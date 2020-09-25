25 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Один из препаратов от COVID-19 российские больницы закупали от 12 до 22 тыс. рублей за упаковку. При этом в разработке лекарства участвовал фонд, созданный правительством РФ, а производителем числится компания с учредителем из США.

Анастасия Степанова, , 06:18 — REGNUM В России ещё один препарат от COVID-19 на основе японского фавипиравира выводят на рынок для амбулаторного приёма, обещая, что он будет дешевле, чем аналоги, стоимость которых переплюнула прожиточный минимум россиян. Заявлялось, что «Авифавир», анонсируемый Российским фондом прямых инвестиций, будет на 30% дешевле, то есть, если препараты-конкуренты стоят около около 12 тыс. рублей, то стоимость третьего составит порядка 8 тыс. рублей. Можно ли такую цену назвать доступной для населения, если по итогам 2019 года почти 18 млн россиян живут за чертой бедности? ИА REGNUM попыталось разобраться, кто является конечным получателем прибыли от продаж этого препарата, позиционируемого как первый в стране, одобренный для лечения COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, ранее производители представили такие препараты как «Арепливир» рекомендованной стоимостью 12,32 тыс. рублей при прожиточном минимуме на второй квартал 2020 года — 11 468 рублей, и «Коронавир» рекомендованной стоимостью порядка 11,5 тыс. рублей. Владельцем регистрационного свидетельства первого является ООО «Промомед Рус», чьим собственником год назад стала кипрская фирма «Промомед холдингс (Сайпрус) лимитед». Второй препарат производит «Р-Фарм», основанная российским миллиардером Алексеем Репиком, которого уже сейчас называют одним из крупнейших бенефициаров пандемии COVID-19 в России. На мощностях «Р-Фарм» также могут начать и выпуск вакцины. О чём в начале сентября 2020 года сообщил в интервью министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Ещё один препарат от Covid-19 и поставки по больницам

В октябре 2020 года для амбулаторного приёма и продажи в аптеках может быть допущен ещё один препарат — «Авифавир». По данным группы компаний «ХимРар», которая совместно с Российским фондом прямых инвестиций позиционируются как его создатели, с июня 2020 года препарат был направлен в медучреждения 74 российских регионов. Также были заключены контракты на поставку его в 15 стран.

Отмечалось, что в стационарах пациентам он выделяется бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Стоимость, в которую обходится препарат бюджету, не сообщалась.

Анализ базы госзакупок показал, что в сентябре 2020 года Центральная городская клиническая больница №24 в Екатеринбурге провела закупку 600 упаковок препарата у единственного поставщика за 7 392 000 рублей. Простая математика показывает, что упаковка обошлась в 12 320 рублей. Поставщик в карточке тендера не указан.

А в конце июня 2020 года оренбургская больница №2 закупила этот же препарат на сумму 6,6 млн рублей за 300 упаковок, то есть по 22 тыс. рублей за упаковку. Поставщиком выступило некое ООО «Биотэк».

Тогда же, в июне 2020 года Благовещенская больница приобрела по схеме закупки у единственного поставщика 200 упаковок «Авифавира» на 4,4 млн рублей, то есть по 22 тыс. рублей за упаковку. Поставщик — опять же «Биотэк».

В конце сентября та же ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» ещё раз закупила препарат у «Биотэк» — 80 упаковок на 985,6 тыс. рублей, то есть по 12 320 рублей за упаковку.

В июле 2020 года 20 упаковок этого лекарства за 440 тыс. рублей, то есть по 22 тыс. рублей за штуку, приобрело и госучреждение «Фармация и медицинская техника Осетии» минздрава республики.

Или вот ещё — якутская больница №3 в июле приобрела 27 упаковок за 594 тыс. рублей, то есть по 22 тыс. рублей за упаковку (поставщик — АО «Сахафармация»)

На сайте группы «Биотэк» есть сообщение от июня 2020 года, в котором говорится, что она «стала авторизованным дистрибьютором в регионах Российской Федерации препарата «Авифавир», совместной разработки РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) и группы компаний «ХимРар». Заявлялось, что именно она «поставит в российские регионы препарат».

