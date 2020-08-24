Майдан умер. Да здравствует майдан! Эта широко известная фраза о смене королей, которая дошла до нашего времени из средневековья, как нельзя лучше характеризует ситуацию с майданом в Белоруссии после появления в Instagram известного конструктора цветных революций Бернара-Анри Леви (Bernard-Henri Levy) его фотографии с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которую он назвал «лицом белорусской революции». Появление Леви в сценарии белорусского майдана и, бесспорно, с этого времени в роли его главного режиссёра-постановщика означает, что все усилия предыдущих координаторов белорусского майдана потерпели оглушительное фиаско и пришлось приглашать мэтра майданов всех времён и народов, чтобы экстренно спасать ситуацию.

Белоруссия

Скриншот facebook.com/BHLofficiel Бернар-Анри Леви и Светлана Тихановская

Несмотря на понимание того, что эта фотография является самым убедительным доказательством, что протестные акции в Белоруссии после выборов президента не являлись стихийными и соответственно послужит отрезвляющим фактором для многих из тех, кто эти акции поддерживал, у организаторов майдана другого выхода не было, поскольку надо было показать, что ставка организаторов, несмотря на замену режиссёра, по-прежнему делается на Тихановскую. По-видимому, таким образом пришлось вразумлять организаторов «координационного совета для обеспечения трансфера власти» (КСДОТФ), которые Тихановскую в состав этого совета не включили, мотивировав это решение тем, что она не находится на территории Белоруссии. Вполне вероятно, что у экс-руководительницы избирательного штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой, которая обеспечивала всю организационную часть избирательной кампании Тихановской и, соответственно, приобрела немалую популярность среди белорусского протестного электората, что было совсем несложно на фоне безграмотной домохозяйки Тихановской, тоже созрели президентские амбиции в случае досрочных выборов, и она решила КСДОТФ использовать для укрепления своих личных лидерских позиций, имея в составе президиума КСДОТФ такого соратника, как адвокат Бабарико и экс-юрист его избирательного штаба Максим Знак.

ИА REGNUM Предвыборная агитация Светланы Тихановской

Но, в любом случае, не приходится сомневаться в том, что майдан в Белоруссии продолжится, теперь уже под руководством Леви. Принципиально арсенал майданных средств для свержения в любой стране власти не такой уже и большой, — либо это свержение власти относительно мирным путём, как это было, например, в Армении, но для этого во власти надо было иметь такого трусливого политика и фактическую марионетку Запада, как Серж Саргсян, который при первом же окрике из ЕС моментально выпустил нарушавших общественный порядок протестующих, включая нынешнего премьера Никола Пашиняна, и более не рискнул бороться за власть, даже имея большинство в парламенте.

Либо для этого надо было иметь во власти такого патологического труса, как президент Украины Виктор Янукович, который, поддавшись на уговоры руководителей США, ЕС и России, разогнать майдан так и не решился, предпочтя позорное трусливое бегство из страны. Либо… ликвидировать этого руководителя страны физически. Но в этом случае, у организаторов ликвидации должен быть предварительно подготовленный человек, который в случае такой ликвидации эту власть гарантировано возьмёт в свои руки и далее будет её использовать в интересах организаторов ликвидации. В Белоруссии, в случае устранения Лукашенко, в данный момент с вероятностью в 99% власть окажется в руках силового блока, который, используя устранение Лукашенко как повод, моментально зачистит оппозиционное поле настолько тщательно, что разгон майдана 9−11 августа покажется оппозиции и её западным покровителям разборкой в детской песочнице. Этот вариант очевиден, и поэтому Запад он не устраивает. Его не используют даже в Венесуэле, где оппозиция гораздо более влиятельна, чем в Белоруссии.

Армянский вариант не пройдёт, поскольку любые перекрытия улиц, не говоря уже о блокировке аэропорта, как это было в Армении, белорусский ОМОН разблокирует моментально и без всякой оглядки на реакцию Запада. Украинский вариант, и это уже показали события 9−11 августа, уже не прошёл, чему есть объективные причины. Янукович стал президентом в январе 2010 года и все 4 года на территории Украины фактически под контролем правоохранительных органов проходили соответствующую подготовку те, кто осенью-зимой 2013 года стали боевиками майдана, — в Белоруссии этого нет. На Украине против Януковича выступила часть его ближайшего окружения, например, как рассказал один из экс-депутатов Верховной Рады Украины от Партии регионов Олег Царёв в интервью КП:

«Наш глава администрации при Януковиче провел линию «сотки» — это засекреченная связь, закрытая связь, — в посольство Соединенных Штатов, чтобы можно было напрямую звонить».

