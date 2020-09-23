Нур-Султан, , 15:08 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) учла все замечания и предложения Казахстана в отношении проекта Стратегии развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 23 сентября заявила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге.

По её словам, на заседании совета комиссии решения найдены по 28 пунктам. Кроме того, некоторые вопросы планируется рассмотреть на Евразийском межправительственном совете 9 октября. Итоговый согласованный документ будет представлен главам государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На совещании глава государства отметил, что некоторые положения Стратегии развития ЕАЭС требуют доработки.

Читайте также: В России сертифицирован выпускаемый в Казахстане электрокар