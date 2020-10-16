Минск, , 17:43 — REGNUM «В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — заявил 16 октября председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

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Как сообщает государственное информагентство БелТА, через которое распространено заявление главы комитета госбезопасности, Тертель поведал, что «по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Белоруссии».

«И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов, — отметил Тертель. — В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности».

Глава КГБ постсоветской республики попросил граждан «быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность».

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