Kholodovsky Здание посольства США. Киев

Т. е. США разыграли на Украине абсолютно беспроигрышную комбинацию по смене власти, поскольку управляли ситуацией с обеих сторон, — со стороны оппозиции напрямую через её лидеров, а со стороны правительства через главу администрации Януковича Сергея Лёвочкина, — в Белоруссии такого «лёвочкина» в окружении Лукашенко не оказалось. Янукович дал майдану окрепнуть и разрастись до таких размеров, что сторонниками майдана были даже захвачены склады с оружием в воинских частях, — в Белоруссии сторонники майдана так и не смогли создать укреплённый очаг сопротивления, который мог бы стать центром и символом протестного движения, ни в одной точке столицы.

Белорусский майдан, начавшийся воскресным вечером 9 августа, должен был создать укреплённый очаг сопротивления, продержаться до вторника 11 августа, на который была намечена «всебелорусская забастовка», и получить подкрепление от забастовавших рабочих, после чего мог разрастаться дальше. Но укреплённый очаг сопротивления создать не удалось, забастовка не началась, а 7000 задержанных наиболее активных участников майдана настолько истощили майданный потенциал, что силовая составляющая майдана сначала забуксовала, а потом майдан и вовсе перешёл в фазу мирных протестов, которые власть уже не очень беспокоили. Попытка «всебелорусской забастовки-дубль2» с 17 августа тоже не удалась, а на созданный впопыхах КСДОТФ, который, по сути, никого не представляет и, тем более, ничего и никого не координирует, поскольку продолжающиеся митинги и шествия координируются из-за рубежа, власть ответила возбуждением уголовного дела.

В этой ситуации у организаторов оставалось два выхода, либо майдан прекратить, либо… пригласить Леви, что они и сделали. Леви придётся начинать даже не с нуля, а минусовой позиции, поскольку добровольно Лукашенко власть не отдаст, о чём он более чем однозначно заявил 17 августа с. г. на встрече с рабочими Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ):

«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

И все понимают, что со стороны Лукашенко, это не просто слова, что он продемонстрировал 23 августа с. г., прилетев во Дворец Независимости на вертолёте в бронежилете и с автоматом в руках.

President.gov.by Александр Лукашенко

А снова раскачать ситуацию до жёсткого силового противостояния в ближайшее время будет сложно. Пожалуй, единственная такая возможность, это использовать начало учебного года в белорусских университетах и задействовать в протестах прямо с 1 сентября студенческие массы, которые можно радикализировать очень быстро, но власти могут под предлогом продолжающейся эпидемии коронавируса и того, что студенты съехались после лета из разных мест, в т. ч. из-за границы, элементарно перенести начало стационарного обучения на 1 октября, а с 1 сентября начать занятия только дистанционно, чтобы не допускать скопления студентов во избежание использования для организации протестов «эффекта толпы».

По поводу периодически возникающей темы «снайперов» следует заметить, что применение снайперов эффективно на пике противостояния сторон для того, чтобы подтолкнуть протестующих к радикальным действиям против власти, как это было, например, на Украине. Так что прежде, чем применять снайперов, надо сначала организовать такое острое противостояние сторон, а для того, чтобы организовать это противостояние, надо иметь достаточное количество радикальных активистов, а с ними сейчас в Белоруссии проблема, ввиду того, что несколько тысяч задержано, а те, кто избежал задержания на месте протестов, в срочном порядке покинули территорию Белоруссии, поскольку белорусские правоохранительные органы ведут активную работу по идентификации радикалов на имеющихся сотнях видеозаписей столкновений, в т.ч. выложенных телеграм-каналом NEXTA Live, с последующим их задержанием.

