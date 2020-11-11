В наследство избранному президенту США Джо Байдену достанутся американо-индийские отношения, которые ближе, чем когда-либо, к формальному альянсу. За последнее десятилетие Вашингтон и Нью-Дели углубили свои дипломатические и военные связи, однако правительство Индии пока не заключило официальный союз с Белым домом. Во время правленияДональда Трампа Индия и США подписали ряд важных соглашений в области обороны, логистики и обмена разведданными, которые открывают путь к тесному сотрудничеству в оборонной сфере, в октябре бывший министр обороны СШАМарк Эспер заявил, что в этом столетии Индия будет для Вашингтона самым важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, пишетБрахма Челлани в статье, вышедшей 10 ноября в Foreign Affairs.

(сс) James N. Mattis США и Индия

Индия вновь стала заинтересована в военном сотрудничестве с США в основном в качестве реакции на китайский империалистический экспансионизм: агрессия Пекина в Гималаях, которая имела место в этом году, и последовавшие за ней столкновения с индийскими войсками обнажили для Индии всю опасность ситуации, при которой она будет иметь дело со своим гигантским соседом без явной поддержки со стороны США. Чем очевиднее становится риск продолжения гималайских стычек — или даже пограничной войны с Китаем, которая имела место в 1962 году, — тем Индия всё больше желает сотрудничать с Вашингтоном для решения общих проблем.

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С этой целью Нью-Дели стал активнее принимать участие в работе Четырехстороннего диалога по безопасности — свободной коалиции Австралии, Индии, Японии и США, которая играет центральную роль в стратегии Вашингтона по поддержанию «свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона». В частности, Индия в настоящее время принимает первые в истории военные учения коалиции: военно-морские игры «Малабар» в Индийском океане.

Indiannavy.nic.in ВМФ Индии

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Байден, вероятно, и дальше будет настаивать на более тесном сотрудничестве между Нью-Дели и Вашингтоном. Тем не менее он, как ожидают многие, пойдет на перезагрузку отношений с КНР для ослабления напряженности между Китаем и США и восстановления сотрудничества с Пекином. Такая перезагрузка скажется на отношениях с Индией, чье руководство начнет сомневаться в надежности Вашингтона как партнера. Иными словами, гарантий того, что в будущем сложатся прочные партнерские американо-индийские отношения, нет, и Байдену при разработке азиатской стратегии своей администрации следует быть осторожным, чтобы не оттолкнуть Индию.

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Пройти по грани

Соединенные Штаты, отделенные от Китая огромным океаном, не разделяют непосредственных и серьезных опасений Индии по поводу все большей агрессивности Пекина. В этом году, пока Индия стремилась не допустить распространения нового коронавируса в стране с помощью строжайших мер изоляции, Китай незаметно вторгся в несколько приграничных районов в высокогорном районе Индии Ладакх. Пекин захватил ключевые участки территории и отказался покидать их, что встревожило как индийских политиков, так и общественность в целом.

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Учитывая эту напряженность, Байдену придется пройти по тонкой дипломатической грани, чтобы одновременно улучшить отношения с Пекином и не оттолкнуть при этом Нью-Дели. Один президент США за другим — от Ричарда Никсона до Барака Обамы — способствовали укреплению КНР. Так, во время правления Обамы Китай пошел на милитаризацию Южно-Китайского моря, и, несмотря на это, всего за несколько месяцев до ухода со своего поста Обама заявил, что «следует больше опасаться ослабленного, находящегося под угрозой Китая, чем успешного, усиливающегося Китая». Соседи Китая не разделяют подобного мнения. Именно смена политической парадигмы при Трампе, который посвятил Пекину значительное внимание с самого начала своего правления, назвав Китай «ревизионистской державой» и «стратегическим конкурентом», убедила Индию пойти на сближение с США.

