отсутствие обоняния. У всех 12 человек мы взяли мазки. Снова сообщили руководителю, что надо принимать меры, потому что медики там болеют и нас будут вызывать санитарочки постоянно при повышении температуры», — пояснила жительница Макарова.

Медики обратили внимание на то, что в доме престарелых не соблюдались меры предосторожности — не носились маски, в помещениях люди собирались большими группами, не были изолированы.

«Нам сказали, мол, ну как мы их заставим (странное рассуждение, будто малые дети). Снова мы спросили руководителя почему нельзя закрыть пансионат до выяснения множества ОРВИ и пневмоний. На что было сказано, а почему вы решили, что там ковид. А потом вся партия, которых мы посещали с 14 ноября, оказалась заражена коронавирусом», — пояснила женщина.

Уже 22 ноября на больничный ушла первая фельдшер скорой помощи, а следом ещё один и водитель.

«25 меня с коллегой отправил руководитель к семейной паре, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. Как сказала женщина, делающая вызов, ей сказал наш главврач, чтобы скорая приехала и дала заключение, нужно ли их госпитализировать. Мы возмутились, почему скорая должна давать заключения, если есть терапевт. Но нам было сказано, что съездить, уколоть анальгин или взять отказ. Мы осматривали обоих, снимали ЭКГ, слушали, делали уколы. В этот же день у меня появилась внезапная жгучая боль в грудной клетке, отдающая в горло. Першение, осиплость голоса, покашливание незначительное. Вообще общее состояние было ужасное. Но так как температура была 36,6, я доработала. Ночью было 37, приняла парацетамол и уснула, 26 ноября проснулась от того, что выворачивало всё тело, исчез голос, болела поясница, грудная клетка. И температура была 38,7», — рассказала фельдшер.

Врач скорой помощи

Женщина, которой в ночь надо было идти на работу, пыталась дозвониться до фельдшера неотложного кабинета, регистратуры. Но безуспешно. В регистратуре сказали, что врач на вызове, а после него пойдёт домой. Приёма врача в поликлинике тоже не было.

«Пришлось мне идти на скорую, в своё отделение. Там коллеги оказали помощь (жаропонижающие и гормон), сделали снимок, конечно, первый день на снимке ничего нет. Главная сестра поставила печать на выписку с моим обращением и сказала 27 обратиться в поликлинику. Я попросила врача стационара посоветовать мне, что я могу хотя бы сейчас начать принимать. Она сказала, что не может рецепт писать, потому что врач стационара, но, правда, посоветовала амоксиклав, арбидол или ингавирин и амброгексал», — вспоминает работница скорой помощи.

Вечером этого же дня стало известно, что у её супруга — водителя скорой помощи — положительный тест на коронавирус. У самой женщины тест так и не взял никто.

«27 ноября я стала звонить, просить врача. Мне сказали: ждите. В 6 часов вечера пришла фельдшер неотложного кабинета. Сказала мужу добавить амоксицилин, и можешь и ты принимать. Говорю, я и так его пью. А дальше что? Она сказала, что скинет «ватсапом» схему, ушла и пропала. Не отвечала на звонки, ни «ватсапом» не отправила ничего. 28 никто не приходил, в обед муж позвонил, сказал, что обещали мазки взять и терапевта. Но сказали, что никто не придёт. Рано брать мазки. У меня исчезли запахи и вкус. Коллеги на работе взяли мазки у меня и сына. 29 температура была 39,5. Очень плохо. Всё болит, голоса нет, сухой кашель. Муж сделал мне уколы. Врача не было, фельдшер неотложки тоже не отвечала на звонки. 30 числа нам сообщили, что и у меня с сыном положительный тест на коронавирус. С утра мужу позвонили и сказали, что мы в три часа едем на КТ. Надо подойти нам четверым (мы с мужем и две коллеги с ковидом) в поликлинику за направлением», — рассказала заболевшая.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

Прохождение КТ также не прошло гладко и спокойно. Людям с уже подтверждённым заражением коронавирусом пришлось ходить по поликлинике из одного кабинета в другой, чтобы получить направление. Но уже на самом КТ им сообщили, что не примут, так как одного направления не достаточно — необходим ещё талон. По результатам КТ у сотрудницы скорой помощи и её мужа была диагностирована двухсторонняя полисегментарная пневмония.

