«У Казахстана и Узбекистана общий рынок труда. Граждане Узбекистана запросто смогут вытеснить казахстанцев из целых отраслей, потому что более конкурентоспособны. Нур-Султану сейчас это не нужно. Таджикистан как партнер по ЕАЭС не интересен вообще», — казахстанский политолог Марат Шибутов поделился с ИА REGNUM мнением о дальнейших перспективах расширения ЕАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

ИА REGNUM: В связи с экономическими трудностями, насколько сейчас целесообразно вступлении Таджикистана и Узбекистана в ЕАЭС?

Сейчас вступать в ЕАЭС Таджикистану и Узбекистану смысла нет. У них действует зона свободной торговли СНГ. А тот же свободный рынок труда из-за карантинных ограничений не работает, а ведь это именно то, что важно для простых людей и сразу бы дало хороший эффект.

Если говорить об инвестициях, то они в Узбекистан идут и так, а в Таджикистане вкладывать не во что. Так что никаких особых стимулов вступать в ЕАЭС сейчас у обеих стран просто нет.

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Максимум что возможно — Таджикистан, как и Узбекистан, станет наблюдателем в организации. Но пока есть зона свободной торговли СНГ, страны не захотят вступать в ЕАЭС и брать на себя кучу дополнительных обязательств.

ИА REGNUM: Казахстану выгоднее вступление Узбекистана или Таджикистана?

Учитывая ситуацию с таможенной политикой, когда Узбекистан берет и просто ограничивает ввоз казахстанских товаров, о чем говорил лидер партии «Ак Жол» Азат Перуашев, то нам выгоднее, чтобы вошел Узбекистан. В этом случае Казахстан на законных основаниях нарастит экспорт в соседнюю страну.

Но в участии Узбекистана есть серьезный минус для Казахстана — общий рынок труда. Граждане Узбекистана запросто смогут вытеснить казахстанцев из целых отраслей, потому что более конкурентоспособны. Нур-Султану сейчас это не нужно.

Таджикистан как партнер по ЕАЭС не интересен вообще.

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ИА REGNUM: Как Китай может отнестись к расширениюЕАЭС?

Пекину все равно. Хотя первоначальная цель ЕАЭС была в том, чтобы в том числе снизить импорт китайских товаров, но, как показала практика, этого не получилось. Китайская инициатива «Пояса и пути» оказалась намного привлекательней.

Причины в следующем: первая — китайская экономика в 8,4 раза больше российской, это побило все попытки улучшить свой торговый баланс. Вторая — связанные кредиты и инвестиции оказались крайне убедительным аргументом для стран региона. Третья — Китай смог уделить в своей внешнеполитической стратегии внимание постсоветским странам больше, чем Россия, так что результат закономерен.

Vmenkov На границе Казахстана

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Россия в принципе могла этому противостоять, но не захотела. Мы увидели это нежелание на примере Узбекистана, где российское влияние поначалу резко увеличилось. Сейчас очевидно, что Москве больше интересны Ближний Восток и Африка, чем постсоветские страны и ЕАЭС.

Внимание России к той или иной стране будет обеспечиваться влиятельностью и интересами этнических диаспор в России. Захотели узбеки в России, чтобы отношения улучшились, и у них на это есть ресурсы, и Россия стала внимательно относиться к Узбекистану. Системная основа для такой работы — только ситуативное влияние. Поэтому и результат соответствует усилиям.