3 августа 2020 | Время чтения 1 мин

Очередной юбилей Победы над Германией ещё сильнее отодвинул вглубь истории времена совместной борьбы народов Советского Союза, включая литовский, которому новые союзники его правительства ныне готовят совсем иную судьбу. Редкий день проходит без претензий и нескрываемых угроз со стройплощадки нового «железного занавеса» в сторону бывшего «старшего брата». Насколько в своём желании рассорить наши народы сумели продвинуться те «спикеры»?

Андрей Сафонов, , 16:52 — REGNUM Опрос ИА REGNUM «Россия и Прибалтика», проходивший с 25 июня по 24 июля текущего года, показал, что процесс разобщения продвигается довольно успешно. Ниже приведены фрагменты результатов опроса, анализ которого будет опубликован позже.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

© ИА REGNUM

Прежде всего, следует отметить, что о своём положительном отношении к жителям Литвы заявили 41,3% участников опроса, а о негативном — 49%. Данные цифры практически полностью подтверждаются ответами на вопрос, сыгравший роль «контрольного», о желании респондентов посетить Прибалтику с туристическими целями: 42,1% того желали бы, а те же 49% — нет.

© ИА REGNUM

Занятно, что и по литовским данным полуторагодичной давности такие же 42% жителей Литвы положительно относятся к России, а вот 54 процента литовских респондентов относятся к нашей стране негативно. Это показало социологическое исследование, проведённое, по данным «Парламентской газеты», литовским агентством TNS LT по заказу европейской службы Eurobarometer.

© ИА REGNUM

© ИА REGNUM

Гордость 22% респондентов литовского опроса относительно позиции Вильнюса к России идеально соотносится с цифрой в 24,5% участников упомянутого выше опроса ИА REGNUM, считающих, что это нам, России, следует опасаться военного потенциала НАТО в Прибалтике (а столько же — 24,2% — уверены, что никто ничего бояться не должен).

© ИА REGNUM

А вот сумма долей респондентов ИА REGNUM, считающих опасения военного конфликта оправданными, а именно — 59,5% (сумма 24,5% и 35%) слишком похожа на процент участников литовского опроса, считающих позицию своего правительства по отношению к Москве слишком жёсткой. «Никто не хотел умирать…» (с)

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Прибалтика. ИА REGNUM начинает новый опрос