«1 декабря с утра ждали педиатра и терапевта. Никого. В регистратуре сказали, придёт. Около 18 часов снова температура — 38,7, состояние гадкое, врача нет. Не знаю, что делать, время идёт, а врач меня не видел. Муж уколол снова. В десятом часу вечера позвонила терапевт, извинилась, что не может прийти, много вызовов, поинтересовалась состоянием. Сказала, что очень плохо. Обещала подойти 2 числа ко мне первой. 2 числа с утра температуры не было, обрадовалась. Но к трём часам стала подниматься. Пришла педиатр, осмотрела сына. Терапевта нет. 6 вечера, потом 7 вечера никого. У меня снова 38,7. Нервы сдают. Понимаю, что врач одна и не может ко всем успеть, но лучше-то не становится. В десятом часу вечера 2 числа пришла терапевт. Доназначила ещё антибиотики».

Интересно, что сотруднику скорой помощи, который лечится на дому, лекарственные препараты не были предоставлены бесплатно.

Читайте также: Минздрав Сахалина направил медиков в Макаров

«Ой, что вы, — сказала женщина, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о бесплатных лекарствах. — Лично я бесплатно ничего не получила. 27 ноября главная сестра передала через водителя скорой бесплатные лекарства — пачка арбидола и коронавира первым нашим ушедшим с ковидом. Это три фельдшера и мой муж — водитель скорой. Мне почему-то ничего не дали. Потом я спросила у врача, когда она пришла ко мне 2 числа, не передавали ли ей для нас лекарства. Она сказала, что пока не в курсе. Поэтому всё лечение я покупала — более чем на три тысячи рублей — себе и мужу, потому что той дозы арбидола, что ему дала главная сестра, хватило всего на два дня. Сейчас мне коллеги со скорой купили антибиотики и другие препараты почти на 4 тысячи», — рассказала заболевшая COVID-19.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Пожалуй, самая большая проблема в этой истории — отсутствие у медиков, работающих с коронавирусными пациентами, средств индивидуальной защиты.

«Проводилась в сентябре даже прокурорская проверка по депутатскому запросу о наличии СИЗов. Респираторов до момента моего больничного не было. Выдали в июне 10 комбинезонов и по паре респираторов. А до июня они не нужны были? И потом после проверки в сентябре выдали ещё 20 вроде. Но без респираторов. В основном их одевали те, кто транспортировал больных в ковидный госпиталь или на КТ. Поэтому они быстро закончились. Главная сестра и медсестра инфекции сказали нам, что мы должны обрабатывать комбинезоны до 15 раз. Когда мы сказали, что на них написано одноразовые и не подлежат обработке, нам сказали — обрабатывать! Некоторые одевали по несколько раз, другие утилизировали. И когда просили новый главная сестра сказала: «У вас есть халаты разовые». А после поездки в дом-интернат звонили и главной сестре, и начмеду, просили комбинезоны. Нам ответили: «А почему вообще на ОРВИ вам костюмы нужны, я вон хожу в перчатках и маске в инфекцию и ничего». Каждую поездку в дом-интернат приходилось звонить и просить дать комбинезоны. Один раз муж главной сестры привёз две упаковки и сказал больше не названивать. Одевали комбинезоны, но без респиратора, просто маски. Ночью поступил вызов к пациенту с температурой. Комбинезонов уже не было. Мы надели одноразовый халат, шапочку, маску. Впоследствии у вызывающих подтвердился ковид. Своим заявлением, о том что нет комбинезонов, потому что их не заказали, главная сестра подтверждает, что их у нас не было. Появились они в 20-х числах ноября, когда уже валом шли ковидные», — рассказала сотрудница скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, на станции скорой помощи в городе Макаров, работают всего два фельдшера — остальные заболели коронавирусом. На весь город остался только один врач-терапевт. Сами медики и жители города бьют тревогу и умоляют о помощи.

После публикации ИА REGNUM министерство здравоохранения Сахалина проанализировало ситуацию по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Макарове. Было принято решение направить в город фельдшеров для скорой помощи и врача-инфекциониста.