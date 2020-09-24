В банковской сфере побит своеобразный рекорд «Промсвязьбанка» по стоимости поданного иска. Текущая неделя началась с появления четырёх многомиллиардных претензий к бывшим топ-менеджерам «Бинбанка» и «Рост банка»: от банка «Траст» на 306,5 млрд рублей и 22,7 млрд рублей, а также Центробанка России и принадлежащего ему банка «Открытие» — на 85,4 млрд рублей и 283,8 млрд рублей. ИА REGNUM попыталось разобраться в хитросплетениях этих дел.

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Судебные претензии от Центробанка

21 сентября 2020 года в базе арбитража Москвы появились сведения о двух крупных делах. В первом случае истцом выступил Центробанк России и сумма составляет 283 867 322 227,05 рубля. Ответчиками были экс-акционер и руководитель «Бинбанка» Микаил Шишханов, экс-глава санированного им «Рост банка» Кирилл Любенцов, а также бывший вице-президент «Бинбанка» Александр Лукин и бывший член правления Алексей Фарафонтов. Третьим лицом выступает ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие», в котором 100% акций на конец июля 2020 года принадлежало ЦБ РФ.

По этому спору подробностей нет, и сам иск, размер которого сопоставим с годовым бюджетом одного из богатых российских регионов, пока судом не принят.

В тот же день ЦБ РФ и «Открытие», уже как соистец, обратились в суд с претензиями на 85 408 458 902,61 рубля. В этот раз истцами, помимо Шишханова, Лукина, Любенцова, выступали бывшие члены правления «Бинбанка» Петр Морсин, Константин Калагин и председатель совета директоров группы «Сафмар», фигурант списка Forbes-2020 за №45 МикаилГуцериев.

Второй спор, похоже, будет решён миром. 23 сентября в базе арбитража появилось сообщение о подаче «Открытием» заявления об утверждении мирового соглашения. Его судьба пока неизвестна.

Претензии от «Траста»

В тот же день — 21 сентября в базе арбитража появилось два иска от подконтрольного ЦБ РФ банка «Траст», но с учётом, что они дублируют по суммам и ответчикам два других, поданных ещё 18 сентября, пара дел вполне может оказаться сбоем системы.

Банк «Траст»

Между тем на 5 ноября 2020 года арбитраж Москвы назначил заседание по рассмотрению требования на сумму 22 714 999 999 рублей. Ответчиками являются бывшие топ-менеджеры «Бинбанка» Шишханов, Лукин, а также Любенцов, бизнесмен Владимир Кирюша и две иностранные компании с Кипра и Британских Виргинских островов — Forcipe Investments LTD и KINETIC SERVICES CORP. Центробанк РФ и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», учреждённая регулятором, приглашены в спор третьими лицами.

23 сентября стало известно, что в рамках дела были наложены обеспечительные меры. Истец потребовал наложить арест на денежные средства и иное имущества фигурантов в пределах суммы требований, мотивировав «возможностью совершения контролирующими банк лицами действий по сокрытию или отчуждению имущества и неисполнении судебного акта в случае удовлетворения требований заявителя». Требование было удовлетворено частично, и арест наложили на денежные средства, «за исключением 80% ежемесячной заработной платы» фигурантов.

23 сентября судья Жура выдала исполнительные листы.

На 17 ноября назначено рассмотрение иска на сумму 306 543 379 428,21 рубля. Ответчиками выступают Алексей Фарафонтов, Александр Лукин и Кирилл Любенцов. В базе суда Микаил Шишханов по этому делу проходит как иное лицо, хотя 22 сентября именно он обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер, но подробности пока неизвестны. И в тот же день судья Большебратская наложила обеспечительные меры, но уже по требованию истца. Вероятно, они были схожего характера, что и по спору на 22 млрд рублей. Третьими лицами в деле являются ЦБ РФ и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Что связывает «Бинбанк», «Траст» и «Рост банк»?

«Бинбанк» был создан в марте 1991 года, но в январе 2019 года запись о регистрации кредитной организации была аннулирована, так как он был присоединён к ПАО Банк «ФК Открытие», который на сегодня подконтролен ведомству Эльвиры Набиуллиной. К слову, в июне 2020 года стало известно, что ЦБ РФ решил перенести продажу «Открытия» на 2022 год.

