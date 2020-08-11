11 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Индии придется действовать очень осторожно, присоединяясь к США, чтобы сдержать Китай. Нью-Дели не должен бросаться в объятия Вашингтона, не взвесив все «за» и «против» такой политики.

Александр Белов, , 10:40 — REGNUM После вооруженного столкновения, произошедшего 15 июня на линии фактического контроля (ЛФК) между Индией и Китаем в Ладакхе и приведшего к гибели 20 индийских военнослужащих, в Индии стали говорить о том, что стране пора начать двигаться в одном фарватере с США. Многие комментаторы утверждали, что Нью-Дели следует более активно и открыто сотрудничать с Вашингтоном в его стратегии по сдерживанию роста мощи и влияния Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет эксперт по международным отношениям Мохаммед Айуб в статье, вышедшей 11 августа в The Strategist.

Нарендра Моди и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Такой вывод напрашивается сам собой, если учесть, что Индия и США поддерживают тесные связи в области безопасности как в рамках двухсторонних взаимоотношений, так и в рамках «четверки», в которую также входят Австралия и Япония. Все четыре государства объединяют взаимодополняющие интересы по отношению к Китаю, особенно в необходимости дать Пекину отпор в Южно-Китайское море и ограничить влияние его масштабного проекта создания Нового шелкового пути. Япония и Индия имеют давние территориальные споры с Китаем, которые, по мнению Токио и Нью-Дели, вызваны экспансионистской политикой Пекина.

Карта спорных территорий

Сторонники более тесного индийско-американского стратегического сотрудничества против Китая строят свою аргументацию в основном на недавних заявлениях президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео, которые выступили с осуждением агрессивной политики Китая, особенно в отношении его действий в Ладакхе. Так, Помпео обвинил Китай в «невероятно агрессивных действиях» на ЛФК и добавил, что Пекин «имеет привычку разжигать территориальные споры». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул также, что «мир не должен допускать этой агрессии». Трамп также заявил, что агрессивная позиция Китая вдоль индийско-китайской границы является лишь проявлением агрессии республики в других частях мира. Эти действия, по словам главы Белого дома, «лишь подтверждают истинную природу Коммунистической партии Китая».

Хотя верно то, что отношения между Индией и США за последние два десятилетия заметно улучшились как в экономической, так и в стратегической (включая ядерную) сферах, слишком большая эйфория по этому поводу может иметь негативные последствия для Индии. К минусам такого развития событий относится то, что Нью-Дели становится очень восприимчивым к призывам Вашингтона принять участие в надвигающейся глобальной конфронтации с Китаем, которую предсказывает огромное число аналитиков, особенно в США.

Индия не должна терять бдительности в вопросе возможного вовлечения себя в новую холодную войну между США и Китаем. Если территориальные споры с Китаем станут частью этого глобального противостояния, Нью-Дели может потерять последние остатки своей стратегической автономии и будет вынужден подчинить свою внешнюю политику прихотям и капризам Вашингтона. Такое мышление может легко привести к перенапряжению вооруженных сил страны, руководство которой будет уверено в том, что в случае дальнейшей эскалации отношений с Пекином США придут Нью-Дели на помощь.

Нарендра Моди и Дональд Трамп The White House

Такая уверенность может привести к военному разгрому Индии в Гималаях, где у Китая есть военное преимущество и где китайское командование на протяжении десятилетий строило дороги к ЛФК для проведения будущих военных операций. Хотя строительство дорог с индийской стороны и ускорилось за последние несколько лет, Индия все еще не может сравниться с подготовкой Китая в этом отношении. И хотя сегодня боеготовность Индии намного выше, чем в 1962 году, Нью-Дели не может рисковать крупной вооруженной конфронтацией с Китаем на Гималайском фронте, поскольку это может иметь непредвиденные последствия.

Разъединение и деэскалация на границе между Индией и Китаем были бы горькой пилюлей, проглотить которую после китайского вторжения непросто, однако такой шаг был бы гораздо более разумным для Индии, чем занятие жесткой линии, основанной на предположении о помощи США. Учитывая, что силы США и без того перенапряжены во всем мире, а администрация Трампа стремится вывести свои силы из целого ряда стран от Германии до Афганистана, любая надежда на американскую военную помощь на Гималайском фронте — несбыточная мечта. Общественное мнение в США и выбранный администрацией курс этого не допустят. А без таких же обязательств, как в рамках статьи 5 Устава НАТО, крепкие американские объятия не принесут большой пользы в конфронтации Нью-Дели с Китаем.

Такой шаг также повлияет и на отношения Индии с Россией, которая по-прежнему является основным поставщиком современного оружия и главным источником запасных частей для оборудования, используемого всеми видами вооруженных сил Индии. Хотя угрозы США наложить санкции на Индию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на данный момент отошли на второй план, всё большая и очевидная зависимость от США в противодействии Китаю подтолкнет Вашингтон к тому, чтобы снова закрутить гайки в отношениях с Индией в рамках своего стремления сорвать продажу современного российского оружия на международном уровне.

ЗРС С-400 Vitaly V. Kuzmin

Наконец, Индия сильно зависит от торговли с Китаем в ключевых областях. По некоторым оценкам, в 2018—2019 годах 92% индийских компьютеров, 82% телевизоров, 80% оптических волокон и 85% компонентов мотоциклов были импортированы из Китая. Даже при самых лучших намерениях Индии потребуются годы, чтобы размежеваться с Китаем в этих и других важных секторах. Тем временем Индия не может позволить себе выглядеть слишком тесно связанной с США в глобальном соперничестве последних с Китаем, потому что это может серьезно нарушить цепочку поставок в этих секторах.

Индии придется действовать очень осторожно, присоединяясь к США, чтобы сдержать Китай. Нью-Дели не должен бросаться в объятия Вашингтона, не взвесив все «за» и «против» такой политики.