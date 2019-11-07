Москва, , 18:13 — REGNUM 7 ноября официально более не красный день календаря, но День Великой Октябрьской социалистической революции в памяти народной остался как одно из самых потрясающих — во всех смыслах — событий нашей истории. А как относитесь к нему вы? ИА REGNUM начинает опрос, в котором вы сможете высказать свое мнение о дне 7 ноября.

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Что отмечаете в ноябрьские праздники лично вы? Что для вас значит Красный Октябрь? Как вы думаете, почему тогда, 102 года назад, в России произошла революция? Если бы вы жили в то время, на чьей стороне вы были бы? И как вы считаете, доведется ли нам на своем веку пережить очередную революцию?

Все опросы мы проводим на платформе STIRVOX, которая позволяет участнику увидеть социальный портрет своих единомышленников (или оппонентов). Сколько им лет, каковы их политические взгляды, где именно они живут, настолько они образованы — различные детали создают объёмный социологический портрет участников наших опросов.