Этой статьёй завершается серия публикаций, основанных на социологических данных, о бывших странах советской Прибалтики и ПНР, ныне являющих собой направление, с которого исходит наибольшая угроза безопасности России и её союзникам.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Опрос ИА REGNUM «Россия и Прибалтика», проходивший с 25 июня по 24 июля текущего года, показал, что процесс разобщения наших народов продвигается довольно успешно. Мнения респондентов Литвы, Латвии и России по данной проблеме были рассмотрены ранее. Ниже приведены фрагменты результатов опроса в части, касающейся Эстонии.

ИА REGNUM

Прежде всего, следует отметить, что о своём положительном отношении к жителям Эстонии заявил 39,2% участников опроса, а о негативном — 48,5%. И цифры эти хуже распределения мнений по «контрольному» вопросу — о желании респондентов посетить Прибалтику с туристическими целями.

ИА REGNUM

Так, количество опрошенных, которые желали бы посетить Прибалтику на 3,3% больше их же положительного отношения к Эстонии. А доля туда не стремящихся практически идентична доле негатива, испытываемого ими к этой стране.

Следует заметить, что, по итогам проведенного ИА REGNUM опроса, Эстония по позитиву её восприятия респондентами заняла последнее место из трех возможных. Уступив как Латвии, о положительном отношении к которой заявили 40,7% участников опроса (на 1,5% больше) так и Литве с «позитивом» в 41,3%, то есть — на 2,1% большем, чем к Эстонии. Которую Литва, правда, «обогнала» и по уровню негативного к себе отношения — с долей в 49%, то есть — на полпроцента большей. А вот наименьшее (очень, правда относительно) отторжение к себе вызвала именно Латвия — 47,9%, что на 1,6% меньше «эстонского» показателя.

К большому сожалению, найти актуальные социологические данные с ответами на те же вопросы, данными эстонской стороной, не получилось. Что вполне характеризует направление фокуса взгляда элит этой европейской страны с населением лишь процентов на десять большем, чем, к примеру, число жителей Казани или Самары. Известно и презрительно-покровительственное их (эстонских элит) отношение к русскому языку и культуре. Которое противоречит мнению эстонского народа. Так, общенациональный опрос, проведённый в Эстонии в январе 2016 года социологической фирмой Saar Poll, более двух третей этнических эстонцев считают русскую культуру для себя интересной, а более трёх четвертей опрошенных заявили, что для жизни в Эстонии (!) необходимо знать русский язык. Эти данные, за неимением других, можно считать ответом на вопрос об отношении жителей Эстонии к России. Получается, что мнение титульной нации Эстонии прямо противоречит языковой политике эстонских властей, последние 25 лет добивавшихся того, чтобы русского языка и возможностей его изучения в стране было как можно меньше.

Интересную однонаправленность мнений показало распределение долей мнений на вопрос ИА REGNUM: Россия должна бояться НАТО или входящие в блок НАТО прибалтийские государства должны опасаться России?

ИА REGNUM

ИА REGNUM

В среднем сумма долей респондентов Агентства REGNUM, считающих опасения военного конфликта оправданными, составила 59,5%, а среди россиян — на десятую процента больше. Среди же жителей стран Прибалтики доля опасающихся военного конфликта на 4,3% выше и составляет 63,8%. При этом угрозу от наблюдаемой эскалации военного потенциала Атлантического блока у границ России, в первую очередь — для самих «прибалтийских тигров» отмечает большинство принявших в опросе как жителей тех стран (41%), так и России (35%).

Уместно заметить, что расстояние от Эстонии до Санкт-Петербурга местами составляет менее двухсот километров. Что очень удобно для туризма и приграничной торговли, но и не только. Так, в ходе непрекращающейся серии военных маневров стран НАТО на территории Прибалтики и Польши, призванных уберечь эти страны от некой агрессии их могущественного соседа, бомбардировщик B-1 Lancer ВВС США пролетел вблизи российских островов (Врангеля и Новосибирских) в Восточно-Сибирском море. Об этом Европейское командование ВС США 11 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Также три бомбардировщика В-52Н ВВС США, вылетевшие с британской авиабазы Фэрфорд в направлении полигона Тапа в Эстонии, отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и других западных регионах РФ.

Логика сурова в своей непреклонной мужественности: есть агрессия, есть жёсткий ответ на неё. Правда, отстаиваемые Атлантическим альянсом принципы свободы и демократии, главнейшим из которых является свобода слова, в минувший понедельник, 14 сентября, поставили командование НАТО в весьма двойственное положение. Ибо, как считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что её время начинает подходить к концу. То есть эстонская президент признала: угрозы территориальной целостности Эстонии со стороны России нет. Но ведь и получить свою долю контрибуций, репараций и аннексий так хочется… Потому, получается, и учения с боевыми стрельбами на границе с РФ, и заокеанские стратегические бомбардировщики на эстонских аэродромах никого удивлять не должны. Дело за малым.