Так что у Леви сейчас ситуация почти как у курочки из известной сказки про подавившегося петушка, — для получения положительного результата ей надо было выстроить целую логистическую цепочку, но если курочке всё-таки подсказывали куда надо идти и что искать, и в конечном итоге она таки попала на кузнеца, который ей помог, то курочке-Леви придётся решать эти задачи самостоятельно. Кроме того, неудавшийся майдан, судя по начавшимся акциям в поддержку Лукашенко, разбудил обычно спящее молчаливое белорусское большинство и оно тоже выплеснулось на улицы белорусских городов. К тому же, можно даже сказать, что к настоящему времени уже произошла определённая вакцинация значительной части белорусского общества от повторения жёсткого майданного противостояния, во всяком случае, а ближайшее время.

Dpsu.gov.ua Бернар-Анри Леви. Донбасс

Правда, это ещё не означает, что миссия Леви невыполнима, поскольку, во-первых, для него это возможность доказать, что в его практике невыполнимых задач не существует, и потому он приложит максимум усилий для успешного завершения теперь уже его личного проекта майдана, тем более, что в финансировании, а соответственно в возможности организации масштабных информационных кампаний и подкупе чиновников из окружения Лукашенко, проблем у Леви явно не будет, а, во-вторых, ему может очень хорошо помочь и уже помогает сам Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии сложилась ситуация, которую можно сравнить с достаточно типичной для многих семей в обыденной жизни, когда родители день и ночь вкалывают на работе, стараясь обеспечить своё чадо всем необходимым, а когда это чадо вырастает, родители получают его стороны только презрительно-пренебрежительное отношение, и при этом родители совершенно искренне не могут понять, почему их чадо, ради благополучия которого они старались сделать всё возможное и невозможное, к ним так относится? Абсолютно аналогичная проблема сейчас и у Лукашенко в отношениях с достаточно большой частью белорусского общества, что, например, показало его выступление на уже упоминавшейся встрече с рабочими МЗКТ 17 августа:

«Вы от меня требовали: слушай, стань, наведи порядок. Я стал, навел. Как умел, так навел. Вы зачем меня сегодня гнобите, об меня вытираете ноги? Жили спокойно, тихо, завидовали нам, уважали, худо-бедно. Что мы сотворили со страной?»

И снова:

«Ты про альтернативных кандидатов сказал. Я процитирую, я же не вру. Задают вопрос прямо перед выборами альтернативному кандидату, вы знаете, кому, сейчас поймете:

«А чего ты пошла на эти выборы?» — «Не знаю».

«Как ты думаешь, что здесь, непонимание обстановки или глупость?» Она говорит: «Скорее, глупость».

И вы идёте, бросая первого президента под ноги, идёте. Мы сейчас проголосуем за глупость. Как вас понимать?»

Т.е., до Лукашенко даже через неделю после начала майдана так и не дошло, что к настоящему времени безнадёжно устарела даже легендарная фраза британского банкира Натана Ротшильда (Nathan Rothschild), сказанная им в 1815 году: «Кто владеет информацией — тот владеет миром», поскольку в настоящее время миром владеет тот, кто владеет средствами информации и потому способен путём информационного промывания мозгов элементарно и у огромного количества людей заменить в их сознании реальное видение окружающей действительности любой навязанной СМИ информационной картинкой об этой действительности, что и произошло у определённой части белорусского общества, точно так же, как ранее это было и в других странах, где происходили цветные революции.

ИА REGNUM Протестующие. Минск

И «железобетонные», с точки зрения Лукашенко, аргументы при данных обстоятельствах в этой дискуссии с рабочими жалки и нелепы, — Муаммар Каддафи (Muammar Gaddafi) создал такие условия жизни для граждан Ливии, до которых не могли додуматься даже в самых смелых мечтах описывавшие идеальное общество строители коммунизма и утописты всех времён, тем не менее, его не только свергли, но и жесточайшим образом убили. Бесспорно, что нынешняя мирная, сытая, уютная и чистенькая Белоруссия, это в значительной степени заслуга Лукашенко, но лучшее всегда враг хорошему, а то, что стремление к лучшему может привести к совершеннейшей разрухе и гражданской войне, как это произошло в 2011 году в той же Ливии и продолжается до настоящего времени, до промытых пропагандой мозгов не доходит и поэтому любые словесные аргументы, взывающие к здравому смыслу, в данной ситуации бессильны.

