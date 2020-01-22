22 января 2020 | Время чтения 4 мин

Новый министр здравоохранения родился в Свердловской области, карьеру начинал в Коми, где с группой лиц отметился в создании профильной ассоциации. Помимо этого, Мурашко проходил свидетелем по уголовному делу о поставке томографов.

Анастасия Степанова, , 07:37 — REGNUM Вместо Вероники Скворцовой, к работе которой были претензии, новым министром здравоохранения России с 21 января 2020 года стал экс-глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Кто займёт его опустевшее кресло официально не сообщается, но в СМИ со ссылкой на источники фигурирует версия, что это место достанется Скворцовой. ИА REGNUM выяснило, что известно о новом главе Минздрава России.

Михаил Мурашко Roszdravnadzor.ru

Биография Мурашко

Новый министр родом из Свердловска (сегодня — Екатеринбург). 9 января ему исполнилось 53 года. Помимо профильного образования, полученного в Свердловской области, у него есть степень доктора медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».

Свой трудовой путь он начал в Коми, где занимал должности врача республиканской больницы, главврача госучреждения «Коми республиканский перинатальный центр», «Республиканского медицинского объединения», главврача республиканского перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению, а также с 2006 по 2011 год был региональным министром здравоохранения.

С министерского поста ушёл в феврале 2011 года и около 1,5 лет после этого был завкафедрой акушерства и гинекологии в филиале ГБОУ ВПО «Кировской государственной медицинской академии» Минздравсоцразвития России. На официальном сайте ведомства, которое до вчерашнего дня возглавлял Мурашко, нет данных, что он совмещал посты министра и завкафедрой, а как раз идёт речь о разных периодах. Почему же министр сменил пост на профессорскую карьеру? Это произошло после того, как по распоряжению главы республики в отставку был отправлен весь кабинета министров.

В Москве в июле 2012 года Мурашко занял пост заместителя главы Росздравнадзора, а с марта 2013 года стал руководителем ведомства.

В ноябре 2018 года Мурашко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Об участии в скандалах

В бытность министром Коми Михаилу Мурашко довелось побывать в статусе свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту приобретения дорогостоящего медоборудования (четырёх компьютерных томографов и ангиографической установки для региональных и муниципальных больниц). Ущерб бюджету по делу составил более 15 млн рублей. События, лёгшие в основу скандала, происходили в 2009 году, когда Мурашко уже занимал пост министра.

Обвиняемым проходил экс-начальник Главного управления материально-технического обеспечения здравоохранения республики Сергей Кончица. Ему вменялась халатность и то, что он не обеспечил мониторинг цен. Поставщику же оборудования вменили мошенничество. Дело в 2012 году расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Подобный шаг с передачей дела тогда обосновали тем, что фигуранты-поставщики причастны к сходным событиям в ряде других регионов, включая Москву, Удмуртию, Хабаровский край и Ярославскую область.

В интервью газете «Республика» в январе 2012 года руководитель следственного управления Коми Николай Басманов, комментируя дело о томографах, отметил, что «в рамках расследования уголовного дела по факту халатности мы исследовали роль министра здравоохранения Михаила Мурашко и его заместителей в истории с томографами» и «оснований для привлечения их к уголовной ответственности не найдено».

Об участии Мурашко в юрлицах

С Коми нового министра здравоохранения России связывает и единственное юрлицо, в составе создателей которого он фигурировал. Речь идёт о некоммерческом партнёрстве «Ассоциация специалистов перинатальной медицины», которое было учреждено 26 января 2005 года и ликвидировано 23 ноября 2011 года.

Председателем правления был Вячеслав Бакланов, создателями, помимо Мурашко, Полина Шаповалова, Раиса Кожевина, Ольга Лебедева (сегодня — руководитель ГБУ «Коми республиканский перинатальный центр») и Тарана Керим-кызы Пыстина (бывший индивидуальный предприниматель сферы розничной торговли, ликвидирован статус в декабре 2019 года). Последняя также была акушером в Перинатальном центре Сыктывкара.

О доходах

По итогам 2018 года тогда ещё глава Росздравнадзора Мурашко заработал 4 265 484,63 рубля, а его супруга — 930 966,88 рубля. В активе четы — квартира на 48,4 кв. м (в собственности) и в пользовании — квартира площадью 70 кв. м, квартира на 48,4 кв. м, участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Супруга Михаила Мурашко также задекларировала автомобиль Тойота Рав 4. Годом ранее доходы четы составили 3 950 379,12 и 641 632 рубля, соответственно. Состав имущества был тем же.

В декларации от 2016 года доход главы семьи был 3 639 491 рубль, супруги — 641 632 рубля, несовершеннолетнего ребёнка — 32 тыс. рублей. В пользовании семьи было две квартиры — 48,4 и 45 кв. м, а объект площадью 70 кв. м фигурировал как «комнаты в квартире».