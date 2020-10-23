ФПБ и другие пропрезидентские организации отменяют автобусные рейсы из регионов. Задания по организации торговли беляшами и дешёвым белорусским алкоголем на розлив с минимальной наценкой тоже отменены.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Мегамитинг» планировалось провести 25 октября на трёх площадках в центре Минска, которые с августа занимают противники правления Александра Лукашенко. В частности, планировалось собрать военных, учителей, врачей и других бюджетников около стелы «Минск — город-герой», а также на площадях Независимости и Октябрьской.

Госагитпроп получил задания осветить собрания поддерживающих политику властей в количестве до полумиллиона человек (в Минске проживает около 2 млн человек). Начались подготовительные работы, которые теперь сворачиваются — демонтируются и вывозятся конструкции, отменяются заявки и так далее.

Формальный предлог отмены — боязнь распространения коронавируса. Весной, на пике пандемии, это не остановило Лукашенко от проведения общереспубликанского субботника и «Парада Победы» 9 мая.

Демонстративно, без маски и с белой собачкой, он позировал перед объективами, попутно раздавая ценные указания на тему профилактики инфицирования коронавирусом (ходить в баню, пить алкоголь, работать в поле, дышать дымом от костра и тому подобное). Через пару месяцев он признался на приватной встрече с военными, что заразился и переболел «на ногах».

President.gov.by Александр Лукашенко на параде 9 мая 2020 года

Сегодня, 23 октября, в ходе поездки в Слуцкий район Лукашенко внезапно заявил, что он против проведения в Минске масштабного мероприятия в свою поддержку. По его словам, участие в митинговой активности пожелали принять около 250−300 тыс. человек со всей Белоруссии, в том числе ветераны.

О них, по словам Лукашенко, внезапно особенно заболело сердце: «Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще большийCOVID, чем в странах вокруг».

При этом Лукашенко заявил, что уже отдал соответствующие распоряжения премьер-министру Роману Головченко. «Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск, — сказал он. — Человек едет «Батьку» поддержать, но он же «Батьку» хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят».

Лукашенко добавил: «И главное — мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе — и люди начнут давить, как на Немиге».

Трагедия в районе минской улицы Немига произошла 30 мая 1999 года: тысячи минчан прибыли на развлекательное мероприятие, на котором пиво лилось рекой. Внезапно испортилась погода и огромная толпа ринулась в подземный переход станции метро «Немига»: в давке погибло 53 человека, из них — 40 девушек и два сотрудника милиции. Почти две сотни получили травмы разной степени тяжести.

Hanna Zelenko Вход на станцию метро «Немига», Минск, Беларусь

Расследование инцидента на «Немиге» оставило много вопросов. Лукашенко тогда зачем-то заявил, что все затоптанные насмерть были трезвыми.

Сейчас в заявлении Лукашенко обращает на себя внимание акцент на безопасности. С весны о террористической угрозе, якобы исходящей от оппозиции, неустанно твердят приближённые Лукашенко. Недавно на эту тему высказались глава КГБ и официальный представитель МВД.

Проблема безопасности есть всегда. Однако в данном случае, скорее всего, проблема не в ней, а в рухнувшем до плинтуса рейтинге Лукашенко. Поэтому из собранной массовки он может услышать то, что уж третий месяц скандируют на своих митингах оппозиционеры: «Уходи!» Именно это он слышал 17 сентября от рабочих МЗКТ, к которым прилетал на вертолёте, так как боялся проехать по Минску в подаренном очередным «неолигархом» лимузине.

«Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет!» — заявил тогда Лукашенко пролетариям.

Чиновники «идеологической вертикали» потерпели фиаско в сборе сторонников Лукашенко на «мегамитинг». Вместо сотен тысяч якобы бесплатно любящих несменяемого вождя, реально можно было собрать численность на порядки меньшую.

Разумеется, современная техника позволяет раздуть из мухи слона. Тиражируя сообщения о предыдущем митинге, состоявшемся 16 августа на площади Независимости с участием Лукашенко, госСМИ распространяли откровенные фейки, кратно преувеличив численность реально собранных с огромным напряжением всего админресурса. Тогда тоже свозили массовку автобусами со всей республики. Профит оказался весьма сомнительным.

Homoatrox Митинг перед автопробегом в поддержку Александра Лукашенко. Мемориальный комплекс Малый Тростенец, Минск, Беларусь. 20 сентября 2020

Сейчас Лукашенко приводит такие доводы: «А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберём для обеспечения безопасности? А кто будет контролировать остальную часть?»

Понятно, что надо как-то объяснить суперпровал «мегамитинга», собираемого в пику реально небывалым по массовости и регулярности проведения митингам оппозиции. Если на секундочку поверить, что Лукашенко сегодня искренен, то появляются основания для серьёзного беспокойства: оказывается, о мерах безопасности Лукашенко сотоварищи задумываются на последнем этапе приготовлений.

«Поэтому мое мнение на сегодняшний день — нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им, — сказал Лукашенко, кивая на многотысячные манифестации своих противников. — Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу. Но за 3−4 дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми».

Не обо всех людях Лукашенко так печётся. До сих пор по Белоруссии бродят банды погромщиков и садистов, нападающих на безоружных оппозиционных манифестантов. Высокопоставленные сотрудники МВД Белоруссии избивают арестованных лично и нагло лгут, отрицая содеянное. Сотрудники «правоохранительных органов» убивают оппозиционеров и даже не привлекаются к уголовной ответственности. Следком и генпрокуратура позволяют убийцам свободно разгуливать на свободе, получать различные поощрения и готовиться к новым преступлениям.

Поэтому риск для не поддерживающих Лукашенко людей есть, смертельный риск. Несмотря на это, каждое воскресенье тысячи граждан выходят на улицы под дубинки и резиновые пули, с очень большим шансом оказаться в пыточной. Как весьма точно сказано на плакатах протестующих, они не любят Лукашенко и разведённый им садистский колхоз совершенно бесплатно и без принуждения.

President.gov.by Александр Лукашенко на митинге. Минск. 16 августа 2020

Нынешняя проблема Лукашенко не в том, что он не может собрать более-менее приличный по численности митинг своих сторонников, а в огромной психологической усталости от него лично и методов его правления. С какими бы позитивными инициативами он сейчас ни выступал, сталкиваться он будет с общенациональным консенсусом: «Лукашенко должен уйти». В тюрьму или на пенсию — здесь возможны варианты.

Неоправданная затянутость ухода Лукашенко повышает градус конфликтогенности и чревата большими проблемами — внутренними и внешнеполитическими. Силовики контролируют ситуацию. Однако никто не поручится за невозможность столкнуться с преступным приказом, исходящим от тирана с нервами на пределе.