«Бинбанк»

В рамках июньской пресс-конференции Набиуллина уточнила, что «Банк России сохраняет планы продать банк «Открытие» и ранее ориентировался на срок — конец 2021 года, но из-за пандемии он будет сдвинут.

«Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи — конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, конечно, это потребует того, чтобы и потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года. Работа по подготовке к продаже «Открытия» продолжается. Мы будем определять и способы продажи, пока окончательные выводы не сделаны, и объем пакетов. Будем над этим работать и намерены как можно быстрее пакет акций «Открытия» продать», — заявила она.

Ещё в июне 2018 года, выступая с годовым отчётом в Госдуме, Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассчитывает «вернуть бОльшую часть выделенных средств в результате работы с активами, их продажи, работы с непрофильными активами и возврата ликвидности по графику, а также продажи объединенного банка». Тогда же прозвучало её заявление, что «справедливо бы было», чтобы и контролировавшие банки собственники «платили по счетам».

Well-liked Финансовая корпорация «Открытие»

До того как влиться в структуру «Открытия», «Бинбанк» успел побывать в роли санатора «Рост банка». Последний «по наследству» перешёл для оздоровления регулятору также в 2017 году и был присоединен к «Трасту».

В комментариях РБК представители банка «Траст» пояснили, что сентябрьские иски связаны с деятельностью «Рост банка» и его «дочерних» компаний. Вероятно, сделана попытка вернуть часть средств, которые выводились как увеличение уставного капитала «дочек». Судами ещё год назад были признаны недействительными сделки по вливанию «Рост банком» 255 млрд рублей в «дочерние» активы и были применены последствия недействительности. При этом сделки проходили в 2016—2017 годы, то есть тогда, когда экс-владелец «Бинбанка» Шишханов проводил санацию «Рост банка».

Так, в деле о вливании 205 млрд рублей в уставный капитал «Рост инвестиций» отмечалось, что «Рост банк» получил от «Бинбанка» межбанковский кредит в размере 205 млрд рублей и направил деньги на увеличение уставного капитала общества «Рост инвестиции». Прирост был с 2,5 млн до более 205 млрд рублей. Деньги частями были переведены в сентябре 2017 года. В суде представитель банка «Траст» заявил, что «совершение сделки в виде внесения денежных средств в уставный капитал дочернего общества преследовало цель — вывод активов из АО «Рост Банк», а в последующем и из ООО «Рост инвестиции», поскольку банк не получил равноценного встречного предоставления: сделав вклад в уставный капитал ответчика в размере 205 млрд руб., банк в результате заведомо недобросовестных действий бенефициаров банка (незамедлительный вывод активов из ООО «Рост Инвестиции») получил встречное предоставление заведомо меньшее, в связи с чем причинен вред имущественным интересам».

"Денежные средства незамедлительно в день их поступления на расчетный счет ООО «Рост инвестиции» списывались и перечислялись иностранным компаниям, либо направлялись на приобретение у банков (АО «Рост Банк», ПАО «Бинбанк») ликвидных активов для незамедлительной передачи этих активов иностранным компаниям, — отмечалось в решении суда. — На балансе банка вместо 205 млрд рублей остались доли ООО «Рост Инвестиции», действительная стоимость которых составила 4 рубля».

В результате операций банк, потратив 205 млрд рублей, приобрёл «200 акций Olekit (Кипр), 500 акций Olekit (Великобритания), 2010 акций (100% пакет) Lariena», стоимость которых «по представленному в дело отчету оценщика составляет суммарно четыре рубля».

Эти сделки проходили на фоне печальных финансовых итогов «Рост банка»: в 2015 году убыток превышал 51 млрд рублей.

В целом же, по открытым данным, оздоровление «Рост банка» и «Бинбанка» обошлось в 779 млрд рублей. Может быть, часть этой суммы и планирует вернуть регулятор, подав многомиллиардные претензии к бывшим топ-менеджерам?