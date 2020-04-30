Москва, , 00:16 — REGNUM Согласно социологическому опросу, проведенному Фондом общественного мнения (ФОМ) 56% граждан России в 2020 году считают роль Владимира Ульянова (Ленина) в истории России положительной. ФОМ регулярно проводит подобные опросы и в 2020 году такой опрос был приурочен к 22 апреля, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.

Согласно данным опроса, 56% респондентов считают роль Ленина в истории России положительной. 20% — отрицательной.

Также в ФОМ напомнили о результатах аналогичных опросов в минувшие годы. Так, в 2013 году о положительной роли Ленина говорили 57% респондентов, отрицательной — 19%. В 2012 году это соотношение было 59% на 19%. В 2006 года — 58% на 19%. В 2003 году — 58% на 17%, а в 1999 году — 65% оценивали роль Ленина положительно, а 23% — отрицательно.

В результатах опроса 2020 года есть детализация, в котором дана выборка на тему того, что в чем именно состоит положительная или отрицательная роль Ленина в истории России.

Так, 9% считают, что положительная роль Ленина в том, что он совершил революцию и разрушил капиталистический строй.

7% — сделал много хорошего для страны.

7% ставят в заслугу Ленину то, что он совершил переход к народовластию, социалистическому строю и встал на путь построения коммунизма.

Ещё 7% считают, что Ленин улучшил жизнь людей и заботился о них.

5% отмечают ликвидацию неграмотности и реализацию права на доступное образование.

Ещё 5% выделяют обеспечение свободы и прав рабочих и крестьян.

5% — добился социального равенства.

3% — обеспечил порядок и стабильность в стране.

3% — просто считают Ленина великим человеком и вождём.

Что касается отрицательной роли Ленина, то те кто так считает, прежде всего выделяют «большие жертвы, террор и уничтожение нации» — 5%.

Ещё 5% винят Ленина в организации Революции.

2% обвиняют Ленина в «развале страны».

Примечательно, что 76% респондентов не поддерживают какие-либо переименование объектов (улиц, площадей), которые носят имя Ленина. За такое переименование в 2020 году выступают только 13%.

Против сноса памятников Ленина выступили 83% респондентов, «за» — только 7%.