Впрочем, и до Лукашенко в равной степени не доходит, что в нынешнюю ситуацию он загнал себя сам. Любой человек существует в четырёх образах, — таким, каким он есть на самом деле; таким, каким он воспринимает себя сам; таким, каким он пытается подать себя окружению и таким, каким его представляет себе окружение. Естественно, что все четыре образа совпадают крайне редко, но самая большая опасность для человека, когда он искренне верит, что каким он воспринимает себя сам и пытается подать себя окружению, таким это окружение его и воспринимает, что явно происходит с Лукашенко и уже на протяжении длительного времени. А сигналы о том, что это далеко не так, Лукашенко отметает, причём с таким же апломбом и убеждённостью, с каким сторонники майданных перемен, вне зависимости от их образования и уровня развития, отметают слова и доводы Лукашенко и его сторонников о разрушительности майданов, несмотря на самые убедительные примеры их последствий.

Всё это приводит к тому, что Лукашенко, несмотря на определённые успехи Белоруссии в экономической, социальной, медицинской, образовательной и других сферах, с треском проигрывает информационную войну, причём не только в международном инфопространстве, что ещё можно понять, но и во внутрибелорусском, что нельзя ни понять, ни оправдать. Судя по некоторым действиям и высказываниям Лукашенко: «Сегодня СМИ — это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ», он знает о существовании информационных войн, более того, он даже знает, что информационные войны ведутся против Белоруссии и него лично, но не только ничего не делает для изменения ситуации в информационной сфере, но и усугубляет её своими высказываниями, некоторые из которых иначе, как идиотскими, назвать нельзя, поскольку они не только дискредитируют его самого, но и дискредитируют его сторонников и подрывают основы белорусского патриотического воспитания, которое вопреки таким высказываниям Лукашенко, в Белоруссии всё-таки существует.

Безусловно, вся патриотическая общественность бывшего СССР смотрела 9 мая проходивший в Минске один из двух Парадов Победы на постсоветском пространстве в 2020 году, и если в Ашхабаде Парад Победы прошёл впервые за всю историю независимой Туркмении, а поводом для проведения парада стала передача Россией на вечное хранение боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, в котором воевал дед президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, — Бердымухамед Аннаев, то в Минске Парады Победы проводились ежегодно. Но всё положительное впечатление от неукоснительного соблюдения этой патриотической традиции разнёс вдребезги сам же Лукашенко своим заявлением в интервью казахстанскому агентству «Хабар», что Великая Отечественная… «не наша война»:

«Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошла России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны».

Вполне логично, что после этого высказывания Лукашенко многие его просто возненавидели и стали считать, что его парады и слова о героизме белорусов в годы Великой Отечественной войны — это лживое лицемерие. К тому же президент РФ Владимир Путин, которого Лукашенко называет «старшим братом», очень популярно объяснил причину героизма советских солдат: «В годы Великой Отечественной войны тоже было немало случаев такого героического самопожертвования, но тогда эти воины шли на свои подвиги под дулами винтовок и автоматов заградотрядов». Очень интересно было бы поинтересоваться у этих «братьев по разуму», чем тогда объясняется героизм советских партизан и подпольщиков, за спиной которых на оккупированной гитлеровцами территории заградотрядов явно не было, но ведь не ответят же. И как с учётом этого заявления, выглядят в настоящее время попытки сторонников Лукашенко обратить внимание на то, что оппозиционные силы используют в качестве символа протеста бело-красно-белый (БЧБ — бела-чырвона-белы) флаг, под которым прислуживали гитлеровцам белорусские полицаи, поскольку если исходить из заявления Лукашенко, что Великая Отечественная, это не война белорусского народа, то и прислуживать гитлеровцам во время этой «не нашей» войны было не зазорно.

