Бизнес на вакцине от COVID-19, или Как Греф оброс активами?
«Дочке» Сбербанка, которую создали в разгар пандемии коронавируса, прочат новую роль. Компания «Иммунотехнологии» может быть выбрана единым поставщиком вакцин от COVID-19 и, по оценкам экспертов, за год может заработать порядка 7,5 млрд рублей на этом. ИА REGNUM проанализировало новые активы Сбербанка. Оказалось, 2020 год выдался для Германа Грефа «плодовитым».
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Госконтракты под одно крыло
Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что российское правительство в качестве единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 рассматривает одну из свежеиспечённых структур «Сбербанка». Уточнялось, что предложение по кандидату ещё в ноябре в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину выдвигал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Издание предположило, что с учётом цены вакцины не более 1 тыс. рублей, на дистрибуторской наценке около 15% единый поставщик за год сможет заработать около 7,5 млрд рублей.
Роль единого поставщика прочат ООО «Иммунотехнологии». По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена 15 мая 2020 года, то есть в самый разгар пандемии коронавируса. Основной вид деятельности фирмы с уставным капиталом 50 млн рублей — оптовая торговля фармацевтической продукцией.
В октябре 2020 года компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность, и тогда же владелец с ПАО «Сбербанк» сменился на «дочку» банка — ООО «Цифровые активы».
Для справки: ООО «Цифровые активы» создано в ноябре 2015 года для управления финансово-промышленными группами. Его уставный капитал — 10 млн рублей, директор — Юрий Волков. Владелец 99,9% доли в фирме с даты создания — ООО «Цифровые технологии» (единственный владелец — Сбербанк). в числе собственником «Цифровых технологий» с марта 2020 года есть и ООО «Цифровые ресурсы», созданное за месяц до этого (единственный владелец — ООО «Цифровые активы»).
За столь малый срок существования общество «Иммунотехнологии» успело выступить поставщиком по одному госконтракту. 11 сентября 2020 года компания подписала контракт с ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ — на «логистические услуги по перевозке грузов (вакцина Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2)». Сумма контракта — 8 455 900 рублей, срок исполнения — до 31 декабря 2020 года.
Издание «Фармвестник» со ссылкой на источник ещё в мае 2020 года писало, что компания «Иммунотехнологии» будет масштабировать производство вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Руководит ООО «Иммунотехнологии» Дмитрий Ефимов.
У Ефимова, который ранее занимал пост гендиректора производственной компании «Нижфарм» группы STADA (производство и продажа лекарственных препаратов и дженериков), до сих пор имеются доли в четырех нижегородских компаниях. Первая — это ООО «УК Базис груп», которой он владеет с Михаилом Барановым (консультирование по коммерческой деятельности). Ей принадлежат 51% доли в ООО «Энергосервис» (производство электроэнергии), 100% в компании «Гринфуд» (выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей), 100% в ООО «Солди» (оптовая торговля фармацевтической продукцией, поставщик по 70 госконтрактам). Также у «УК Базис груп» есть доля в ООО «Экспедиция НН», в котором 42,5% принадлежит Ефимову напрямую. Фирма работает в ресторанной сфере, как и два оставшихся актива нового сотрудника дивизиона «Сбербанка» — «Миндаль» и «Миндаль-2». В двух последних по 20% имеет офшор с Кипра — «ПАГОСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», созданное в 2018 году.
Для справки: Ефимов также занимал пост исполнительного вице-президента международной группы «STADA». STADA AG основана в 1895 году в Дрездене. По данным с сайта компании, 45% продукции из её портфеля входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в РФ.
Не медициной единой
Но не только фармацевтическим активом за 2020 год оброс «Сбербанк». Анализ по ЕГРЮЛ показал ещё несколько свежеиспеченных юрлиц.
Так, учреждённое Сбербанком в 2012 году АО «Деловая среда» (платформа сервисов для бизнеса) 21 октября 2020 года приняло участие в создании ООО «Завтра». Компания работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения на территории Сколково. Совладельцем фирмы является ООО «Корус консалтинг СНГ» из Санкт-Петербурга — ещё один ИТ-актив «Сбербанка», только созданный в 2005 году, и к тому же частый участник гостендеров, в том числе проводимых самим банком и фирмами из его дивизиона.
Другая банковская «дочка» — ООО «Современные технологии», которое специализируется на управлении недвижимостью, в августе и конце сентября 2020 года приняла участие в создании сразу двух компаний: ООО «Совтех Северо-запад» в Санкт-Петербурге (51% доли принадлежит Борису Осипову) и ООО «Совтех Сибирь» в Новосибирске (51% доли у Игоря Пономарева). Обе новые компании ведут деятельность в сфере комплексного обслуживания помещений.
Для справки: Игорь Пономарев получал ИНН в Алтайском крае. Его данные схожи с данными участника довыборов депутата Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского края. В материалах избиркома уточнялось, что он занимает должность заведующего Шипуновским допофисом Алейского ОСБ Сбербанка РФ.
В Краснодарском крае в марте 2020 года было создано ООО «Сельхозпроект» (управление недвижимостью). С сентября 2020 года долей в 50% в нём владеет ООО «Сбербанк инвестиции», а с марта — ООО «Сельхозактив», принадлежащее Вадиму Антонову и созданное в марте текущего года для управления холдингами. Человек, чьи данные полностью совпадают с данными Антонова, в 2010 году был избран депутатом Совета муниципального образования Выселковский район, где «прописан» новый актив Сбербанка.
Также в июне 2020 года в селе Манжерок Республики Алтай было создано ООО «Всесезонный курорт «Манжерок». Его уставный капитал — более 3 млрд рублей. Владелец 85,22% — ООО «Барус», а 14,78% — «Сбербанк инвестментс лимитед», созданное на Кипре в 2011 году. Компания «Барус» — это актив Сбербанка, которым руководит ЭрнестБахшецян.
Для справки: Эрнест Бахшецян — бывший начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-майор таможенной службы, осужденный по уголовному делу за превышение должностных полномочий к пяти годам колонии общего режима. В 2010 году он вышел досрочно.
Напомним, в сентябре 2020 года Герман Греф в рамках встречи с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым подписал меморандум о взаимодействии при реализации проекта курорта «Манжерок». На своей странице в соцсетях Греф заявил, что Сбербанк как собственник курорта намерен серьёзно инвестировать в его инфраструктуру. Называлась сумма в 4 млрд рублей.
Непосредственно «Сбербанк» в конце июля 2020 года выступил соучредителем ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». В состав создателей вошли АО «Управляющая компания российского фонда прямых инвестиций», ООО «Мэйл.ру», ООО «Яндекс», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Мобильные телесистемы».
Для справки: Герман Греф был министром экономического развития и торговли России, а также в разные периоды занимал должности в правительстве Санкт-Петербурга, в коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и был заместителем министра государственного имущества России. В Сбербанке Греф имеет долю 0,0045%.