Макаров, Сахалинская область, , 03:27 — REGNUM После публикации ИА REGNUM министерство здравоохранения Сахалина проанализировало ситуацию по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Макарове. Было принято решение направить в город фельдшеров для скорой помощи и врача-инфекциониста.

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«Специалисты министерства здравоохранения Сахалинской области проанализировали ситуацию по заболеваемости в Макаровском районе. В настоящее время она остаётся на среднем уровне, наблюдается небольшой сезонный подъём ОРВИ. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в штатном режиме. В соответствии со стандартами и показателями численности населения сформирована бригада специалистов на станции скорой медицинской помощи из 8-ми человек. Данное количество сотрудников позволяет организовать график работы сутки через трое. В настоящий момент, по причине заболевания части медперсонала, вызовы скорой помощи обслуживают 6 специалистов. На помощь им направлены 2 фельдшера из Поронайской ЦРБ. Состояние заболевших не вызывает опасений, медицинское наблюдение проводится регулярно, последний визит медработника состоялся 2 декабря. Также для усиления работы по ОРВИ в район направлен врач-инфекционист», — прокомментировали в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, на станции скорой помощи в городе Макаров, работают всего два фельдшера — остальные заболели коронавирусом. На весь город остался только один врач-терапевт. Сами медики и жители города бьют тревогу и умоляют о помощи.