ИА REGNUM Протестующие. Минск

Можно даже не сомневаться, что в результате таких ляпов часть белорусов, которые не поддерживают белорусский майдан, вместе с тем, не будут поддерживать и Лукашенко. Примерно так, как на Украине, — первоначально майдан возник в ответ на решение Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС, и противники евроассоциации на антимайдан, естественно, не пошли, но и после того, как майдан приобрёл антироссийскую направленность и стал проходить под бандеровским лозунгом «Слава Украине», на антимайдан тоже не было смысла выходить, поскольку Янукович после избрания президентом тоже декларировал «борьбу с российскими интересами», члены его Партии регионов (ПР) во Львове возлагали цветы к памятнику Бандере, а 22 марта 2012 года депутаты ВРУ из фракции ПР, кстати, в то время официального политического союзника «Единой России», дружно проголосовали за постановление о праздновании 120-летия со дня рождения униатского патриарха Иосифа Слипого, который 20 апреля 1942 года в львовском соборе святого Юра отправил торжественное богослужение в честь дня рождения Адольфа Гитлера, а 28 апреля в том же соборе провёл такое же торжественное богослужение в честь создания дивизии СС «Галичина», в которую на должность капелланов были направлены униатские священники. Против этого постановления проголосовал один-единственный депутат-регионал Юрий Болдырев, который назвал это голосование своих однопартийцев «оправданием фашизма».

А после женоненавистнического заявления Лукашенко 29 мая с. г. во время выступления перед коллективом Минского тракторного завода: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции Президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», пожалуй, не стоит удивляться такому количеству женщин на уличных протестах. И таких примеров, которые свидетельствуют о том, как Лукашенко настраивает граждан Белоруссии своими заявлениями против себя, можно привести множество. Но, кроме таких заявлений, он же лично тормозит и крайне важную информационную работу. Инфопространство забито фото-, видеоматериалами и рассказами об избитых протестующих, а где аналогичные материалы о покалеченных «мирными протестующими» омоновцах, в первую очередь о том, о ком Лукашенко вскользь заметил во время совещания 14 августа с членами Совета безопасности:

«И когда подло заезжают со спины и бьют этих ребят — милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид».

Надо быть совершенно безграмотным, чтобы не понимать, что отсутствие максимально широкого освещения фактов избиения «мирными протестующими» омоновцев работает на подтверждение уже сложившегося мнения у значительной части белорусского общества о зверствах омоновцев в отношении мирных протестующих, которое будет принимать в отсутствие другой информации, как доказанное, всё большее количество людей. В качестве наиболее показательного примера можно привести посещение 20 августа с.г. в больнице пострадавших протестующих одной из фавориток Лукашенко, победительницей конкурса «Мисс Беларусь — 2018» и самым молодым депутатом белорусского парламента, 22-летней Марией Василевич, после которого она сказала:

«Я как представитель государственной власти, хотя, может, и не имею на то полномочий, приносила извинения людям за причиненные им травмы. Трудно осознавать, что в нашей стране люди получают такие увечья на улице в мирное время. Но мы должны это признать и должны сделать всё, чтобы этого больше никогда не повторилось. То, что я увидела, безусловно, сильно воздействует».

President.gov.by Александр Лукашенко и Мария Василевич

Т. е. эта «представительница власти» даже не вспомнила о том, что в это же время в госпиталях лежат десятки избитых омоновцев, которых избили, за то, что они эту власть защищали?! А что Лукашенко, а он с трибуны провластного митинга в Гродно 22 августа с. г. вещает:

«Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит? 60 процентов показывали синяки. 60 процентов — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтоб не будоражить людей»!?

Настолько идиотскую ситуацию, когда президентская фаворитка и провластный депутат по совместительству либо не считает необходимым посещать избитых омоновцев, либо вообще не знает об их существовании, а президент при этом считает, что информацию о реальной ситуации не надо публиковать, чтобы «не будоражить людей», сложно себе представить даже при самом богатом воображении, но, поскольку для Лукашенко ничего невозможного нет, он запросто воплотил её в действительность. Причём в то время, когда в Белоруссии и, тем более, в Минске, на улицах уже небезопасно появляться с государственной символикой?! В такой ситуации, наверное, бессмысленно ожидать от государственных СМИ какого-то эффективного противодействия обрушившемуся на белорусов потока пропаганды, и совершенно очевидно, что Леви воспользуется таким подарком со стороны Лукашенко с максимальной эффективностью.

