«Дочке» Сбербанка, которую создали в разгар пандемии коронавируса, прочат новую роль. Компания «Иммунотехнологии» может быть выбрана единым поставщиком вакцин от COVID-19 и, по оценкам экспертов, за год может заработать порядка 7,5 млрд рублей на этом. ИА REGNUM проанализировало новые активы Сбербанка. Оказалось, 2020 год выдался для Германа Грефа «плодовитым».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Госконтракты под одно крыло

Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что российское правительство в качестве единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 рассматривает одну из свежеиспечённых структур «Сбербанка». Уточнялось, что предложение по кандидату ещё в ноябре в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину выдвигал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Rosminzdrav.ru Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Издание предположило, что с учётом цены вакцины не более 1 тыс. рублей, на дистрибуторской наценке около 15% единый поставщик за год сможет заработать около 7,5 млрд рублей.

Роль единого поставщика прочат ООО «Иммунотехнологии». По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена 15 мая 2020 года, то есть в самый разгар пандемии коронавируса. Основной вид деятельности фирмы с уставным капиталом 50 млн рублей — оптовая торговля фармацевтической продукцией.

В октябре 2020 года компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность, и тогда же владелец с ПАО «Сбербанк» сменился на «дочку» банка — ООО «Цифровые активы».

За столь малый срок существования общество «Иммунотехнологии» успело выступить поставщиком по одному госконтракту. 11 сентября 2020 года компания подписала контракт с ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ — на «логистические услуги по перевозке грузов (вакцина Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2)». Сумма контракта — 8 455 900 рублей, срок исполнения — до 31 декабря 2020 года.

kurskzdrav.ru Комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак

Издание «Фармвестник» со ссылкой на источник ещё в мае 2020 года писало, что компания «Иммунотехнологии» будет масштабировать производство вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Руководит ООО «Иммунотехнологии» Дмитрий Ефимов.

У Ефимова, который ранее занимал пост гендиректора производственной компании «Нижфарм» группы STADA (производство и продажа лекарственных препаратов и дженериков), до сих пор имеются доли в четырех нижегородских компаниях. Первая — это ООО «УК Базис груп», которой он владеет с Михаилом Барановым (консультирование по коммерческой деятельности). Ей принадлежат 51% доли в ООО «Энергосервис» (производство электроэнергии), 100% в компании «Гринфуд» (выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей), 100% в ООО «Солди» (оптовая торговля фармацевтической продукцией, поставщик по 70 госконтрактам). Также у «УК Базис груп» есть доля в ООО «Экспедиция НН», в котором 42,5% принадлежит Ефимову напрямую. Фирма работает в ресторанной сфере, как и два оставшихся актива нового сотрудника дивизиона «Сбербанка» — «Миндаль» и «Миндаль-2». В двух последних по 20% имеет офшор с Кипра — «ПАГОСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», созданное в 2018 году.

Не медициной единой

Но не только фармацевтическим активом за 2020 год оброс «Сбербанк». Анализ по ЕГРЮЛ показал ещё несколько свежеиспеченных юрлиц.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Сбербанк

Так, учреждённое Сбербанком в 2012 году АО «Деловая среда» (платформа сервисов для бизнеса) 21 октября 2020 года приняло участие в создании ООО «Завтра». Компания работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения на территории Сколково. Совладельцем фирмы является ООО «Корус консалтинг СНГ» из Санкт-Петербурга — ещё один ИТ-актив «Сбербанка», только созданный в 2005 году, и к тому же частый участник гостендеров, в том числе проводимых самим банком и фирмами из его дивизиона.

Другая банковская «дочка» — ООО «Современные технологии», которое специализируется на управлении недвижимостью, в августе и конце сентября 2020 года приняла участие в создании сразу двух компаний: ООО «Совтех Северо-запад» в Санкт-Петербурге (51% доли принадлежит Борису Осипову) и ООО «Совтех Сибирь» в Новосибирске (51% доли у Игоря Пономарева). Обе новые компании ведут деятельность в сфере комплексного обслуживания помещений.

В Краснодарском крае в марте 2020 года было создано ООО «Сельхозпроект» (управление недвижимостью). С сентября 2020 года долей в 50% в нём владеет ООО «Сбербанк инвестиции», а с марта — ООО «Сельхозактив», принадлежащее Вадиму Антонову и созданное в марте текущего года для управления холдингами. Человек, чьи данные полностью совпадают с данными Антонова, в 2010 году был избран депутатом Совета муниципального образования Выселковский район, где «прописан» новый актив Сбербанка.

Также в июне 2020 года в селе Манжерок Республики Алтай было создано ООО «Всесезонный курорт «Манжерок». Его уставный капитал — более 3 млрд рублей. Владелец 85,22% — ООО «Барус», а 14,78% — «Сбербанк инвестментс лимитед», созданное на Кипре в 2011 году. Компания «Барус» — это актив Сбербанка, которым руководит ЭрнестБахшецян.

Напомним, в сентябре 2020 года Герман Греф в рамках встречи с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым подписал меморандум о взаимодействии при реализации проекта курорта «Манжерок». На своей странице в соцсетях Греф заявил, что Сбербанк как собственник курорта намерен серьёзно инвестировать в его инфраструктуру. Называлась сумма в 4 млрд рублей.

Altai-republic.ru Герман Греф с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым подписал меморандум о взаимодействии при реализации проекта курорта «Манжерок»

Непосредственно «Сбербанк» в конце июля 2020 года выступил соучредителем ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». В состав создателей вошли АО «Управляющая компания российского фонда прямых инвестиций», ООО «Мэйл.ру», ООО «Яндекс», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Мобильные телесистемы».