Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Бомбардировщик B-1 Lancer ВВС США пролетел вблизи российских островов (Врангеля и Новосибирских) в Восточно-Сибирском море. Об этом Европейское командование ВС США (USEUCOM) 11 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Базирующийся в Техасе резервный бомбардировщик B-1 Lancer совершил полёт по плану USEUCOM… из Техаса в самую восточную точку зоны ответственности USEUCOM», — говорится в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что полёт, длившийся 14 часов, вблизи острова Врангеля и Новосибирских островов проходил «в международном воздушном пространстве».

После завершения полёта, который «продемонстрировал, как американские стратегические бомбардировщики могут помочь в выполнении любой миссии в любой точке мира», бомбардировщик был отправлен на авиабазу в штате Аляска.

Как сообщало ИА REGNUM, три бомбардировщика В-52Н ВВС США, вылетевшие с британской авиабазы Фэрфорд в направлении полигона Тапа в Эстонии, отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и других западных регионах РФ.

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