При этом следует отметить, что заявить «Государство — это я!» у Лукашенко гораздо больше оснований, чем у автора фразы, французского короля Людовика XIV в 1655 году, поскольку ни один король ни до него, ни после него, ни даже сам Людовик XIV никогда не вторгался со своими поучениями и не выступал с заявлениями от имени государственных ведомств так, как это делает Лукашенко. Естественно, не является исключением и информационная сфера, чему примером ситуация на белорусском телевидении. Но умный отличается от дурака в первую очередь тем, что в отличие от дурака, он никогда не будет обсуждать тему, в которой ничего не смыслит, и, тем более, не будет пытаться, этой темой порулить. Лукашенко в вопросах информационной политики полный профан, чему самое убедительное доказательство находящееся под его личным патронатом невнятное и убогое белорусское государственное телевидение, не выдерживающее конкуренции с оппозиционными СМИ и особенно хорошо показавшее свою неспособность адекватно освещать события в период майданного противостояния. И это не удивительно, если на работу в гостелевидение люди попадают примерно по тому же принципу, как и упоминавшаяся Василевич.

А то, что она не исключение, демонстрирует речь Лукашенко 21 августа с. г. при посещении агрокомбината «Дзержинский» о ситуации в Белтелерадиокомпании (БТРК): «У нас, как я сейчас не просто понимаю, а знаю, очень умненькие, которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил, и вот они выросли и вдруг они поняли, что у них чего-то не хватает. Они выскочили на улицы и начали митинговать: работать не будем! Не надо. Никого не надо держать, ну что толку с того, что ты его сегодня удержал, уговорил, он всё равно будет ходить кукиш в кармане носить. Какой смысл? Хочешь уходить — уходи. Я попросил россиян: дайте нам 2−3 группы журналистов на всякий случай. Чтобы и нашу молодёжь, пусть они посмотрят, как работают. Эти ещё две-три группы не приехали, половину тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании — назад. Я говорю, ну ладно, сегодня возьмём назад. Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей. В Украине людей, много без работы людей журналистов, даже в той же Польше, Литве и так далее… Мы их позовём».

И если, по мнению Лукашенко, эта речь, видимо, должна демонстрировать, как круто он решает вопросы, то на самом деле она имеет совершенно обратный эффект и показывает исключительно уровень его вмешательства во внутренние дела госучреждений и предприятий, марионеточность их руководителей, его бездарность в вопросах подбора и воспитания кадров и пренебрежение к поддерживающим его белорусским журналистам и блогерам, —

Лукашенко подменяет даже не главу БТРК, а подрабатывает там начальником отдела кадров;

он не справляется даже с этой работой, поскольку бастуют работники БТРК, которых лично он «на руках носил», т. е. , именно те кадры, которые он БТРК навязал;

, именно те кадры, которые он БТРК навязал; глава БТРК — не более, чем послушная безвольная марионетка, — сказал Лукашенко не держать бастующих, потому что будут «кукиш в кармане носить» — не держит. Сказал Лукашенко взять обратно, — взял вместе с «кукишем в кармане»;

приглашение информационных варягов из России означает, что по мнению Лукашенко в Белоруссии грамотных авторитетных журналистов нет, а его слова о том, что его друзья из России будут этих варягов оплачивать, означает, что «патриот» Лукашенко своих журналистов и блогеров поддерживать финансово не собирается.

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Отсюда и результат такой информационной работы, например, — директор МЗКТ Алексей Римашевский во время встречи с сотрудниками вверенного ему государственного завода заявил: «я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства, Объясняю, почему: потому, что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл»?! Если ни лукашенковская пропаганда, ни сам Лукашенко лично не могут убедить в этом директора одного из важнейших белорусских оборонных заводов, кстати назначенного на эту должность только 30 января 2020 года, то более убедительное подтверждение неэффективности лукашенковской пропаганды даже сложно придумать, разве упоминание самим Лукашенко того, что и его младший сын Николай оппозиционно настроен. Хотя литовская газета"Лиетувос Ритас» («Lietuvos rytas», — «Утро Литвы») сделала это элементарно и убедительно, проведя опрос и установив, что из 8000 опрошенных редакцией белорусов поддерживают Тихановскую только… 13%, а Лукашенко — 87%.

И потому следует с большой долей вероятности признать, что если в информационной и кадровой политике Лукашенко ничего не изменится, то с той Белоруссией, которую мы знаем и любим, рано или поздно придётся попрощаться. И главную роль в её развале сыграет тот, кто её фактически и создал, сыграв в отношении белорусского общества роль этакого местного Тараса Бульбы. Леви ошибок не прощает, а подарки использует весьма умело, что доказали организованные им цветные революции во многих странах.