Москва, , 22:53 — REGNUM Банки «Траст», «Открытие» и группа «САФМАР» Михаила Гуцериева заключили соглашение, предусматривающее урегулирование споров по вопросам, связанным с транзакциями ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк», а также о приобретении группой «САФМАР» ряда активов с баланса банка «Траст». Как сообщает пресс-служба группы «САФМАР», стороны договорились, что «САФМАР» купит акции ряда работающих компаний, входящих в сферу интересов группы, которые повысят ее капитализацию. «САФМАР» откажется от исковых требований к группам «Траст» и «Открытие», а эти банки и их дочерние зависимые компании обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «САФМАР» никаких судебных требований и исков по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение.

Стороны с участием внешних консультантов подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 млрд рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка «Траст». Это значит, что «САФМАР» не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост Банка и других санированных банков.

Контролировавший Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки Микаил Шишханов, а также ряд топ-менеджеров, руководивших данными банками, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними «Траст» и «БФКО» намерены вести отдельную работу, в рамках которой оставляют за собой полностью все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства.

В группе «САФМАР» подчеркнули, что Михаил Гуцериев не являлся контролирующим акционером Бинбанка и никогда не входил в органы управления Бинбанка. Он также никогда не являлся акционером Рост Банка и других санированных банков и никогда не входил в органы управления указанных банков. Лишь в феврале 2017 г., за 8 месяцев до санации Бинбанка, Гуцериев, по согласованию с Банком России, вошел в состав советов директоров Бинбанка и «Рост Банка» для того, чтобы в дальнейшем их докапитализировать и разработать новую стратегию их развития.

«По ряду причин, — отметили в «САФМАРе», в сентябре 2017 года Банком России был выбран путь финансового оздоровления обеих кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора, и эта новость была превратно воспринята рынком — будто Михаил Гуцериев и «САФМАР» в одночасье стали ответственны за все накопившиеся за годы работы Бинбанка, МДМ-Банка, Рост Банка и других санированных банков проблемы, к которым ни группа «САФМАР», ни ее руководитель не имеют никого отношения. Тщательное финансовое расследование, проведенное представителями «Траста» и «Открытия», расставило все на свои места: ни Михаил Гуцериев лично, ни группа «САФМАР» не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка».

Как отмечают в группе, соглашение с «Трастом» самим своим фактом доказывает: «ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы «САФМАР», связывавших при этом Группу с проблемами санированных банков, фактически распространяли ложь. Группа «САФМАР» является эффективно работающей структурой, по своим производственно-финансовым показателям входящей в десятку ведущих корпораций страны».

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