Джозеф Байден

Замедлить процесс вхождения Индии в возглавляемую Вашингтоном структуру безопасности и даже подтолкнуть Нью-Дели к тому, чтобы вновь занять традиционную для себя позицию неприсоединения или стратегической автономии от великих держав, может более мягкий подход США к Китаю и его региональному союзнику Пакистану. Складывающийся китайско-пакистанский альянс чреват для Индии ростом издержек на обеспечение безопасности, включая ужасающую перспективу войны на два фронта. Нью-Дели будет разочарован, если Байден, стремясь наладить связи США с «китайской диктатурой», откажется от более конфронтационной позиции Трампа по отношению к Пекину. И если Байден ослабит давление на Пакистан, который Вашингтон прежде обвинял в способствовании терроризму, и вновь начнет оказывать Исламабаду помощь в области безопасности, у индийского правительства, возможно, возникнут сомнения по поводу того, чтобы присоединиться к такой структуре.

Еще один вопрос, который может испортить отношения с Индией во время правления Байдена, связан с внутренним расколом и поляризацией Индии. Находясь у власти, Трамп воздерживался от комментариев по поводу внутренних дел Индии, понимая, что критика США может укрепить позиции оппонентов премьер-министра Нарендры Моди. Тем не менее Байден на официальной странице своего предвыборного штаба уже раскритиковал правительство Моди по таким вопросам, как действия Индии в Кашмире и противоречивый закон о гражданстве для беженцев, назвав эти вопросы несовместимыми с «давней традицией секуляризма в Индии и поддержанием многонациональной и многоконфессиональной демократии».

Индия обычно с возмущением относится к такого рода вмешательствам в ее внутренние дела. Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар отменил встречу с членами Конгресса США в декабре прошлого года после того, как выяснилось, что на неё приедет член парламента Прамила Джаяпал, решительный критик правительства Моди. Если руководство США, включая Байдена, будет откровенно критиковать внутреннюю политику или действия Моди, у Нью-Дели будет меньше желания и возможностей заключить настоящий союз с Вашингтоном.

Повод для оптимизма

Такие разногласия могут нанести ущерб отношениям США с Индией. Тем не менее общая траектория к расширению стратегического сотрудничества, вероятно, не изменится. В Вашингтоне по-прежнему существует сильная двухпартийная поддержка более тесного партнерства с Индией — отношений, которые могли бы послужить опорой индо-тихоокеанской стратегии Вашингтона.

Администрация Байдена, вероятно, будет уделять приоритетное внимание углублению взаимодействия США с Индией. В более широком смысле новый президент, вероятно, будет проводить прагматичную политику, направленную на сдерживание угроз, исходящих как от Коммунистической партии Китая, так и от воинствующих исламистских экстремистов. Он попытается укрепить союзы и партнерства, единство некоторых из которых было подорвано Трампом. Байден также может повторить слова Обамы, который объявил американо-индийские отношения «одними из ключевых партнерских отношений XXI века».

The White House Нарендра Моди и Дональд Трамп

Байден мог бы добиться того, чего не удалось Трампу, — заключить торговую сделку с Индией. Быстро развивающаяся торговля между двумя странами в прошлом году составила почти $150 млрд. Благодаря этому США могли бы вырваться из мертвой хватки Китая, который удерживает ключевые глобальные цепочки поставок, особенно в медицинском секторе. Администрации Байдена понадобится Индия, ведущий мировой экспортер обычных медикаментов, для получения фармацевтических препаратов и медицинских технологий, необходимых для борьбы с пандемией. А учитывая индийские корни избранного вице-президента Камалы Харрис, было бы нелепо, если бы отношения с Индией не процветали при Байдене.

Нынешняя политика США контрпродуктивна и способствует расширению партнерства между Россией и Китаем. В этом контексте укрепление связей с Индией приобретает еще большее значение для политиков США. Даже пытаясь снизить напряженность в отношениях с Китаем, Байден должен проявлять осторожность, чтобы не упустить историческую возможность создать американо-индийский союз безопасности. Самые могущественные и густонаселенные демократии мира могли бы заключить прочные партнерские отношения, которые поспособствовали бы поддержанию стабильного баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе.