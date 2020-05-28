28 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Ухудшение отношений с США и экономический кризис вынудил Пекин скорректировать свою инициативу «Один пояс один путь». Что это означает для стран Туркестана?

Евгения Ким, , 01:13 — REGNUM Ухудшение отношений с США и экономический кризис вынудил Пекин скорректировать свою инициативу «Один пояс один путь». Что это означает для стран Туркестана?

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай будет уменьшать практику широкого разбрасывания денег на всем протяжении Шелкового пути и более избирательно подходить к отбору проектов для инвестиций. Причин у Пекина две», — руководитель направления развития Китая и ЕАЭС Института анализа и прогноза Внешэкономбанка Сергей Цыплаков рассказал ИА REGNUM почему Пекин пересматривает план продвижения на запад.

ИА REGNUM: Что вас заинтересовало в докладе о работе правительства КНР? Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с докладом о работе правительства на третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. По традиции в подобных докладах основное внимание уделяется внутриэкономическим проблемам, а про внешнюю политику говорится немного.

В то же время премьер уделил внимание вопросам внешнеэкономической стратегии Китая. Он подтвердил приверженность Китая к продолжению реализации известной инициативы «Один пояс один путь», подчеркнув, что она должна осуществляться «высококачественно» с соблюдением рыночных принципов и общепринятых международных правил, а основную роль в ней следует отвести предприятиям.

Ли Кэцян Kremlin.ru

Как представляется, слова премьера свидетельствуют об определенной смене акцентов в политике Пекина по продвижению «Одного пояса одного пути». На практике это может означать если не отказ, то во всяком случае сокращение объемов государственных кредитов странам-участницам инициативы, а также более тщательный подход к выбору объектов для инвестиций, имея ввиду их экономическую обоснованность и перспективы возврата инвестируемых средств.

Иными словами, похоже, что Китай будет уменьшать практику широкого разбрасывания денег на всем протяжении Шелкового пути и более избирательно подходить к отбору проектов для инвестиций.

ИА REGNUM: Почему?

Основных причин две. Первая недостаток финансовых средств, особенно в настоящее время, когда Китай вынужден концентрировать огромные финансовые ресурсы на восстановление своей экономики сильно пострадавшей от последствий пандемии. Достаточно сказать, что только так называемые политические китайские банки, а именно они являются основными донорами ОПОП, выделили кредитов внутри Китая на 600 млрд. юаней (84,5 млрд. долл).

Китайские юани Junjiewu99

Вторая — Пекин упрекают в том, что он, предоставляя связанные государственные кредиты, плетет для своих партнеров по проекту «долговую петлю». При чем довольно часто в этой связи указывают на государства Центральной Азии, например, Киргизию и Таджикистан, задолженность которых перед Китаем в последние несколько лет сильно выросла.

Китай же в свою очередь на проявлял пока особой склонности списывать долги и настаивал на их возврате. В случаях, когда заемщик не мог погасить задолженность требовал доступа к месторождениям ценных полезных ископаемых для обеспечения такого возврата.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду, говоря про избирательный подход к проектам?

Я говорю о проектах, вроде строительства парламентского комплекса в Душанбе. Может, конечно, это и нужное дело, но эти инвестиции ни при каком раскладе дохода не принесут. И тем более сложно назвать подобные проекты вкладом в развитие производства и нужной инфраструктуры.

ИА REGNUM: Китай изменил подходы в связи с пандемией коронавируса?

Отчасти. Коронавирус лишь ускорил процесс пересмотра подходов Пекина. О том, что необходимо осторожнее подходить к выбору и давать деньги только под те проекты, которые в дальнейшем смогут приносить прибыль в Китае заговорили еще года два назад.

Но так как подавляющая часть вложенных КНР средств в Центральной Азии являются не прямыми инвестициями, а кредитами под государственные гарантии, то их все равно придется возвращать.

Как их будут возвращать — уже другой вопрос. Может быть что-то Китай спишет. Что-то не спишет. Но то, что рассчитываться с взятыми кредитами придется — это точно. КНР в этом отношении занимает жесткую позицию.

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