Таким образом, на сегодня больницы закупают препарат, который анонсировался как первый в России одобренный для лечения COVID-19, за весьма приличные деньги. Оплачивает это бюджет через ФОМС.

Возникает вопрос, почему препарат, включённый Минздравом РФ в перечень рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, и в разработке которого принимал участие фонд, созданный по инициативе правительства РФ, реализуется в больницы по таким ценам?

На сайте группы «ХимРар» сообщается, что с июня 2020 года в лечебные учреждения 74 регионов России поставлено более 60 тыс. упаковок «Авифавира». Если даже брать стоимость по 12,32 тыс. рублей за упаковку, как обошлось больнице Благовещенска в сентябре, то выручка от продажи этого количества препарата в медучреждения составила порядка 739,2 млн рублей. Официальные прибыли от продажи препарата в бюджетные учреждения страны неизвестны. Остаётся только предполагать.

О производителях и прочих заинтересованных лицах

В государственном реестре лекарственных средств препарат с торговым наименованием «Авифавир» имеет регистрационное удостоверение номер 006225, которое зарегистрировано 29 мая 2020 года, переоформлено 14 сентября. Владельцем регистрационного удостоверения на него является российское ООО «Кромис», а производителем (все стадии, включая выпускающий контроль качества) — АО «Исследовательский институт химического разнообразия» (АО «ИИХР») из г. Химок (Московская область). Также уточняется, что фармацевтическую субстанцию выпускает ООО «АФС-технологии» из Химок, принадлежащее «ИИХР».

По данным ЕГРЮЛ, АО «ИИХР» учреждён путём реорганизации в форме преобразования одноимённого ООО в марте 2008 года. И владельцем ООО, и учредителем АО была компания «Торри пайнз инвестмент. Инк», созданная в 2002 году в Сан-Диего (Калифорния).

«ИИХР» входит в группу компаний «ХимРар», на сайте которой уточняется, что председателем совета директоров института является Николай Савчук — управляющий партнёр венчурной компании «Тори Пайнз Инвестмент».

«В течение ряда лет был активным участником двусторонней комиссии по здравоохранению при президентах РФ и США», — отмечается в биографии Савчука.

Директор института — Дмитрий Кравченко, который в 90-х годах был сотрудником лаборатории иммуномодуляторов в научно-исследовательском институте геронтологии Минздрава России.

В активе института и лично Кравченко — ООО «Инновационная фармацевтика» («Ифарма»), созданное в октябре 2010 года. В свою очередь, «Ифарме» принадлежит 4,84% доли в ООО «Кромис» — владельце регистрационного удостоверения на препарат. «Кромис» было создано в августе 2016 года в Сколково. В компании 49% принадлежит ООО «РФПИ Управление активами» и 46,16% — ООО «Химрар фарма», которым владеют Александр, Андрей и Алёна Иващенко, а также Николай Савчук.

Александр Иващенко — основатель института, доктор химических наук, соавтор 670 патентных публикаций. Помимо этого, он владеет довольно обширными бизнес-активами — долей в производителе лекарств «Биоинтегратор», долей в «Химинвест» (покупка и продажа земельных участков, владеет компанией «Химрар»), а также он был соучредителем АО «Кардиосистемфарма».

Возвращаясь к совладельцам компании «Кромис», в частности ООО «РФПИ Управление активами» с долей 49%. Оно создано для вложения в ценные бумаги. 60% в обществе принадлежит ООО «Корпоративное управление», которое подконтрольно АО «УК Российского фонда прямых инвестиций».

Получение разрешения и начало применения «Авифавира» для амбулаторного приёма запланировано на октябрь. Создатели обещают цену ниже «на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке». То есть, если препараты-конкуренты стоят около около 12 тыс. рублей, то стоимость «Авифавира» составит 8,4 тыс. рублей? При этом, по итогам 2019 года, 12,3% — почти 18 млн россиян — живут за чертой бедности, а значит имеют доход ниже прожиточного минимума. На второй квартал 2020 года в России данный показатель в целом составляет 11 468 рублей: для трудоспособного населения — 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, для детей — 11 423 рубля. Сможет ли пенсионер позволить себе приобрести упаковку лекарства пусть и за 8,4 тыс. рублей?