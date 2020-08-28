Уроки без звонков, вход не для всех, новые траты: учебный год в Чебоксарах
Для юных чебоксарцев «созданы безопасные условия пребывания в образовательных учреждениях», «все школы и детские сады готовы к приёму детей». В части санитарной безопасности и приобретения дезинфицирующих средств в городе из положения пока «выходят своими силами», но помощь республики «нам бы пригодилась». Как и в приобретении медицинских масок для учителей, которых в настоящее время хватает «на две недели». Об этом заявил начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров, встретив журналистов у входа в школу № 38 имени Героя России Леонида Константинова.
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Уроки без звонков
Школа № 38 стала одной из площадок для апробации работы в новых условиях. И хотя в школе, как и в администрации Чебоксар, заверяют, что готовы к новому учебному году, первые недели покажут, насколько эффективны и оптимальны принятые меры, — не только в части санитарной безопасности, но и удобства организации самого образовательного процесса.
В мэрии чувашской столицы заверяют, что всё готово к приёму детей.
Отвечая на вопросы о разведении утренних потоков, в мэрии ссылаются на «плавающее» расписание, так как во всех городских школах «проектные мощности давно превышены, двадцать школ работают в две смены». То есть для параллелей начало уроков будет разным: по словам Захарова, «допустимо, что одни дети могут прийти в школу к 7:30, другие — к 10:00». Также будут открывать несколько входов в школы, при этом вход для родителей «будет ограничен».
Что касается специального расписания, то в администрации Чебоксар заверяют, что оно составлено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора таким образом, чтобы «в перемены дети по большей части не пересекались»:
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Напомним, ранее министр образования Чувашии Сергей Яковлев отмечал, что в школах будет составлено «специальное расписание» для разделения классов на переменах и в столовой. Но разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно».
Дезинфекция и масочный режим
Особое внимание будет уделено санитарной обработке помещений и классов. Все, кто входит в школу, должны обработать руки антисептиками, санитайзеры устанавливаются «как в местах общественного пользования, так и в самих классах». Также в каждом классе должны быть рециркуляторы.
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Масочный режим, по словам чиновника, носит рекомендательный характер. Для учителей медицинские маски закупаются за счёт средств школ и муниципального бюджета.
Двусменный и дистанционный режимы
Дмитрий Захаров напомнил, что отменяется кабинетная система, школы будут работать в очном формате:
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Переход на двусменный режим в тех школах, которые работали только в первую смену, не планируется, так как «это будет очень сложно», потому что возрастёт нагрузка на школу и учителей, где-то будет не хватать педагогов. Но «по возможности постараемся, конечно, разукомплектовать классы и решить этот вопрос».
Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в условиях пандемии начнётся очно, но по новым правилам. В частности, запрещены массовые мероприятия, вводится «утренний фильтр» с измерением температуры, отменяется кабинетная система, усиливаются дезинфекционные мероприятия.