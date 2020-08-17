Чебоксары, , 15:13 — REGNUM В школах Чувашии, как и в других регионах, будет составлено «специальное расписание» для разделения классов на переменах и в столовой. Но разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 августа, заявил на планёрке в правительстве министр образования Чувашии Сергей Яковлев, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.

Особое внимание в образовательных организациях в этом году будет уделено соблюдению санитарных правил.

«В каждой образовательной организации будет проводиться «утренний фильтр» с целью выявления среди сотрудников и обучающихся случаев заболевания и обеспечения немедленной изоляции лиц с повышенной температурой тела.

В организациях запрещено проведение массовых мероприятий, обязательно должна соблюдаться групповая изоляция. Это отмена кабинетной системы, более того, должны быть минимизированы контакты между классами и во время перемен, и во приёма пищи. Для этого образовательным организациям необходимо составить специальное расписание. Сразу хочу отметить, что это более свойственно для малокомплектных школ, а в тех школах, которые у нас полностью или даже сверхукомплектованы, достаточно затруднительно будет устроить разделение классов в перемены и приёме пищи, там касание будет однозначно», — сказал Сергей Яковлев.

Отметим, что в Чувашии продолжается приёмка образовательных организаций, которая завершится 21 августа. В настоящее время принято 708 учреждений из 863.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 7309 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в настоящее время 5512 человек, что составляет в настоящее время 75,4% от общего числа выявленных случаев заражения. Умерли 68 пациентов с COVID-19.

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