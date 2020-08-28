Для юных чебоксарцев «созданы безопасные условия пребывания в образовательных учреждениях», «все школы и детские сады готовы к приёму детей». В части санитарной безопасности и приобретения дезинфицирующих средств в городе из положения пока «выходят своими силами», но помощь республики «нам бы пригодилась». Как и в приобретении медицинских масок для учителей, которых в настоящее время хватает «на две недели». Об этом заявил начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров, встретив журналистов у входа в школу № 38 имени Героя России Леонида Константинова.

ИА REGNUM В школе № 38 в Чебоксарах

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Уроки без звонков

Школа № 38 стала одной из площадок для апробации работы в новых условиях. И хотя в школе, как и в администрации Чебоксар, заверяют, что готовы к новому учебному году, первые недели покажут, насколько эффективны и оптимальны принятые меры, — не только в части санитарной безопасности, но и удобства организации самого образовательного процесса.

В мэрии чувашской столицы заверяют, что всё готово к приёму детей.

«На сегодняшний момент все школы и детские сады готовы к приёму детей. С 1 сентября для наших школьников созданы безопасные условия пребывания в образовательных учреждениях. Будет организован пропускной режим, то есть утренний фильтр: он представлен в виде термометрии, когда измеряется температура и у ребёнка, у и педагога. Если всё благополучно, то они проходят в образовательное учреждение. Если у ребёнка температура выше 37 градусов, то приглашается медицинский работник, который принимает решение в зависимости от состояния. Или приглашают родителей, которые провожают ребёнка домой, или, если нужна госпитализация, вызывают скорую помощь», — говорит начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров.

ИА REGNUM Начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров

Отвечая на вопросы о разведении утренних потоков, в мэрии ссылаются на «плавающее» расписание, так как во всех городских школах «проектные мощности давно превышены, двадцать школ работают в две смены». То есть для параллелей начало уроков будет разным: по словам Захарова, «допустимо, что одни дети могут прийти в школу к 7:30, другие — к 10:00». Также будут открывать несколько входов в школы, при этом вход для родителей «будет ограничен».

«Несколько входов будет использовано для запуска детей в школу. Мы это апробировали уже на Едином государственном экзамене, когда через 2−3 входа заходили в образовательное учреждение, и таким образом дети не пересекались. В школе № 38, например, начальные классы заходят с одного входа, среднее и старшее звено — через главный вход».

Что касается специального расписания, то в администрации Чебоксар заверяют, что оно составлено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора таким образом, чтобы «в перемены дети по большей части не пересекались»:

«Это или плавающее расписание, или уроки без звонков, когда у каждой параллели есть свой промежуток, в рамках которого они работают. Это больше приемлемо для начальных классов, потому что в средних и старших классах учителя-предметники всё-таки должны быть привязаны к звонку.

Что касается горячего питания, то в рекомендации не указано о социальном дистанцировании, поэтому питаться будут дети в штатном режиме, но работники пищеблока также проходят утренний фильтр, используют маску в обязательном порядке, перчатки для готовки пищи. Дети рассаживаются в том режиме, в котором они привыкли. Если есть возможность разделить потоки по организации питания, то школа это осуществляет, чтобы не все посадочные места в столовой были заняты».

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Напомним, ранее министр образования Чувашии Сергей Яковлев отмечал, что в школах будет составлено «специальное расписание» для разделения классов на переменах и в столовой. Но разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно».

Дезинфекция и масочный режим

Особое внимание будет уделено санитарной обработке помещений и классов. Все, кто входит в школу, должны обработать руки антисептиками, санитайзеры устанавливаются «как в местах общественного пользования, так и в самих классах». Также в каждом классе должны быть рециркуляторы.

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«Важной составляющей является проветривание и дезинфекция помещений. Проветривание будет проводиться каждую перемену. Генеральные уборки будут проводиться не менее раза в неделю силами вспомогательного персонала. Также будет проводиться ежедневная уборка силами уборщиц и вспомогательного персонала», — сказал Захаров.

Масочный режим, по словам чиновника, носит рекомендательный характер. Для учителей медицинские маски закупаются за счёт средств школ и муниципального бюджета.

«Большая финансовая нагрузка ложится на школы, и мы понимаем, что здесь нужна помощь. Помощь со стороны республиканского бюджета оказывается, в частности, мы получили термометры по всем детским садам и школам. Кроме того, ожидаем поставку рециркуляторов в каждый кабинет.

Что касается дезинфицирующих средств, то мы здесь пока выходим своими силами. Хотя помощь нам бы здесь пригодилась. Медицинских масок нам на первое время хватает, недели на две точно. Дальше мы уже анализируем ситуацию, насколько востребованы маски, насколько нужны перчатки и другие элементы, будут ли дети пользоваться этим в том масштабе, который нужен. И дальше уже решать вопросы».

Двусменный и дистанционный режимы

Дмитрий Захаров напомнил, что отменяется кабинетная система, школы будут работать в очном формате:

«Мы не переходим на дистанционный формат работы».

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Переход на двусменный режим в тех школах, которые работали только в первую смену, не планируется, так как «это будет очень сложно», потому что возрастёт нагрузка на школу и учителей, где-то будет не хватать педагогов. Но «по возможности постараемся, конечно, разукомплектовать классы и решить этот вопрос».

«Мы к новым формам работы, в принципе, готовы», — заверяет Захаров.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в условиях пандемии начнётся очно, но по новым правилам. В частности, запрещены массовые мероприятия, вводится «утренний фильтр» с измерением температуры, отменяется кабинетная система, усиливаются дезинфекционные мероприятия.