Иск Промсвязьбанка о 282 млрд рублей убытков принят к производству

Москва, , 13:03 — REGNUM В Арбитражном суде Москвы на 21 февраля 2019 года запланированы предварительные слушания по иску Промсвязьбанка, поданному на рекордную сумму, равную годовым бюджетам некоторых регионов России — 282,2 млрд рублей. Именно такие убытки перешедший весной 2018 года почти полностью в собственность государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» банк вменяет своим бывшим топ-менеджерам и вип-клиентам, участвовавшим в сделках, которые, по мнению истца, повлекли эти убытки. В числе ответчиков — создатели банка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, иск был подан 21 декабря 2018 года на сумму 282 201 304 551,59 рубля к 12 физическим лицам и аффилированной с братьями Ананьевыми амстердамской компании «Промсвязь Капитал Б. В». Последней по данным на март 2018 года в банке принадлежит несущественная доля.

С середины декабря 2017 года у банка братьев Ананьевых, созданного в 1995 году, начались проблемы, потребовавшие ввода временной администрации, которая действовала до 6 сентября 2018 года. Весной 2018 года, когда банк перешёл к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», он являлся одним из 11 системно значимых в стране, а также опорным для сферы гособоронзаказа и крупных контрактов.

26 декабря 2018 года уставный капитал ПАО был увеличен до 75 млрд и одного рубля. Банк имеет восемь филиалов в городах России — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Хабаровске, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, а также филиал на Кипре и представительство в Пекине. На официальном сайте банка уточняется, что его клиентами являются около 3 млн физических и 260 тыс. юридических лиц.

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Иск о взыскании свыше 282,2 млрд рублей Арбитражный суд Москвы принял 28 декабря, назначив собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание на 21 февраля 2019 года.

«Дата проведение предварительного судебного заседания по настоящему делу обусловлена тем обстоятельством, что ответчик Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.) находится вне пределов Российской Федерации (ч. 3 ст. 253 АПК РФ)», — отмечается в определении суда и уточняется, что в случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению предварительного судебного заседания в феврале, резервная дата заседания — 23 апреля 2019 года.

Также судом к производству принят иск банка к кипрской компании «Рокстон Холдингз Лимитед», с которой он пытается взыскать свыше 298 млн рублей долга. Слушания по этому делу начнутся 3 апреля 2019 года.