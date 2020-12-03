Макаров, Сахалинская область, , 06:02 — REGNUM На Сахалине, на станции скорой помощи в городе Макаров, работают всего два фельдшера — остальные заболели коронавирусом. На весь город остался только один врач-терапевт. Сами медики и жители города бьют тревогу и умоляют о помощи. О ситуации в Макарове корреспонденту ИА REGNUM рассказала общественница Франческа Поларшинова.

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Заболевшие медики, находящиеся на лечении дома, не знают что им делать.

«В этот момент дома умирает от воспаления лёгких, есть подтверждение КТ, фельдшер скорой помощи. У её мужа, который является водителем скорой помощи, тоже воспаление лёгких. К ним с 26 ноября не приходил врач, просто потому что приходить некому — на весь город остался только один врач. Приходила педиатр», — рассказала жительница Макарова.

Сейчас оставшиеся два фельдшера на скорой помощи в буквальном смысле живут на работе.

«Умоляю помогите», — просит жительница Макарова.

Как рассказала больная COVID-19 фельдшер скорой помощи, терапевт пришла к ней 2 декабря поздним вечером, и медработник очень благодарна врачу, которая в настоящее время работает на износ. Женщине поставлен диагноз «пневмония 1-й степени» и назначено дополнительное лечение.

«Плохо то, что в нашем районе всего один терапевт остался. Конечно, она физически не может попасть ко всем. Думаю, руководитель должен был бить тревогу, когда начались заболевания. Ну, а когда у нас на скорой один за другим стали уходить — кто-то с симптомами ОРВИ, потом у них подтвердился ковид, а кто-то без симптомов, но взятый мазок — положительный, и их отстранили тоже. Я ни в коем случае не хотела, чтоб из-за меня пострадала эта терапевт. Но когда до 2 числа никого не было, запаниковала в плане неизвестности — придёт или нет вообще. Надеюсь, лечение добавочное даст результат и госпитализация не потребуется. В городе есть больные с пневмонией, которые проходили лечение дома. Думаю, я тоже смогу, главное было — сразу лечение добавить. Но ещё раз говорю, это не вина врача», — рассказала болеющая фельдшер скорой помощи.

Численность населения в Макарове немного превышает шесть тыс. человек.

Региональные власти о ситуации в Макарове официальных заявлений не делают, о направлении городу дополнительной помощи также не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 132. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 734 жителей.