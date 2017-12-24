Изобилие и переменчивость дат государственных праздников, что прошлых эпох, что нынешней, отражают огромный пласт исторических событий нашей эпохи и гарантируют занятость историков будущих поколений, решивших погрузиться в нашу, к тому времени — античную уже для них эпоху. Неопределенность прошлого которой вызывает интерес и у ныне живущих, не теряющих надежды приблизиться к истине.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Октябрьская социалистическая революция

Год назад — с 7 по 25 ноября — ИА REGNUM провелоопрос «Красный день календаря — или какой?», в котором приняло участие 87 266 человек.

ИА REGNUM

Распределение мнений по основной теме опроса «Что лично Вы отмечаете в ноябрьские праздники?» показало в первую очередь, что день Октябрьской революции остался главным праздником ноября для 42% респондентов, а почти треть предпочитает вообще ничего не праздновать. Десятая часть предпочла отмечать в эти дни праздники, придуманные после распада СССР в целях вытеснить из памяти народа воспоминания об Октябрьской революции (варианты 2+3+4), и почти столько же предпочли праздновать великий православный праздник — День Казанской иконы Божьей Матери. Что в сумме всё равно более чем в два раза меньше доли опрошенных, отмечающих годовщину Октябрьской революции.

То есть день Великой Октябрьской социалистической революции, как его ни назови, в памяти народной остался как одно из самых потрясающих во всех смыслах событий нашей истории. 103 года минуло со дня Великой Октябрьской социалистической революции, позволившей построить на обломках Российской империи, брошенной правящей династией, другую, ещё более могущественную страну. Которая, впрочем, правопреемником рухнувшей державы считать себя отказалась, в отличие от Российской Федерации, принявшей на себя все обязательства и права СССР после его безвременной кончины. Однако среди невообразимого множества праздников и дат Российской Федерации, наследницы Октябрьской революции, давшей начало и ей тоже, 7 ноября теперь упоминается лишь как некая «памятная дата», а никакой не праздник, и в отличие уже и от 8 марта даже и не выходной.

Если же разнести по датам и смыслу праздники, отмечаемые 4 и 7 ноября, получится уже несколько иное распределение мнений. Так, ещё со времён Б. Н. Ельцина в России была предпринята попытка отмечать вместо годовщины Октябрьской революции некий «День согласия и примирения», который в этом году справило 0,7% респондентов; в то время как день собственно Октябрьской революции и кровью связанный лишь с этой датой «День воинской славы в память парада 7 ноября 1941 года на Красной площади» отметило 47,3% (в 68 раз больше). Который в этом году не состоится: департамент региональной безопасности Москвы сообщил, что массовые мероприятия 4 и 7 ноября, включая парад, в Москве проведены не будут в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM

Большинство респондентов — 70% от общего количества участников опроса — считают Октябрьскую революцию либо главным событием XX века или равным по значимости Великой французской революции XVIII века. Несогласие с этой оценкой выразили 27% опрошенных, при том, что 24% всё-таки считают Октябрьскую революцию событием значимым, пусть и не главным. Доля же тех, для кого наша революция есть начало качественно новой эпохи, более чем в 20 раз превосходит долю отказывающих ей в какой-либо исторической значимости. И почти 4% респондентов посетовало на чрезмерную переменчивость нашего прошлого; то есть на зыбкость фундамента как настоящего, так и — особенно — будущего нашей страны.

Какова была бы реакция гражданина Франции на чьё-то высказывание в духе того, что 14 июля — День взятия Бастилии — больше не праздник? Ответ на данный вопрос умозрительно представляется вполне предсказуемым, однако данных социологических исследований, подтверждающих ту или иную реакцию респондентов, имеющимися возможностями добыть не получилось.

Вместе с тем, по данным опроса общественного мнения, проведенного Французским институтом общественного мнения IFOP по заказу газеты Atlantico, «Национальный праздник 14 июля: Республика, национальная идентичность, общественная жизнь… опрос о хрупком состоянии Франции», уже 73% французов равнодушно относятся к таким понятиям, как «Республика», «республиканские ценности» в исполнении представителей власти и народных избранников. То есть «размывание» ценности завоеваний революции имеет место и во Франции, в своё время послужившей маяком для наших (и не только) революций.

Как уже было сказано, парад 7 ноября на Красной площади Москвы властями отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Та же коронавирусная инфекция послужила причиной переноса парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 24 июня 2020 года. Как известно, в завершение Парада Победы 1945 года к подножию Мавзолея В. И. Ленина, на трибуне которого присутствовало высшее руководство СССР, были брошены вражеские знамёна, что стало кульминацией праздника. А вот сентябрь текущего года отметился ещё и предложением Союза архитекторов о проведении некоего конкурса на «реиспользование» Мавзолея, которое было отозвано якобы из-за поступивших угроз. Данный факт весьма показателен, особенно в контексте прошедшего юбилея Победы и никак не отмеченном на государственном уровне 150-летии со дня рождения Владимира Ленина, имевшего к событиям 7 ноября 103-летней давности прямое отношение. А значит и к становлению страны, СССР, правопреемником которой является Российская Федерация.

ИА REGNUM

К тому же, согласно социологическому опросу, проведенному Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 56% граждан России в 2020 году считают роль Владимира Ульянова (Ленина) в истории России положительной, и только 20% — отрицательной. Велика доля и затруднившихся с ответом — почти четверть респондентов. Похоже, что время берёт своё не только во Франции, но и у нас, чья революция моложе.